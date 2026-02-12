ETV Bharat / politics

কংগ্ৰেছৰ সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰাত দুষ্কৃতিকাৰীৰ আক্ৰমণ ; কেইবাগৰাকী কৰ্মী আহত

কংগ্ৰেছৰ সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰাত বাধা । দুষ্কৃতিকাৰীৰ আক্ৰমণৰ পিছতে ৰাজপথত গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ ।

Congress protest
কংগ্ৰেছৰ যাত্ৰাত আক্ৰমণক লৈ এজাহাৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 12, 2026 at 9:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বিশ্বনাথ: বিশ্বনাথত কংগ্ৰেছৰ 'সময় পৰিৱৰ্তন'ৰ যাত্ৰাত অঘটন । যাত্ৰাৰ সময়তে দুষ্টচক্ৰই আক্ৰমণ কৰে । দুষ্টচক্ৰই শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ ফলত কেইবাগৰাকী নেতা-কৰ্মী আহত হয় । লগতে কেইবাখনো বাহনো ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । এই ঘটনাৰ পিছতে অসম আৰক্ষী আৰু গৃহ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ।

ইফালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰক কেন্দ্ৰ কৰি শাসক-বিৰোধীৰ মাজত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ ছবি বিশ্বনাথ জিলাত স্পষ্ট হৈ পৰে । কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ অনুসৰি চতিয়াত সমদল কৰি যোৱাৰ সময়ত একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বাহনত শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে, যাৰ ফলত কেইবাগৰাকী কৰ্মী আহত হয় আৰু কেইবাখনো বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰাত আৰক্ষীৰ বৃহৎ বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা ঘটনাক লৈ এজাহাৰো দাখিল কৰা হৈছে ।

ৰাজপথত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)

ইয়াৰ পিছতে শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথ জিলাৰ সীমান্ত ঘিলাধাৰীত কংগ্ৰেছৰ 'সময় পৰিৱৰ্তনৰ' যাত্ৰাক বাধা দিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে দলটোৱে । ইয়াৰ প্ৰতিবাদত বিশ্বনাথৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে গৌৰৱ গগৈসহ একাংশ কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীয়ে ।

আনহাতে গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে পোষ্টাৰ নিৰ্মাণকাৰী এটা সংস্থাক থানালৈ মাতি হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ তুলি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "আৰক্ষী এতিয়া সাধাৰণ নাগৰিকৰ সুৰক্ষাত নহয়, বৰঞ্চ 'ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা' দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।"

Congress protest
ৰাজপথত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)

গৌৰৱ গগৈৰ অভিযোগ অনুসৰি এজন বিজেপি কৰ্মীয়ে দাখিল কৰা ভুৱা এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে ব্যৱসায়ীক জেৰা কৰিছে । এই ঘটনাক লৈ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অসমৰ ইতিহাসৰ 'আটাইতকৈ বিফল গৃহ মন্ত্ৰী' বুলি আখ্যা দিয়ে । তেওঁৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ৰাজ্যত মহিলা নিৰ্যাতন, ড্ৰাগছ ব্যৱসায় আদি অপৰাধ বৃদ্ধি পাইছে যদিও চৰকাৰী পৰিসংখ্যাত অপৰাধৰ হাৰ কম দেখুৱাবলৈ আৰক্ষীয়ে বহু ক্ষেত্ৰত এজাহাৰ ল'বলৈ অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা মানহানিৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক পোনপটীয়া প্ৰত্যাহ্বান জনায় । তেওঁ কয়, "মই আদালতত নহয়, ৰাজপথত ৰাজনৈতিক যুঁজ দিবলৈ সাজু ।" ১০ কোটি টকাৰ মানহানিৰ গোচৰ দাখিল কৰাটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 'জনতাৰ আদালতৰ ওপৰত আস্থাহীনতা' বুলিও মন্তব্য কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে ।

miscreant Attacks Congress's time for change rally
কংগ্ৰেছৰ যাত্ৰাত আক্ৰমণক লৈ এজাহাৰ (ETV Bharat)

নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি গৰম হৈ উঠিছে । প্ৰতিদিনে শাসক-বিৰোধী বিভিন্ন ধৰণৰ সংঘাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । সম্প্ৰতি মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপি আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মাজৰ বাকবিতণ্ডাই অসমৰ ৰাজনীতি উত্তাল কৰি তুলিছে । তাৰ মাজতে চতিয়াত কংগ্ৰেছৰ বাহনত শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাক লৈ ৰাজনীতিত তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :অসমৰ মানুহে কংগ্ৰেছক ভোট দিব: আত্মবিশ্বাসী এইগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা

TAGGED:

GAURAV GOGOI
BISWANATH
ইটিভি ভাৰত অসম
CONGRESS
CONGRESS TIME FOR CHANGE RALLY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.