স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই আঠঘণ্টীয়া অনশনত বহিল বিধায়ক অখিল গগৈ

স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই আঠঘণ্টীয়া অনশনত বহিল বিধায়ক অখিল গগৈ
এফালে স্বাধীনতাৰ জয়গান, আনফালে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ প্ৰতিবাদ ৷
Published : August 15, 2026 at 10:37 AM IST
শিৱসাগৰ : দেশে ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছে । সকলোৰে মুখত হাঁহি আৰু আনন্দৰ ভাব পৰিস্ফূত হৈছে ৷ কিন্তু স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই বিধায়ক অখিল গগৈ অনশনত বহিল ।
শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ এটাই দাবী- শেহতীয়াকৈ উজনিৰ বানত ঘৰ-বাৰী হেৰুৱাই দিশহাৰা হোৱা পৰিয়ালক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিয়া ৷ সমষ্টিবাসীক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবীত আঠঘণ্টীয়া অনশনত ভাগ লয় বিধায়কগৰাকীয়ে ।
বিধায়কগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথম স্বৰ্ত হ’ল শিৱসাগৰ জিলাৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত প্ৰতিটো পৰিয়ালক ১০ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়া । এই বান প্ৰাকৃতিক নহয় । নগালেণ্ড আৰু অসমত হোৱা ব্যাপক কয়লা-শিল খননৰ ফলত এই বানৰ সৃষ্টি হৈছে বুলিও তেওঁ কয় ৷
বিধায়ক গগৈয়ে এই অবৈধ খননত জড়িতসকলক শাস্তিৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে বানত ক্ষতি হোৱা জিলাখনৰ আন্তঃগাঠনি পুনৰ নিৰ্মাণৰ দাবীও উত্থাপন কৰে ৷ লগতে সকলোতকৈ বেছি ক্ষতি হোৱা শিৱসাগৰ আৰু নাজিৰা সমষ্টিৰ বাবে ১০০০ কোটি টকাৰ বিশেষ পেকেজ দাবী কৰে ।
বিধায়ক গগৈয়ে কয়, ‘‘আজি দেশৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস ৷ সকলোৱে অতি উলাহ-মালহেৰে এই দিনটো উদযাপন কৰিছে ৷ কিন্তু শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাটৰ মানুহে স্বাধীনতা দিৱসৰ এই কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰিব পৰা নাই ৷ যোৱা ১৯ জুলাইত আমাৰ এই তিনিখন জিলাত যি মহাপ্ৰলয় আহিল, ১৭৫০ চনত দিখৌত এনে মহাপ্ৰলয় আহিছিল, ১৯৫০ চনত ভৰভূঁইকঁপো আহিছিল, সেই সকলোবোৰতকৈও ডাঙৰ প্ৰলয় এইবাৰ হ’ল ৷ ইমান ডাঙৰ প্ৰলয় হোৱাৰ পাছতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আমালৈ কোনো সঁহাৰি নাহিল ৷’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘অসমৰ তিনিখন জিলাৰ যিকেইটা ঘৰত পানী সোমাল, প্ৰতিটো পৰিয়ালক ১০ লাখ টকাকৈ ক্ষতিপূৰণৰ লগতে প্ৰতিটো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানক ১০ লাখ টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ আমি দাবী জনাইছো ৷’’
গগৈয়ে আৰু কয়, ‘‘এই ঘটনা কেনেকৈ ঘটিল তাৰ উচিত তদন্ত কৰিব লাগে ৷ এই ঘটনাৰ চিবিআই পৰ্যায়ত তদন্ত চলাব লাগে ৷ সকলো কথাতে চৰকাৰে চিবিআই-চিবিআই কৰি থাকে, কিন্তু লাখ লাখ মানুহৰ ক্ষতি আৰু ধ্বংস হৈ গ’ল, তেতিয়া তেওঁলোকে কিয় চিবিআইৰ তদন্ত ঘোষণা নকৰে ৷’’