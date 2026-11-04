৩০ নৱেম্বৰত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন

৩০ নৱেম্বৰত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন
মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা । মুঠ ৪০টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ২৮টা অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত...
Published : November 4, 2026 at 11:23 AM IST
জোনাই : অসম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ২০২৬ বৰ্ষৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিছে । সেই অনুসৰি পৰিষদখনৰ ৪০টা সমষ্টিত অহা ৩০ নৱেম্বৰত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব । এই সন্দৰ্ভত যোৱা ৩ নৱেম্বৰত নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰি কৰা হৈছে ।
মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন ১০ নৱেম্বৰ । আনহাতে ১২ নৱেম্বৰত মনোনয়ন-পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে বৈধ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ’ব । প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন ১৬ নৱেম্বৰ আৰু সেইদিনাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ’ব ।
৩০ নৱেম্বৰত ভোটগ্ৰহণ
অহা ৩০ নৱেম্বৰত পুৱা ৭.৩০ বজাৰ পৰা বিয়লি ৪ বজালৈ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব । প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ১ ডিচেম্বৰত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ কৰা হ’ব ।
ভোটগণনা ৩ ডিচেম্বৰত
৩ ডিচেম্বৰত পুৱা ৮ বজাৰ পৰা ভোটগণনা আৰম্ভ হ’ব । নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ অন্তিম দিন ৫ ডিচেম্বৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে।মনোনয়ন-পত্ৰসমূহ ৰাজহুৱা বন্ধৰ দিনসমূহৰ বাহিৰে কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মদিনত পুৱা ১১ বজাৰ পৰা বিয়লি ৩ বজালৈ গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।
ভোটাৰৰ সংখ্যা
মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এই নিৰ্বাচনত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৬,৩৫,৪৯৩ গৰাকী । ইয়াৰে ৩,১৭,২৯৭ জন পুৰুষ, ৩,১৮,১৯৪ গৰাকী মহিলা আৰু দুগৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ । নিৰ্বাচনৰ বাবে মুঠ ১,০৩২টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব ।
মুঠ ৪০টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ২৮টা অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত । আনহাতে ৭টা মহিলাৰ বাবে আৰু ৫টা সমষ্টি অসংৰক্ষিত হিচাপে ৰখা হৈছে । মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিনলৈকে নতুন ভোটাৰৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত থাকিব বুলিও আয়োগে সদৰী কৰিছে । উল্লেখ্য যে নিৰ্বাচনত প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিব পৰা নিৰ্বাচনী ব্যয়ৰ সৰ্বোচ্চ সীমা ২ লাখ টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
প্ৰতীক বিহীন পৰিষদীয় নিৰ্বাচন
এইবাৰ প্ৰতীক বিহীন পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ বাবে মিচিং জাতীয় সংগঠনসমূহ সাজু হৈছে । নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পৰমানন্দ চায়েঙীয়াই কয়," পৰিষদৰ ৪০টা সমষ্টিত বহু নতুন মুখৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব । এইবাৰ প্ৰতীক বিহীনভাৱে হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মিচিং জাতীয় সংগঠনে আগভাগ ল'ব ৷ এই ব্যৱস্থা কৰি দিয়া বাবে ৰাজ্য চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ।"
লগতে পঢ়ক:৩০ নৱেম্বৰত সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন