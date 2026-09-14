মুখ্যমন্ত্ৰী লালডুহোমা হ'ব নেকি জেডপিএমৰ নতুন সভাপতি ?
মিজোৰামৰ শাসকীয় দল জেডপিএমৰ নেতৃত্ব সলনিৰ ইংগিত । মুখ্যমন্ত্ৰীকে দলৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব দিয়াৰ পৰ্যালোচনা চলিছে ।
By PTI
Published : September 14, 2026 at 8:03 PM IST
আইজল (মিজোৰাম) : মিজোৰামৰ শাসকীয় দল জোৰাম পিপলছ মুভমেণ্টৰ (জেডপিএম) নেতৃত্ব শীঘ্ৰে সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । দলটোৱে শীঘ্ৰে নতুন সভাপতি লাভ কৰিব বুলি এক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ।
সোমবাৰে ৰাজ্যখনৰ গৃহ মন্ত্ৰী কে ছাপডাংগাই এই সন্দৰ্ভত এক ইংগিত দিছে । তেওঁৰ মতে মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লালডুহোমা দলৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । দলৰ আভ্যন্তৰীণ বৈঠকত ভাষণ দি গৃহ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে জেডপিএম দলে নেতৃত্ব সলনি কৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰু সোনকালে দলে নতুন সভাপতি লাভ কৰিব ।
উল্লেখ্য যে ২০২৮ চনত ৰাজ্যখনত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । তাৰ প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ প্ৰাকক্ষণত শাসকীয় দলটোৰ নেতৃত্ব সন্দৰ্ভত ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা অব্যাহত আছে ।
গৃহ মন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰা মতে নেতৃত্ব পৰিৱৰ্তনক লৈ আলোচনা চলি আছে আৰু এই বিষয়টোক লৈ দলে পৰ্যালোচনা কৰি আছে । লালিয়ানছোৱাতা বৰ্তমান দলটোৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত আছে ।
যদিও অহা বছৰ দলৰ নিৰ্বাচিত বিষয়ববীয়াৰ কাৰ্যকাল শেষ হ'ব তথাপিও দলটোৰ নেতা বিশেষকৈ লালিয়ানছোৱাতা আৰু জ্যেষ্ঠ উপ-সভাপতি ডব্লিউ ছুৱানাৱমাৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা থকাৰ বাবে দলটোৱে এই কাৰ্যকাল হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি দলটোৰ এজন নেতাই জনাইছে ।
ধাৰাবাহিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ কথা উল্লেখ কৰি এপ্ৰিল মাহত উপ-সভাপতি ছুৱানাৱমাই দলত নিজৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰিছিল । তাৰ পাছতে দলটোৱে ৰাংতুৰ্জো সমষ্টিৰ বিধায়ক লালমুৱানপুয়া পুণ্টেক উপ-সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে ।
দলীয় কৰ্মীসকলক সম্বোধন কৰি এই সন্দৰ্ভত গৃহ মন্ত্ৰী কে ছাপডাংগাই কয়, "নতুন নেতৃত্বৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আমি সঘনাই বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি আছো । দল আৰু চৰকাৰৰ বাবে কি উত্তম হ'ব সেয়া নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আমি একেলগে কাম কৰি আছো আৰু আমি এই ক্ষেত্ৰত ভাল সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছো ।"
তেওঁ লগতে কয় যে জেডপিএমৰ এটা সুকীয়া বৈশিষ্ট্য হ'ল ইয়াৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা সভাপতি নহয় । তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একেলগে দলৰ সভাপতিৰো পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ সুবিধা আৰু অসুবিধা দুয়োটা আছে ।
তেওঁ কয়, "আমি ইতিমধ্যে এনে ব্যৱস্থাৰ পৰ্যালোচনা কৰিছোঁ য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী একেলগে দলৰ সভাপতি হোৱা নাছিল । আমি এতিয়া এই পদ দুটা একত্ৰিত বা এজন ব্যক্তিক নিযুক্তি দিয়া সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰিম।"
শেহতীয়াকৈ জেডপিএমৰ কার্যনির্বাহক সমিতিৰ এখন বৈঠকত মুখ্যমন্ত্রীয়ে দলটোৰ নির্বাচিত বিষয়ববীয়াৰ পদত একেসময়তে অধিষ্ঠিত হোৱাৰ প্রস্তাৱত অনুমোদন জনাইছিল ৷ এই বৈঠকত দলীয় সংবিধানৰ ২১ নং অনুচ্ছেদৰ ১ নং দফা সংশোধন কৰা হয়, য'ত পূৰ্বে মন্ত্ৰীসকলে সংগঠনটোত নিৰ্বাচিত বিষয়ববীয়াৰ পদত অধিষ্ঠিত হোৱাত বাধা আৰোপ কৰা হৈছিল । এই সংশোধনীৰ লগে লগে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চৰকাৰৰ মুৰব্বী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি জেডপিএমত নিৰ্বাচিত বিষয়ববীয়াৰ পদত অধিষ্ঠিত হ'ব পাৰিব । অৱশ্যে এই শিথিলতা আন মন্ত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহ'ব । কিয়নো তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ নিয়ম অব্যাহত থাকিব ।
লগতে পঢ়ক :
ৰাজস্থানৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচনত এগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে ভোট পালে মাত্ৰ এটা