ৰেজাউল কৰিমৰ বক্তব্যই সাম্প্ৰদায়িক বিজেপিক সহায় কৰিব : অখিল গগৈ
বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ দলে বিচাৰিব নামনি অসমৰ এইকেইখন জিলাতে অধিক আসন ।
Published : January 13, 2026 at 9:06 AM IST
ধুবুৰী : ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ লক্ষ্য ৰাখি ৰাইজৰ দলে নামনি অসমত খোপনি পুতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অভিযান । এইবাৰ দলটোৱে ধুবুৰীৰ লগতে গোৱালপাৰা আৰু বৰপেটাত অধিক প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাবলৈ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে । বিৰোধী ঐক্য় মঞ্চৰ মজিয়াত এই দাবী উত্থাপন কৰিব ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে । ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এই ইংগিত দিয়ে ।
কংগ্ৰেছৰ সৈতে বিৰোধী ঐক্য়ৰ আলোচনা প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত বুলি উল্লেখ কৰি অখিল গগৈয়ে কয়, "জানুৱাৰী মাহতে আসনৰ ভাগ-বাটোৱাৰাক লৈও আলোচনা হ'ব । কংগ্ৰেছৰ ওচৰত আমি এই জিলাকেইখনত বেছি আসন আমাক দিবৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াম ।" গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিটো অখিল গগৈ নেতৃত্বাধীন ৰাইজৰ দলে বিচাৰিব বুলিও তেওঁ কয় ।
সোমবাৰে গৌৰীপুৰৰ বটেৰতলত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ ৰাইজৰ দলৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই অখিল গগৈয়ে সাংবাদিকৰ আগত এইদৰে মন্তব্য় কৰে । ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি গগৈয়ে এ আই ইউ ডি এফক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয়, "আগতে এ আই ইউ ডি এফ দলৰ প্ৰাক্তন সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে অসমত লুঙী-টুপিৰ চৰকাৰ গঠন কৰা আদি বিভিন্ন ধৰণৰ বিৰূপ মন্তব্যৰে পৰোক্ষভাৱে বিজেপিক সহায় কৰি অহাৰ দৰে ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে কৰা বক্তব্য সাম্প্ৰদায়িক বিজেপিক সহায় কৰিব ।"
শিৱসাগৰক কোনেও ধুবুৰী কৰিব নোৱাৰে :
আমছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা সদ্য় কংগ্ৰেছী ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে শিৱসাগৰ আৰু তিনিচুকীয়া সন্দৰ্ভত কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্য় সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি অখিল গগৈয়ে কয়, "শিৱসাগৰ, ধুবুৰীৰ ইতিহাস আছে, ঐতিহ্য আৰু সমৃদ্ধৰে ভৰপূৰ । শিৱসাগৰক কোনেও ধুবুৰী কৰিব নোৱাৰে আৰু ধুবুৰীকো কোনেও শিৱসাগৰ কৰিব নোৱাৰে । ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে কোৱা কথা ভুল আৰু তেওঁৰ বক্তব্য উঠাই লোৱাৰ লগতে ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে । যি বক্তব্য বিজেপি, আৰ এছ এছক সহায় কৰিব তেনে বক্তব্য কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে । কংগ্ৰেছে যাতে এনেকুৱা কথা কোৱাৰ বাবে মঞ্চত অনুমতি নিদিয়ে ।"
৩৬ বাৰ জে'ললৈ যোৱা মানুহ অখিল গগৈ :
অখিল গগৈয়ে ৰাইজক উদ্যেশ্য কৰি কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক জে'লৰ ভয় দেখুৱাই থাকে; কিন্তু তেওঁ জে'ললৈ যাবলৈ ভয় নকৰে । কাৰণ তেওঁ ৩৬ বাৰ জে'ললৈ যোৱা মানুহ । ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা হেতুকে যদি গছৰ ডালে ডালে থাকে অখিল গগৈ তেতিয়া গছৰ পাতে পাতে থাকে বুলিও তেওঁ কয় ।
উল্লেখ্য যে গৌৰীপুৰৰ বটেৰতলত আগন্তক বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ ৰাইজৰ দলৰ এখন ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হয় । আবেলি অনুষ্ঠিত হোৱা উক্ত সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি অখিল গগৈয়ে সাম্প্ৰদায়িক বিজেপি আৰু এ আই ইউ ডি এফ দলক অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত উভালি ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই পেলোৱাৰ বাবে ৰাইজক আহ্বান জনায় ।