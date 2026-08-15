ETV Bharat / politics

স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই আঠঘণ্টীয়া অনশনত বহিল বিধায়ক অখিল গগৈ

এফালে স্বাধীনতাৰ জয়গান, আনফালে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ প্ৰতিবাদ ৷

MLA Akhil Gogoi on hunger strike to help the flood victims
অনশনত বহিল বিধায়ক অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 15, 2026 at 10:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ : দেশে ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছে । সকলোৰে মুখত হাঁহি আৰু আনন্দৰ ভাব পৰিস্ফূত হৈছে ৷ কিন্তু স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই বিধায়ক অখিল গগৈ অনশনত বহিল ।

শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ এটাই দাবী- শেহতীয়াকৈ উজনিৰ বানত ঘৰ-বাৰী হেৰুৱাই দিশহাৰা হোৱা পৰিয়ালক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিয়া ৷ সমষ্টিবাসীক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবীত আঠঘণ্টীয়া অনশনত ভাগ লয় বিধায়কগৰাকীয়ে ।

অনশনত বহিল বিধায়ক অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)

বিধায়কগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথম স্বৰ্ত হ’ল শিৱসাগৰ জিলাৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত প্ৰতিটো পৰিয়ালক ১০ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়া । এই বান প্ৰাকৃতিক নহয় । নগালেণ্ড আৰু অসমত হোৱা ব্যাপক কয়লা-শিল খননৰ ফলত এই বানৰ সৃষ্টি হৈছে বুলিও তেওঁ কয় ৷

বিধায়ক গগৈয়ে এই অবৈধ খননত জড়িতসকলক শাস্তিৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে বানত ক্ষতি হোৱা জিলাখনৰ আন্তঃগাঠনি পুনৰ নিৰ্মাণৰ দাবীও উত্থাপন কৰে ৷ লগতে সকলোতকৈ বেছি ক্ষতি হোৱা শিৱসাগৰ আৰু নাজিৰা সমষ্টিৰ বাবে ১০০০ কোটি টকাৰ বিশেষ পেকেজ দাবী কৰে ।

বিধায়ক গগৈয়ে কয়, ‘‘আজি দেশৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস ৷ সকলোৱে অতি উলাহ-মালহেৰে এই দিনটো উদযাপন কৰিছে ৷ কিন্তু শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাটৰ মানুহে স্বাধীনতা দিৱসৰ এই কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰিব পৰা নাই ৷ যোৱা ১৯ জুলাইত আমাৰ এই তিনিখন জিলাত যি মহাপ্ৰলয় আহিল, ১৭৫০ চনত দিখৌত এনে মহাপ্ৰলয় আহিছিল, ১৯৫০ চনত ভৰভূঁইকঁপো আহিছিল, সেই সকলোবোৰতকৈও ডাঙৰ প্ৰলয় এইবাৰ হ’ল ৷ ইমান ডাঙৰ প্ৰলয় হোৱাৰ পাছতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আমালৈ কোনো সঁহাৰি নাহিল ৷’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘অসমৰ তিনিখন জিলাৰ যিকেইটা ঘৰত পানী সোমাল, প্ৰতিটো পৰিয়ালক ১০ লাখ টকাকৈ ক্ষতিপূৰণৰ লগতে প্ৰতিটো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানক ১০ লাখ টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ আমি দাবী জনাইছো ৷’’

গগৈয়ে আৰু কয়, ‘‘এই ঘটনা কেনেকৈ ঘটিল তাৰ উচিত তদন্ত কৰিব লাগে ৷ এই ঘটনাৰ চিবিআই পৰ্যায়ত তদন্ত চলাব লাগে ৷ সকলো কথাতে চৰকাৰে চিবিআই-চিবিআই কৰি থাকে, কিন্তু লাখ লাখ মানুহৰ ক্ষতি আৰু ধ্বংস হৈ গ’ল, তেতিয়া তেওঁলোকে কিয় চিবিআইৰ তদন্ত ঘোষণা নকৰে ৷’’

লগতে পঢ়ক : বন্যাৰ্তক সহায় কৰিবলৈ ১৫ আগষ্টত অনশনত বহিব শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ

লগতে পঢ়ক : ১৫ আগষ্ট আৰু ২৬ জানুৱাৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ গুৰুত্ব কি? জানিবলৈ পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন

TAGGED:

অখিল গগৈৰ অন্নশন কাৰ্যসূচী
৮০সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস
১০ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ
AKHIL GOGOI ON HUNGER STRIKE
MLA AKHIL GOGOI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.