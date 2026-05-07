মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক’লে শিৱসাগত প্ৰচাৰ কৰা নাই, ফটোসহ প্ৰমাণ দাঙি মুখ্যমন্ত্ৰীক মিথ্যাচাৰী আখ্যা অখিলৰ

‘‘হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোক হৰুৱাব নোৱাৰি ৰাইজৰ মাজত বিশ্বাস যোগ্যতা কমাবৰ বাবে বদনাম ৰচিছে, অহা পাঁচ বছৰ ঘটিয়ে ঘটিয়ে পানী খুৱাম ৷’’ অখিল গগৈ ৷

MLA Akhil Gogoi react over Himanta Biswa Sharma's comments
প্ৰমাণ দাঙি ধৰি অভিযোগ অখিল গগৈৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 7, 2026 at 8:35 AM IST

কাজিৰঙা: "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মিছলীয়া ৷ তেওঁ কৈছে তেওঁ হেনো মোৰ বিৰুদ্ধে মিটিং কৰা নাই ৷ তেওঁ মোৰ বিৰুদ্ধে দস্তুৰমত মিটিং কৰিছে ৷"—বিধানসভা নিৰ্বাচনত শিৱসাগৰত অখিল গগৈয়ে বিজয় সাব্যস্ত কৰাক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা কেতবোৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি এইদৰে কয় ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে ৷

কাজিৰঙাৰ দুৰ্গাপুৰ গাঁওস্থিত কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত সংবাদমাধ্যমৰ আগত গগৈয়ে ফটো প্ৰদৰ্শন কৰি কয়, "শিৱসাগৰত যদি কেম্পেইন নকৰিলে বুলি কৈছে তেন্তে মই ফটো দুখন দেখুৱাই দিওঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেম্পেইন কৰিলে নে নাই ! মোৰ বিৰুদ্ধে দুখন ডাঙৰ ডাঙৰ মিটিং কৰিছে । ১৫ মাৰ্চৰ দিনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোৰ বিৰুদ্ধে এখন ডাঙৰ মিটিং কৰিছে ২০ হেজাৰ মহিলাক লৈ আমাৰ তলাতল ঘৰৰ ফিল্ডত ৷ মই সেইদিনাই ভাবিছোঁ মই হাৰিলোঁ ৷ মিটিঙত কুশল দুৱৰীক লৈ দপদপাই আছে ৷"

আন এখন ফটো দেখুৱাই তেওঁ কয়,"আকৌ ৭ এপ্ৰিলৰ দিনা গদা লৈ শিৱসাগৰ টাউনৰ বালিফিল্ডত মোৰ বিৰুদ্ধে কেম্পেইন কৰি আছে ৷ ইয়াৰ পিছত মোৰ বিৰুদ্ধে যি কথা কৈছে সেয়া শুনিলেতো মাথা নষ্ট হৈ যাব ৷ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছে কুশল দুৱৰীক সহায় কৰিবলৈ আৰু অখিল গগৈক মাৰপিট কৰিবলৈ, যাতে এদিনৰ কাৰণেও বাহিৰলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰোঁ কেম্পেইন কৰিবলৈ ৷"

গগৈয়ে পুনৰ কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জানে যে কংগ্ৰেছ, অস জাতীয় পৰিষদ, চিপিএম সকলোকে হৰুৱাই দিলোঁ, কিন্তু এই অখিলটোক হৰুৱাব নোৱাৰিলোঁ, ই এটা লিকটীয়া জীৱ, গতিকে ইয়াক এতিয়া এটা বদনাম কৰি থৈ দিওঁ ৷" আনহাতে, পীযুষ হাজৰীকাৰ প্ৰসংগ টানি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অখিল গগৈক বহুৱা সজাব বিচাৰিছে বুলি প্ৰকাশ কৰি গগৈয়ে কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইহে জানে বিধানসভাত মই তেওঁক কি এন্টাৰটেইনমেন্ট কৰোঁ ৷ বিধানসভাত পিচি পেলাওঁ ৷ আনহাতে, পীয়ুষ হাজৰীকাৰ কথা মতে যদি বিধানসভাত মই কাম কৰোঁ তেন্তে আপুনি অসমৰ আটাইতকৈ দুই নম্বৰী মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কোৱা কথাষাৰ কি পীয়ুষ হাজৰীকাই মোক ফোন কৰি ক’বলৈ দিছিল নেকি ?"

তেওঁ কয়, "ভুৱা আলফাক লৈ ধন সংগ্ৰহ কৰিব যাওঁতে ধৰা পৰাৰ কথা, মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ হত্যাৰ গোচৰত জে'ল খোৱাৰ কথা বিধানসভাত কৈছিলোঁ ৷ এইবোৰ মোক পীযুষ হাজৰীকাই কৈছিল নেকি ? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আকৌ মনত পেলাই দিওঁ যে অসমত উন্নয়ন কৰিবলৈ অসমৰ প্ৰত্যেকডৰা পথাৰত পানী যোগান দিবই লাগিব, এশ শতাংশ জলসিঞ্চনেহে অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যত বদলি কৰিব, অসমৰ খেতিয়কৰ ভৱিষ্যত বদলি কৰিব লাগিব । বিধানসভাত এয়া ভাল বক্তৃতা দিছিলো নে বেয়া সেয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মনত পেলাই দিছোঁ ৷"

মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়,"মোক বিধানসভাত মাত্ৰ দুই মিনিট সময় দিয়ে ৷ দুই মিনিটত মই হিমন্তক ধৰাশায়ী কৰি দিওঁ ৷ অসমৰ বিধানসভাত মাতিবলৈ মোৰ বাদে কোনেও সাহস নকৰে ৷ মই বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই দিওঁ কোন হিমন্ত বুলি ৷ মোক এটা দম দিলে মই তিনিটা দম দিও । এইবিলাক কি পীয়ুষ হাজৰীকাই মোক শিকাই দিছে নেকি ? এজন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষা এনেকুৱা হোৱা উচিত নহয় ৷ অসমৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মই জিকিলো বুলি এনেকৈ মোক অপমানিত কৰিবলৈ বিচৰাটো মই কেতিয়াও মানি নলওঁ ৷ জিকাটো মোৰ অপৰাধ নেকি ? আপোনাৰ দুই নম্বৰী ৰাজনীতিৰ বিপৰীতে শিৱসাগৰৰ ৰাইজে মোক জিকালে ৷ আপুনি তোলা হত্যাকাৰীজনক নিজিকাই মোক জিকাই দিলে ৷ এইটো মোৰ দোষ নেকি, তাৰ কাৰণে মই আপোনাৰ সদাই নিন্দা খাই থাকিব লাগিব নেকি ?"

কুশল দুৱৰীৰ ভয়ত নিৰাপত্তাৰক্ষী বিচাৰি থকা নাই বুলি প্ৰকাশ কৰি গগৈয়ে কয়,"নিৰ্বাচনৰ আগত বিজেপিৰ মানুহে আমাৰ মানুহক আক্ৰমণ কৰিছে । কৃষক মুক্তিৰ সৰ্বোচ্চ নেতা বিদ্যুৎ শইকীয়াক আক্ৰমণ কৰিছে । আমি সুদাই এৰিম নেকি ? ৰৈ হে আছো ইতিহাস বদলি হ’বৰ কাৰণে ৷ মই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানকে ধৰি বিভিন্ন জনক চিঠি দিছিলোঁ । কিন্তু নিৰ্বাচনৰ সময়ত মোক কোনো নিৰাপত্তাৰক্ষী দিব নোৱাৰে বুলি কৈছিল । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা মতেহে যে আৰক্ষীয়ে মোক নিৰাপত্তাৰক্ষী দিয়া নাছিল বুলিও জানিব পাৰিছোঁ ৷"

গগৈয়ে কয়,"নিৰ্বাচনৰ সময়তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা মতে মোক নিৰাপত্তাৰক্ষী দিয়া হোৱা নাছিল । আমাৰ মানুহবোৰক আক্ৰমণ কৰাৰ গোচৰ দিয়াৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা আৰক্ষীয়ে লোৱা নাছিল । এইবোৰ কাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা মতে হৈছিল ।"

তেওঁ কয়,"মই আটাইতকৈ বেছি ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰা, চাইকেল লৈ গাঁৱে গাঁৱে ভ্ৰমণ কৰা, মানুহৰ কাৰণে আন্দোলন কৰা,পদযাত্ৰা কৰা, আটাইতকৈ ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্যাতিত মানুহ । এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোক হৰুৱাব নোৱাৰি ৰাইজৰ মাজত বিশ্বাস যোগ্যতা কমাবৰ বাবে মোৰ বদনাম ৰচিব বিচাৰিছে, পীযুষৰ আলম লৈ যিটো কৰিব খুজিছে এয়া মই মানি নলওঁ ৷ অহা পাঁচ বছৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ঘটিয়ে ঘটিয়ে পানী খুৱাম ৷"

