বিয়াখন হ'বগৈনে ! গৌৰৱ গগৈৰ ফোনৰ পিছতেই অখিল গগৈ ধৰ্ম সংকটত

বিয়াখন হ'বগৈনে ! গৌৰৱ গগৈৰ ফোনৰ পিছতেই অখিল গগৈ ধৰ্ম সংকটত
"ইমান দিন কংগ্ৰেছৰ হাতে-ভৰিয়ে ধৰিলো । আমাৰ লগত বুজাবুজি নকৰিলে ৷" ক্ষোভ অখিলৰ ।
Published : March 18, 2026 at 4:33 PM IST
কাজিৰঙা : ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ধৰ্ম সংকটত পৰিছে । এফালে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ অনুৰোধ আৰু আনফালে ৰাইজৰ দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ বহুজনক কথা দিয়াত অখিল গগৈ এই সংকটত পৰিছে । এই কথা ক'লে স্বয়ং ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিয়ে গগৈয়ে ।
বিৰোধী ঐক্য়ৰ পৰা ৰাইজৰ দলক একপ্ৰকাৰ বাদ দিয়াৰ পিছতেই গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈৰ মাজত চলি থকা বাকযুদ্ধৰ মাজতেই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতিৰ পৰা হঠাতেই ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিলৈ আহিল এটি ফোন ।
ভগা বিয়াত উৰুলি দিয়াৰ নিচিনা হৈছে :
অখিল গগৈলৈ গৌৰৱ গগৈৰ ফোন অহাৰ পিছতেই ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিয়ে ক’লে, " ধৰ্মসংকট ৷ কি কৰো নাজানো ৷" কথাবোৰ ভগা বিয়াত উৰুলি দিয়াৰ নিচিনা হৈছে বুলি মন্তব্য় কৰি কয়, "ইমান দিন কংগ্ৰেছৰ হাতে-ভৰিয়ে ধৰিলো ৷ সকলোবিলাক কৰাৰ পাছতো কংগ্ৰেছে আমাৰ লগত বুজাবুজি নকৰিলে ৷ বৰং আমাৰ দলক প্ৰেচাৰ দিবৰ কাৰণে, একাষৰীয়া কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে আন তিনিটা ৰাজনৈতিক দলৰ স’তে মিত্ৰতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে ।"
কংগ্ৰেছে বিশ্বাসঘাতকতা কৰা বুলি মন্তব্য় কৰি গগৈয়ে পুনৰ কয়, "আমাৰ দলক প্ৰেছ ক’নফাৰেন্স আৰু মিটিঙৰ পৰা বাহিৰ কৰি ৰাখিলে ৷ আমাৰ দলৰ লগত আলোচনা চলি থকা অৱস্থাত আমাৰ দলে প্ৰস্তাৱ কৰা ৫টা বিধানসভা সমষ্টিত তেখেতসকলৰ প্ৰথমখন তালিকাত ঘোষণা কৰিলে ৷ দ্বিতীয়খন তালিকাতো আকৌ আমাৰ দলৰ লগত আলোচনা চলি থকা সমষ্টি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰি দিলে ৷ কংগ্ৰেছে এইদৰে আমাক ইটোৰ-পিছত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে ৷”
মিত্ৰতা প্ৰসংগত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈক ফোন কৰাৰ পাছত মঙলবাৰে নিশা কাজিৰঙাত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এইদৰেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে অখিল গগৈয়ে ৷ প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত ইমান ত্যাগ কৰি আহিছো তাৰ পিছতো কংগ্ৰেছ দলে আমি বিচৰা মাত্ৰ ১৫ টা সমষ্টি আমাক দিবলৈ সন্মত হোৱা নাছিল বুলি উল্লেখ কৰি গগৈয়ে কয়, “কিন্তু আজি আকৌ গৌৰৱ গগৈয়ে ফোন কৰিছে ৷ কৈছে -অখিল দা, এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছিল ৷ অমুক অমুক কাৰণত আমি কৰিব পৰা নাছিলো ৷ গতিকে এতিয়া আকৌ কৰিব খুজিছো ৷”
ভাৰতৰ এগৰাকী বিখ্যাত এক্টিভিষ্ট, এগৰাকী বিখ্যাত মধ্যস্থতাকাৰীৰ নাম টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত উল্লেখ কৰি তেওঁৰ উদ্ধৃতি দি উক্ত মধ্যস্থতাকাৰীগৰাকীয়ে পূৰ্বে আগবঢ়োৱা এটা প্ৰস্তাৱকে বিবেচনা কৰিব পাৰি নেকি বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে অখিল গগৈক কোৱাৰ কথা জানিব দিয়ে অখিল গগৈয়ে ৷ অখিল গগৈয়ে প্ৰস্তাৱটো সন্দৰ্ভত অৱগত নোহোৱা বুলি উল্লেখ কৰাত গৌৰৱ গগৈয়ে এখন ১৩ জনীয়া তালিকা পঠিয়াই দিছে বুলিও জানিব দিয়ে গগৈয়ে ৷
গৌৰৱ গগৈৰ ফোনৰ পিছতেই দাঁতৰ বিষ !
অখিল গগৈয়ে কয়, " তালিকাত আমি কোনোদিন চিন্তা নকৰা কলিয়াবৰ সমষ্টিও আছে ৷" আনহাতে তালিকা সন্দৰ্ভত দলৰ লগত কথা পাতিব লাগিব বুলিও গৌৰৱ গগৈক জনাই অখিল গগৈয়ে ৷ ইয়াৰ পাছতে হঠাৎ দাঁতৰ বিষত শাৰীৰিক অসুস্থতাত ভুগিব লগা হোৱাত বিষয়টো তাতে স্থগিত হ’ল বুলিও সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে গগৈয়ে ৷
ইপিনে, অসম সন্মিলিত নাগৰিক মঞ্চৰ সদস্য তথা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আৰু উক্ত মধ্যস্থতাকাৰীগৰাকীয়ে যোৱা ১৩ তাৰিখৰ দিনা কথা পাতি আমাৰ সকলো প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰি দিছিলে বুলি উল্লেখ কৰি অখিল গগৈয়ে কয়, "সেই কাৰণে আমি কৈছিলো যে ১৩ তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ফালৰ পৰা আৰু আলোচনাৰ প্ৰস্তাৱ নহ’ব ৷ তাৰ পাছতো আকৌ বিভিন্নজনৰ হেঁচাত সেই মধ্যস্থতাকাৰীজনে আৰু সেই একেজন অধিবক্তাই কালি আবেলি ৪ বজাৰ পৰা ৰাতি ১১ বজালৈকে আকৌ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ লগত, জীতেন্দ্ৰ সিঙৰ লগত আৰু গৌৰৱ গগৈৰ লগত কথা পাতিছিল ৷ তাত আমাৰ দলৰ দুজন নেতা ভাস্কো ডি শইকীয়া আৰু ৰাছেল হুছেইনো সেই ভাৰ্চুৱেল মিটিংখনত উপস্থিত আছিল ৷ সেই উপস্থিত থাকোতে কালিও তেওঁলোকে নাকচ কৰি দিলে, নহ’ব বুলি ক’লে ৷"
অখিল গগৈয়ে কয়, "আজি ১৭ তাৰিখে ৰাতিপুৱা ৯-৩০ বজাত দিল্লীৰ সেই মধ্যস্থতাকাৰীজনে জনাই দিলে যে কংগ্ৰেছে এলায়েন্স নকৰে, এওঁলোকে সদায় কথা বদলাই আছে, গতিকে আমি এলায়েন্সৰ কথা লৈ ৰাইজৰ দলত কথা নাপাতো ৷ সেই একেটা কথা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তাজনেও ক’লে ৷ ইয়াৰ পাছতে ৰাইজৰ দলৰ টিকটবিলাক আভ্যন্তৰীণ মহলত সমষ্টি ভিত্তিক প্ৰাৰ্থীসকলক জনাই দিয়া হ’ল বুলি উল্লেখ কৰি গগৈয়ে কয়, "এয়া হৈ যোৱাৰ পাছত আজি দুই/আঢ়ৈমান বজাত গৌৰৱ গগৈয়ে ফোন কৰিছে ৷"
বিয়াখন আমি পাতিম নে নাপাতিম :
গৌৰৱ গগৈয়ে ফোন কৰা মুহূৰ্ত্তলৈকে বহুজনক ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভত নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰা হয়, কথা দিয়া হয় বুলি সদৰী কৰি পুনৰ অখিল গগৈয়ে কয়, “এতিয়া ময়ো মানুহ, মই মানুহৰ ওচৰত কথা দিছো, মই মানুহক কৈ দিছো যে আপুনি ৰাইজৰ দলৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব পাৰিব ৷ অতি কমেও ২৫ জন মানুহক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো ৷ তেওঁলোকে আমাৰ দলত নমিনেশ্য়নৰ ২৫ হাজাৰকৈ টকা জমা দিছে ৷ তেওঁলোকে মেম্বাৰশ্বিপ লৈছে, আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে ৷ মণ্ডল কমিটী, বুথ কমিটীক লগত লৈ যোগদান কৰিছে ৷ গতিকে আমাৰ কাৰণে এতিয়া ধৰ্মসংকট ৷ গতিকে এতিয়া অসমৰ ৰাইজে পৰামৰ্শ দিয়ক, ভগা বিয়াত উৰুলি দিয়াৰ পাছত এতিয়া আকৌ বিয়াখন আমি পাতিম নে নাপাতিম ৷"
বিয়াখন পুনৰ হ'বনে ? কি ক'লে অখিলে ?
কটাক্ষ কৰি গগৈয়ে কয়,"অসমীয়া সমাজত এয়া নিয়ম আছে নে নাই যে ভগা বিয়া এখন, শেষ হৈ যোৱা বিয়া এখন নতুনকৈ অতিথি আহিলে নতুনকৈ বিয়া পতাৰ নিয়মটো । চকলঙেই কৰো বা বেলেগ নিয়মেই কৰো-আকৌ নতুনকৈ কৰিব পাৰি নে নাই মই নাজানো ৷ মোৰ কাৰণে ধৰ্মসংকট, এতিয়ালৈকে কোনো সিদ্ধান্ত ল’ব পৰা নাই ৷ এলায়েন্স হ’ব নহ’ব ময়ো নাজানো, ভগবানেও নাজানে ৷
