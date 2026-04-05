'ভাগিন' তাঞ্জিলৰ হৈ 'মামা' অখিলৰ নিৰন্তৰ প্ৰচাৰ
চামগুৰিত অখিল গগৈৰ ঘোষণা- "আমি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ছয়মাহৰ ভিতৰত জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰীক ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম ৷"
Published : April 5, 2026 at 8:24 PM IST
চামগুৰি: ১৯৭১ চনৰ মাৰ্চৰ আগত অসমলৈ অহা প্ৰতিটো হিন্দু, মুছলিম পৰিয়ালক একো একোখন পৰিচয় পত্ৰ দিয়া হ'ব বুলি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ডাঙৰ ঘোষণা কৰিলে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৷
বিদেশী বহিষ্কাৰৰ ভিত্তি বৰ্ষৰ অমীমাংসিত বিষয়টোক লৈ বিধায়ক গগৈৰ মন্তব্যই তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ৷ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকক টাৰ্গেট কৰি এই মন্তব্য কৰিলে নেকি অখিল গগৈয়ে ?
দেওবাৰে চামগুৰিত তাঞ্জিল হুছেইনৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বিধায়ক গগৈয়ে কয়, "১৯৭১ চনৰ ২৫ মাৰ্চৰ আগতে যিসকল আহিছে তেওঁলোকক এনআৰচিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব ৷ তেওঁলোকক একোখনকৈ পৰিচয়পত্ৰ দিয়া হ'ব ৷ সেই পৰিচয় পত্ৰ থাকিলে হিন্দু অথবা মুছলমানে হওঁক কোনেও ক'তো আমনি কৰিব নোৱাৰিব ৷ পৰিচয় পত্ৰ পোৱা পৰিয়ালক এবছৰৰ ভিতৰত ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰা হ'ব ৷ আমাৰ চৰকাৰ হ'লে দুবছৰৰ ভিতৰত আমি এনআৰচিখন সম্পূৰ্ণ কৰিম ৷"
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"আমি চৰকাৰ গঠন কৰা ছয়মাহৰ ভিতৰত জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰীক ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম ৷ চৰকাৰ গঠন কৰা তিনিমাহৰ ভিতৰত নতুনকৈ চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰিম যাতে জুবিন গাৰ্গক হত্যাকাৰীৰ কঠোৰ শাস্তি দিয়া হ'ব ৷ প্ৰতিদিনাই যাতে ন্যায়ালয়ত জুবিন গাৰ্গৰ গোচৰৰ শুনানি চলিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ৷"
চামগুৰিৰ বিৰোধী উমৈহতীয়া তথা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তাঞ্জিল হুছেইনৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বিধায়ক গগৈয়ে কয়,"ভাগিন তাঞ্জিলক জিকাই গৌৰৱ, অখিল, লুৰীণৰ চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হ'ব লাগিব চামগুৰিবাসী ৷" বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনৰ সন্দৰ্ভত বিধায়ক অখিল গগৈয় কয়, "ৰাইজে কৈছে এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আজমলক একেলগে ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই দিব লাগিব ৷"
