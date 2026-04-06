গৌৰৱ গগৈৰ চৰকাৰত মই মন্ত্ৰী হ'ম বুলি ৰাইজে কৈছে... পেটৰ কথা কৈ দিলে অখিল গগৈয়ে

গৌৰৱ গগৈৰ চৰকাৰত মই মন্ত্ৰী হ'ম বুলি ৰাইজে কৈছে... পেটৰ কথা কৈ দিলে অখিল গগৈয়ে
উজনিত এনডিএৰ আসন কমিব, বিৰোধী ঐক্যৰ আসন ৩০-৩৫ খনলৈ বৃদ্ধি পাব বুলি দাবী অখিল গগৈৰ ৷
Published : April 6, 2026 at 8:04 PM IST
শিৱসাগৰ : এইবাৰ তিনি গগৈৰ নেতৃত্বত অসমত চৰকাৰ গঠন হ'ব বুলি দাবী বিধায়ক অখিল গগৈৰ ৷ ভাল দিনত কুকুৰেও মৈ টানে বুলি উল্লেখ কৰি বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয়,"উজনি অসমত বিৰোধী শিবিৰে প্ৰায় ৩০-৩৫খন আসন লাভ কৰিব আৰু বিজেপিয়ে ৫খন আসনতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব ৷ মই শিৱসাগৰত ৫০ হাজাৰ ভোটত জয়লাভ কৰিম ৷ কাৰণ গৌৰৱ গগৈৰ মন্ত্ৰীসভাত ময়ো স্থান পাম বুলি ৰাইজে বিশ্বাস কৰিছে ৷"
সোমবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বিজেপি প্ৰাৰ্থী কুশল দুৱৰীৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "যিজন ব্যক্তিয়ে বিজেপি জিলা সভাপতি বিতুপন ৰাইদঙীয়াক মূৰত পিষ্টল লগাই তেওঁক সমৰ্থন কৰিবলৈ ভাবুকি দিব পাৰে ৷ তেনে নেতাক কিয় ভোট দিব ৰাইজে ? দুৱৰীৰ বাবে বিজেপি জিলা সভাপতিগৰাকী গুৱাহাটী পালেগৈ ৷ তেনে ব্যক্তি শিৱসাগৰৰ বিধায়ক হ'লে কেনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব ৰাইজে ইতিমধ্যে বুজি উঠিছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "ধৰ্ষণকাৰী, হত্যাকাৰী নেতাক বিজেপিৰ দলীয় কৰ্মীয়ে সমৰ্থন কৰা নাই ৷ বিজেপি কৰ্মীয়ে মোক সমৰ্থন কৰিছে ৷ যদিও দুই এজন ব্যক্তিয়ে মোক আগতে বেয়া পাইছিল, যেতিয়া কুশল দুৱৰীক বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিলে তেতিয়াৰ পৰা মোক বেয়া পোৱা মানুহখিনিয়েও মোকে সমৰ্থন দিছে ৷"
কংগ্ৰেছে নেতা পৱন খেড়াই অনা অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত বিধায়ক গগৈয়ে কয়,"হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লাগে ৷ সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত চিবিআইক তদন্ত দায়িত্ব দিব লাগে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ যদি তিনিখনকৈ পাছপ'ৰ্ট আছে তেতিয়া হ'লে শীঘ্ৰে ভাৰতৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে অথবা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে ৷"
|কুশল দুৱৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি
আনহাতে, সোমবাৰে শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাৱত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতাই সংবাদমেল পাতি শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কুশল দুৱৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে ৷ অৰূপ কলিতাৰ 'সন্ত্ৰাসৰ সেই দিনবোৰ' শীৰ্ষক গ্ৰন্থৰ কথাৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতাই কয়, "আজিলৈকে কমলা শইকীয়াই ন্যায় নাপালে ৷ যাৰ বাবে কমলা শইকীয়াৰ পৰিয়ালে উচ্চ ন্যায়ালয়ত এক ৰীট পিটিছন দাখিল কৰিছিল ৷"
