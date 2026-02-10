ETV Bharat / politics

গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান ভ্ৰমণৰ কাহিনী বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ দৰে: অখিল গগৈ

মুখ্যমন্ত্রীয়ে ইমান দিনে কৈ অহা কথাবোৰ কল্প কাহিনী বুলি কটাক্ষ শিৱসাগৰৰ বিধায়কৰ ।

MLA Akhil Gogoi on Gaurav Gogoi Pakistan link
গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান ভ্ৰমণ বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত বিধায়ক অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 10, 2026 at 7:47 AM IST

লখিমপুৰ: "গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংকৰ কাহিনী বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ দৰে । মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইমান দিন কৈ অহা প্ৰদেশ কংগ্রেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংকৰ কাহিনী আচলতে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ দৰে এখন ছিৰিয়েলহে । কালি মুখ্যমন্ত্রীয়ে দিয়া সংবাদমেলৰ পাছতে এই কথা স্পষ্ট হৈ পৰে ।" এই মন্তব্য ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ ।

সোমবাৰে লখিমপুৰত আয়োজিত এখন সংবাদমেলত বিধায়ক গগৈয়ে এইদৰে মন্তব্য কৰে ৷ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈ অহা কথাবোৰ আৰু সংবাদমেলত দিয়া বক্তব্যৰ বিপৰীতে গৌৰৱ গগৈয়ে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে ৰখা বক্তব্য শুনি বিধায়কগৰাকীয়ে এইদৰে মন্তব্য কৰে ।

গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান ভ্ৰমণ বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত বিধায়ক অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)

বিধায়ক গগৈয়ে কয়, "মুখ্যমন্ত্রীয়ে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান ভ্ৰমণৰ প্ৰসংগত যি অভিযোগ তুলিছে সেয়া কোনো ছিৰিয়াছ ঘটনাৰ আধাৰত নহয় । এইখন বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ দৰে ছিৰিয়েলৰ নিচিনাহে হ'ল। গৌৰৱ গগৈয়ে তেওঁ পাকিস্তান ভ্ৰমণৰ সকলো তথ্য সংবাদ মেলৰ জৰিয়তে সদৰী কৰিছে । সেইখিনিত আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই । মুখ্যমন্ত্রীয়ে ইমান দিনে কৈ অহা কথাবোৰ কল্প কাহিনীহে । কোনো দৰকাৰী বিষয় নহয় ।"

অখিল গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্রীক উভটি ধৰি কয়, "যদি গৌৰৱ গগৈয়ে আইএছআইৰে সম্পৰ্ক ৰাখিছিল, তেওঁলোকৰ কেম্পত গৈছিল, তেন্তে বিষয়টো ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ হাতলৈ যাব লাগিছিল । তেওঁলোকে চোৱাচিতা কৰিব লাগিছিল । যোৱা ৯ ছেপ্টেম্বৰত এছ আই টি প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাব বুলি কৈছিল । পিছে জুবিনৰ মৃত্যুৰ বাবে পেলাই থোৱা বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্রীয়ে । আচলতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে মিছা মাতিলে । দুবছৰ ধৰি গৌৰৱ গগৈক পাকিস্তানৰ এজেন্ট বুলি তেওঁ চিঞৰি থাকিল । যদি মুখ্যমন্ত্রীয়ে গৌৰৱ গগৈক পাকিস্তানৰ এজেন্ট বুলি গম পাইছিল তেন্তে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰি কিয় কাম কৰি থাকিবলৈ সুবিধা দিলে ? এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীও জগৰীয়া । মুখ্যমন্ত্ৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে । কাৰণ তেওঁ দেশৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ ক্ষেত্রত আপোচ কৰিছে ।"

অখিল গগৈয়ে পুনৰ কয়, "এইখন এখন ৰাজনৈতিক নাটক । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমক আনি সংবাদমেল পাতিছিল। পিছে ক'তো গুৰুত্ব সহকাৰে বাতৰি প্ৰচাৰিত নহ'ল ।" জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়টো বিপথে পৰিচালিত কৰা বুলিও তেওঁ মুখ্যমন্ত্রীক দোষাৰোপ কৰে । বিদেশী নাগৰিকৰ প্ৰসংগত অখিল গগৈয়ে কয়, "কংগ্রেছ, অগপৰ দিনত যিমান বিদেশী নাগৰিকক বিতাড়িত কৰা হৈছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত তুলনামূলকভাৱে সামান্য সংখ্যকহে নাগৰিকক বিতাড়িত কৰা হৈছে । এনে বহু অভিযোগ উত্থাপন কৰি অখিল গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰাৰ লগতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক বিজেপিক অসমৰ পৰা বিদায় দিবলৈ আসন বুজাবুজিৰ ক্ষেত্রত আগবাঢ়িবলৈ আহ্বান জনায় ।

