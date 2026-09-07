ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে ক'বলৈ মোক কংগ্রেছৰ ভিতৰৰ পৰাই কৈছিল: অখিল গগৈ
সোমবাৰে লখিমপুৰৰ আদালতত উপস্থিত অখিল গগৈ । নদীবান্ধবিৰোধী আন্দোলনৰ সময়ত ৰুজু হোৱা গোচৰত আদালতত উপস্থিত । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কংগ্রেছৰ বিৰুদ্ধে বিষ্ফোৰক মন্তব্য ।
Published : September 7, 2026 at 4:14 PM IST
লখিমপুৰ : লখিমপুৰত বিধায়ক অখিল গগৈৰ বিস্ফোৰণ । কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ সংঘাত উদঙাই দি অখিল গগৈৰ দাবী, "ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে কথা ক'বলৈ মোক কংগ্রেছ দলৰ ভিতৰৰ পৰাই কৈছিল । মোৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ডঃ হীৰেন গোহাঁই, গৌৰৱ গগৈ, ৰকিবুল হুছেইন, ৱাজেদ আলী চৌধুৰী আদিয়ে কিবাকিবি কৈ আছে । কিন্তু ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে কথা ক'বলৈ মোক কংগ্রেছৰ ভিতৰৰ পৰাই কৈ আছিল ।"
এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাৰ নাম উল্লেখ কৰি ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, "কংগ্রেছৰ বেদব্ৰত বৰাই মোক কৈ থাকে । ধুবুৰীত এইটো কি মানুহ দিলা । যি ইংৰাজীও নাজানে, হিন্দীও নাজানে । নিজে কোৱাতো বাদেই, আনে ক'লেও বুজি নাপায় ।" সোমবাৰে লখিমপুৰত ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে অখিল গগৈয়ে ।
লখিমপুৰৰ আদালতত এক গোচৰৰ বাবে উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে। তেওঁ লগতে কয়, "আৰু এটা কথা আছে । এই মানুহটোৰ বাবেই গৌৰৱ গগৈয়ে ভালকৈ কাম কৰিব নোৱাৰে । গৌৰৱ গগৈয়ে কিবা এটা কৰিবলৈ হ'লে ৰকিবুল হুছেইনৰ নামটো চিন্তা কৰিহে কামটো কৰিবলগীয়া হয় । গৌৰৱ গগৈ প্ৰদেশ কংগ্রেছৰ সভাপতি হ'লেও আচলতে ছুপাৰ সভাপতি হ'ল ৰকিবুল হুছেইন ।"
অখিল গগৈয়ে কয়, "ভূপেন বৰাই কৈছিল ৰকিবুলৰ কংগ্রেছৰ তলত এলায়েন্স কৰিব পাৰিব নেকি । ৰকিবুল হুছেইনৰ নামটো গঁড়ৰ লগত ওলাই যায় । বেয়া লাগে নে নাই ? যাৰ নাম গঁড়ৰ লগত ওলায়, তেওঁ আকৌ কংগ্রেছক নিয়ন্ত্রণ কৰে । মোক বেদব্ৰত বৰাই সদায় কয়, তুমি এটা কথা ক'বাচোন । ১৫ বছৰ লুটিলে ৰকিবুলে । কিন্তু পাৰ্টীৰ কাৰণে টকা খৰচ নকৰে । তুমি ক'লে আমাৰ পাৰ্টীৰ মানুহে খুব ভাল পাব ।"
অখিল গগৈয়ে ৰকিবুল হুছেইনক কটাক্ষ কৰি লগতে কয়, "ৰকিবুল হুছেইন অসমৰ ৰাজনীতিত এটা ভিলেইনৰ প্ৰতীক । যদি গৌৰৱ গগৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ ইচাৰাত চলিব লাগে, তেন্তে সেইটো এটা পাৰ্টী হ'ল নেকি ?"
ডঃ হীৰেন গোহাঁয়ে অখিল গগৈক কৰা সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি কয়, "যদি ৰাইজৰ দল কেতিয়াবা ক্ষমতালৈ আহে, তেন্তে আমি সপোনৰ অসমখনত প্ৰথম পাঁচটা মূল কাম কৰিম । সকলো খেতিপথাৰত পানীৰ যোগান দিম । বছৰত পাঁচটা খেতি কৰিম । গাঁৱে গাঁৱে ক্ষুদ্র উদ্যোগ গঢ়ি নিবনুৱাক সংস্থাপনৰ দিহা কৰিম । পূবৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি থলুৱাৰ হাতলৈ বাণিজ্য ক্ষেত্র নিম । এনে কামবোৰ কৰিলে ডঃ হীৰেন গোহাঁই ছাৰে বেয়া পাব নেকি ?"
আনহাতে, লখিমপুৰৰ আদালতত চলা গোচৰৰ প্ৰসংগত অখিল গগৈয়ে কয়, "মোৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ জাপি দিয়া হৈছে । লখিমপুৰত বৃহৎ নদীবান্ধবিৰোধী আন্দোলনৰ কৰাৰ সময়ত তেতিয়াৰ কংগ্রেছ চৰকাৰে চাৰিটা গোচৰ জাপি দিছিল । আদালতত চলি থকা সেই গোচৰকেইটা এতিয়া বিজেপি চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ হিচাপে চলাবলৈ অনুমতি দিছে । সেয়ে এতিয়া মই ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰত অভিযুক্ত ।"
তেওঁ অৰুণাচলত নিৰ্মিত বৃহৎ নদীবান্ধ সন্দৰ্ভতো কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ।