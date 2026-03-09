বিধায়কৰ দায়িত্ব কেৱল সমষ্টিত বিয়া-সকাম খোৱা নহয় : জ্ঞানশ্ৰী প্ৰসংগত ৰূপজ্যোতিক আক্ৰমণ অখিল গগৈৰ

বিধায়কৰ দায়িত্ব কেৱল সমষ্টিত বিয়া-সকাম খোৱা নহয় : জ্ঞানশ্ৰী প্ৰসংগত ৰূপজ্যোতিক আক্ৰমণ অখিল গগৈৰ
গৌৰৱ গগৈ, ৰকিবুল হুছেইন, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক জয়ী কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ দৰে ৰাইজৰ দলৰো অৱদান আছিল । অখিল গগৈৰ মন্তব্য ।
Published : March 9, 2026 at 8:13 PM IST
টীয়ক : মৰিয়নী সমষ্টিৰ চেলেংহাট লুখুৰাখন গাঁওস্থিত নিজা গৃহত উপস্থিত হৈ সোমবাৰে অখিল গগৈয়ে ৰাইজৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে । লগতে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত কিদৰে অৱতীৰ্ণ হ'ব তাৰ ওপৰত কৰ্মীসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় ।
তেওঁ কয়, "মৰিয়নীৰ প্ৰাৰ্থী ডঃ জ্ঞানশ্ৰী বৰাক আমি ভোট দি জয়যুক্ত কৰিবই লাগিব । জ্ঞানশ্ৰীয়ে বিধানসভাত মৰিয়নীৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ ওপৰত সজোৰে মাত মাতিব । তেওঁ সাহসী ছোৱালী । যিটো যোৱা ৩৫ টা বছৰে কুৰ্মী পৰিয়ালে কৰিব নোৱাৰিলে সেইটো জ্ঞানশ্ৰীয়ে কৰি দেখুৱাব । ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী নিজেও মৰিয়নীৰ নহয়, কি ভিত্তিত জ্ঞানশ্ৰীক তেওঁ বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থী বুলি কৈছে ? তেওঁ বৰ্তমান মোৰ এই গৃহতে নিগাজীকৈ থাকিব, ৰাইজৰ সেৱা কৰিব ।"
ইপিনে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰি অখিল গগৈয়ে কয়, "বিধায়কৰ দায়িত্ব কেৱল সমষ্টিত বিয়া-সকাম খোৱা নহয়, বিধেয়ক প্ৰস্তুত, বিধেয়ক সমালোচনা তথা বিৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা থাকিব লাগিব । বৰ্তমান মৰিয়নীত তেনে এজনো ব্যক্তি মই দেখা নাই আৰু জ্ঞানশ্ৰী যথেষ্ট চোকা ছোৱালী । তেওঁ সেইবোৰ পাৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস । সেয়ে তেওঁক মোৰ গৃহ সমষ্টিটো উদ্ধাৰৰ বাবে আনিছোঁ । আমি দুয়ো এইবাৰ বিধানসভাত দপদপাই থাকিম ।"
আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰতো মন্তব্য কৰে অখিল গগৈয়ে । তেওঁ কয়, "ৰাইজৰ দল এক প্ৰকৃত আঞ্চলিকতাবাদী তথা জাতীয়তাবাদী দল । অগপৰ দৰে দিল্লীৰ কথামতে উঠা-বহা কেতিয়াও নকৰে । কংগ্ৰেছৰ লগত একমাত্ৰ বিজেপি চৰকাৰক প্ৰতিহত কৰিবলৈহে আমি মিত্ৰতাৰ বাবে আগবাঢ়িছিলোঁ । কিন্তু সকলো কেৱল তেওঁলোকৰ মতে কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব । আমাৰ সাংগঠিনক ভেটি বহুকেইটা সমষ্টিত যথেষ্ট শক্তিশালী । মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত অজাপৰ স্থিতিটোত মই অসন্তুষ্ট । তেওঁলোক আঞ্চলিকতাবাদী দল হিচাপে আমি সকলো একত্ৰিত হৈহে কাম কৰিব লাগিছিল, ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ লগত থাকিলে আমাৰ অস্তিত্ব বিপদাপন্ন হ'ব । বিৰোধীৰ মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত অজাপে অন্তত এবাৰ মাত মাতিব লাগিছিল ।"
জ্ঞানশ্ৰী বৰা মৰিয়নীলৈ অহা কাৰণে বহুত ভয় খাইছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে
যোৰহাট : কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শীৰ্ষ নেতৃত্বয়ো মিত্ৰতা বিচাৰিছিল যদিও গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ যুটিৰ কাৰণে ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতা নহ'ল কংগ্ৰেছৰ । মৰিয়নী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানশ্ৰী বৰাক কাষত বহুৱাই মৰিয়নীৰ নিজৰ গৃহত এই মন্তব্য ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ ।
সাম্প্ৰদায়িক, ফেঁচীবাদী বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছৰে মিত্ৰতা বিচাৰিছিলোঁ
আনহাতে, সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কয়, "ৰাইজৰ দল স্বাভিমানী জাতীয়তাবাদী দল । আমি জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোকে সামৰি জাতীয়তাবাদ কৰিছোঁ । সাম্প্ৰদায়িক, ফেঁচীবাদী বিজেপিক পৰাভূত কৰা স্বাৰ্থতেই কংগ্ৰেছ দলৰ লগত মিত্ৰতা কৰিব খুজিছিলোঁ । মিত্ৰতাৰ কাৰণে আমি সকলো ত্যাগ কৰি দিছিলোঁ । এইবাৰে নহয় ২০২১ৰ উপ-নিৰ্বাচনতো ত্যাগ কৰিছিলোঁ । তেতিয়াও আমাক এখনো আসন এৰি দিয়া নাছিল (কাৰণ আমি বিচাৰিছিলোঁ মৰিয়নী, থাওৰা) ।
গৌৰৱ গগৈ, ৰকিবুল হুছেইন, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক জয়ী কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ দৰে ৰাইজ দলৰো অৱদান আছিল
অখিল গগৈয়ে কয়, "২০২৪ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি আসন বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু এখনো নিদিলে । তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কাম কৰিম বুলি । সেই অনুসৰি কাম কৰি গৈছিলোঁ । সেই সময়ত যোৰহাট লোকসভাত গৌৰৱ গগৈ, ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন, নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ জিকাৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ দৰে আমিয়ো কাম কৰিছিলোঁ । অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ দৰে ৰাইজ দলৰো অৱদান আছিল । আনহাতে, '২৬ৰ নিৰ্বাচনত আমি ২৭ খন আসন বিচাৰিছিলোঁ, আমাক দিলে ১৫ খন । সেই ১৫ খনৰ ভিতৰত আমি আমাৰ পচন্দৰ চাৰিখন আসন বিচাৰিছিলোঁ (বৰছলা, নাওবৈচা, ধিং, মৰিয়নী ) কিন্তু আমাৰ পছন্দৰ আসন দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ৰাইজ দলৰ সংগঠন নথকা সমষ্টিৰ আসনহে এৰি দিছিল ।"
কংগ্ৰেছ মিত্ৰতাৰ ধৰ্মৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, সেয়েহে মিত্ৰতা হোৱা নাই
অখিল গগৈয়ে লগতে কয়, "জাতীয়তাবাদে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ ওচৰত ইয়াতকৈ তলত পৰিব নোৱাৰে আৰু স্বাভিমান নাইকিয়া কৰি আমি জাতীয়তাবাদ কৰিব নোৱাৰোঁ । মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত এফালৰ পৰা ত্যাগ কৰিলে ন'হব । কংগ্ৰেছে মিত্ৰতাৰ ধৰ্মৰ পৰা আঁতৰি গৈছে । সেইকাৰণে মিত্ৰতা হোৱা নাই । আমাক তেওঁলোকে ঘৰত কাম কৰা মানুহ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে, এইটো ন'হব ।"
আনহাতে, মৰিয়নী সমষ্টিত ৰূপজ্যোতিৰ মাতৃ আৰু তেওঁ মৰিয়নীৰ উন্নয়নৰ বাবে কি কৰিলে বুলিও প্ৰশ্ন কৰে অখিল গগৈয়ে । তেওঁ কয়, "আজি মৰিয়নীবাসীয়ে এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগা হৈছে । মৰিয়নীত ডঃ জ্ঞানশ্ৰী বৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা কথা গম পাই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী পাগলৰ দৰে হৈছে । তেওঁ যে হাৰিব সেয়াও গম পাইছে । মই যিদৰে সবল কণ্ঠ হিচাপে বিধানসভাত মাত মাতি অসমৰ সমস্যা দাঙি ধৰিছোঁ আৰু সমষ্টিলৈ উন্নয়ন প্ৰকল্প আনিছোঁ, ঠিক সেইদৰে ডঃ জ্ঞানশ্ৰী বৰায়ো সেই বাটেৰে অগ্ৰসৰ হ'ব ।"
আনহাতে, কাৰ কাৰণে ৰাইজ দল আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত মিত্ৰতা নহ'ল বুলি সোধা প্ৰসংগত অখিল গগৈয়ে কয় যে ৰকিবুল হুছেইন আৰু গৌৰৱ গগৈ যুটিৰ কাৰণে মিত্ৰতা নহ'ল, তেওঁলোকে গোটেই সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ পৰা পইচা তুলি থৈছে বুলিও গুৰুতৰ অভিযোগ উথাপন কৰে ।