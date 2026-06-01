ETV Bharat / politics

বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ দাস, অখিলে বুজালে নিযুক্তিৰ কাৰণ?

বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ কৰ্তব্যৰ বিষয়ে সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ ১৭৮ আৰু ১৯৪ নং উল্লেখ থকাৰ কথা ব্যক্ত কৰি ৰণজিৎ দাসে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ ৷

Akhil gogoi criticised Ranjeet Das
ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 1, 2026 at 1:00 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কাজিৰঙা : “অসম বিধানসভাৰ বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ দাস আম্পায়াৰ নহৈ নিজে এজন ক্ৰিকেটাৰ, এজন খেলুৱৈত পৰিণত হৈছে ৷” এই মন্তব্য ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈৰ ৷ দেওবাৰে কাজিৰঙাত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিধায়ক গগৈয়ে বিধানসভাৰ বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ দাসক অধ্যক্ষৰ পদ এৰি দিবলৈ আহ্বান জনাই এইদৰে মন্তব্য কৰে৷

গগৈয়ে কয়, "ধৰি লওক অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ভাৰতৰ ক্ৰিকেট খেল হৈছে ৷ তাত অষ্ট্ৰেলিয়াৰো জাৰ্চী বেলেগ আৰু ভাৰতৰো জাৰ্চী বেলেগ ৷ আম্পায়াৰে কেতিয়াও না অষ্ট্ৰেলিয়াৰ জাৰ্চী পিন্ধিব না ভাৰতৰ জাৰ্চী পিন্ধিব ৷ কিন্তু ৰণজিৎ দাস আম্পায়াৰ হৈ, গাৰ্জেন অৱ দ্যা হাউচ হৈ তেওঁ এতিয়া বিজেপিৰ জাৰ্চীটো পিন্ধি লৈছে— গেৰুৱা জাৰ্চী ৷ সেইকাৰণে আমাৰ বিধানসভাখন সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া গেৰুৱাকৰণ কৰিবৰ কাৰণে ৰণজিৎ দাসে লাগি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছো ৷"

ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)

ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ বিভিন্ন অনুচ্ছেদ উল্লেখ কৰি অখিল গগৈয়ে উল্লেখ কৰে যে বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ দাসে নিৰপেক্ষ ভূমিকা পালন কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ৷ ইপিনে সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ ১৭৮ ত স্পীকাৰ আৰু ডেপুটী স্পীকাৰৰ নিযুক্তিৰ কথা লিখা আছে বুলি উল্লেখ কৰি গগৈয়ে কয়, "তাত স্পীকাৰে বিজেপিৰ হৈ মাত মাতিব লাগিব নে নাই সেই কথা লিখা নাই ৷ সেই কথাটো খাটাং ৷ আনহাতে আৰ্টিক’ল ১৯৪ ত বিধানসভাৰ সদস্যসকলৰ কথাহে লিখা আছে ৷ তাতো স্পীকাৰৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰ কথা লিখা নাই ৷ ১৭৮ তো নাই ১৯৪ তো নাই ৷"

ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)

বিধায়ক গগৈয়ে কয়, "ভাৰতৰ সংবিধানৰ ‘স্পিৰিট’টো হ’ল যে, স্পীকাৰে সদায় আম্পায়াৰৰ ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব, দল নিৰপেক্ষতাৰ ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব আৰু দল নিৰপেক্ষতাৰ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ যাওঁতে যদি তেওঁ বিজেপি দলৰ পৰা বিধায়কৰ পদ ত্যাগ কৰি দিয়ে বা যিকোনো দলৰ পৰা বিধায়কৰ পদ ত্যাগ কৰি দিয়ে তথাপি তেওঁ বিধায়ক হৈয়ে থাকিব ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যোৱা বাৰেই এজন গণ্ডগোলীয়া স্পীকাৰ পাইছিলো, বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, তেওঁৰ উৎপাততে থাকিব নোৱৰা অৱস্থা হৈছিল ৷ এইবাৰ আকৌ এনে এজন স্পীকাৰ পালো যি বিজেপিৰ বিধায়ক বা চৰকাৰী পক্ষৰ বিধায়কৰ কথা হাঁহি হাঁহি সমৰ্থন কৰে ৷ টেবুলত ঢকিয়াই ঢকিয়াই পীযুষ হাজৰীকাক সমৰ্থন কৰে ৷"

বিধানসভাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি গগৈয়ে কয় আমি যেতিয়া ক’লো পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ ইমান দাম বাঢ়িছে, পীযুষ হাজৰিকাই ক’লে নহয় বেলেগ দেশত ইয়াতকৈও বেছি দাম ৷ তেতিয়াও স্পীকাৰে হাঁহি হাঁহি টেবুলত ঢকিয়াই খুব সমৰ্থন কৰিছে ৷ তেতিয়া অখিল গগৈয়ে স্পীকাৰক এনেকৈ টেবুলত ঢকিয়াই সমৰ্থন দিব নোৱাৰে বুলি কোৱাত স্পীকাৰে গগৈক কয় যে কেৱল পীযুষ হাজৰিকাৰে নহয় ৰণোজ পেগুৰ বক্তব্যতো একেধৰণে হাত তালি বজাইছো ৷"

ইপিনে ৰণজিৎ দাসকো অধ্যক্ষ পতাৰ এটা কাৰণ আছে বুলি শুনিবলৈ পাইছো বুলি উল্লেখ কৰি গগৈ কয়, "সকলোৱে জানে যে ৰণজিৎ দাসক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বেয়া পায় ৷ ৰণজিৎ দাস নিজে ভাবে যে তেওঁ পুৰণি বিজেপি, সুবিধা পালে নিজে মুখ্যমন্ত্ৰী হ’ব লাগে ৷ সেইকাৰণে ৰণজিৎ দাসক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদায় অলপ অলপ ক্ষতি কৰিবলৈ বিচাৰি থাকে ৷ এইবাৰ বুদ্ধি কৰি ৰণজিৎ দাসক মন্ত্ৰী দিব লাগে বুলি ভাবে ৷ এইবাৰ ৰণজিৎ দাসক স্পীকাৰ দি দিলে ৷ স্পীকাৰ দি দিওঁতে বুজি পালে যে স্পীকাৰ হ’লে দলৰ লগত সম্পৰ্ক কমি যাব, অসুবিধা হ’ব ৷ গতিকে তেওঁ চৰ্ত ৰাখিলে ৷"

ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)

ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "তেওঁ চৰ্ত ৰাখিলে যে, ৰণজিৎ দাস যদি স্পীকাৰ হ’ব লাগে তেতিয়া তেওঁক দলীয় সভালৈ সদায় যাবলৈ দিব লাগিব ৷ আটাইতকৈ আচৰিত কথা যে কেইদিনমানৰ আগত এছেম্বলিৰ দ্বিতীয় দিনা সকলো বিধায়কৰ যি নীতি-নিৰ্ধাৰণ বৈঠক হৈছিল তাত বিজেপিৰ মিটিঙত ৰণজিৎ দাসে যোগদান কৰিছে ৷ তাৰ আগত নে পাছত বজালীত গৈ ৰণজিৎ দাসে দলীয় সভাত যোগদান কৰিছে ৷ গতিকে ৰণজিৎ দাসৰ হাতত যে অসম বিধানসভা কেতিয়াও নিৰাপদ নহয়, বিধানসভাৰ বিধায়কসকলে যে কেতিয়াও নিৰপেক্ষতাৰ আশা কৰিব নোৱাৰে, তেওঁ যে আচলতে আম্পায়াৰ নহয়, তেওঁ যে আচলতে খেলুৱৈ সেই কথা অতি স্পষ্টভাৱে ৰণজিৎ দাসৰ কথা-বাৰ্তাত ওলাই পৰিছে ৷

ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক গগৈয়ে ৰণজিৎ দাসৰ যদি নুন্যতম লাজ, সন্মান বোলা বস্তু আছে তেন্তে তেওঁ অধ্যক্ষ পদটো এৰি দিয়ক বুলি আহ্বান জনাই কয়, "তেওঁ আকৌ মন্ত্ৰী হওক, আকৌ পইচা খাওক ৷ এজন ভাল নিৰপেক্ষ মানুহক যাৰ নীতি জ্ঞান, ধৰ্ম জ্ঞান, অন্তত সংবিধান সম্পৰ্কে জ্ঞান আছে, যাৰ সংবিধানৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আছে, যি মনুস্মৃতিক নহয়, ভাৰতৰ সংবিধানক মানে, তেনেকুৱা এজন মানুহক ইয়াত অধ্যক্ষ দিয়াটো উচিত বুলি মই ভাবোঁ ৷"

উল্লেখ্য যে, অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ দাসে বিজেপিৰ বিভিন্ন সভা-সমিতিত অংশগ্ৰহণ কৰাক লৈ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৰণজিৎ দাসক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পাছতেই দাসে বিধায়ক গগৈৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি তেওঁ সংবিধানখন ভালদৰে অধ্যয়ন কৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰি সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ ১৭৮ আৰু ১৯৪ ত অধ্যক্ষৰ কৰ্তব্যৰ বিষয়ে উল্লেখ থকাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছিল ৷

লগতে পঢ়ক : বিধানসভা সচিবালয়ত হোৱা বিত্তীয় অনিয়মৰ তদন্তৰ বাবে গঠন হ'ব কমিটী : অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাস

TAGGED:

ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি
বিধায়ক অখিল গগৈ
বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাস
ইটিভি ভাৰত অসম
AKHIL GOGOI CRITICISED RANJEET DAS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.