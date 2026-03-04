দিছপুৰৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ হৈ যুঁজিব মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে : বিজেপিৰ হৈ কোন নামিব ?

দিছপুৰৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ হৈ যুঁজিব মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে : বিজেপিৰ হৈ কোন নামিব ?
বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰত কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিলে শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীক । সমষ্টিত প্ৰচাৰ চলাবলৈ সাজু প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্রীগৰাকী ।
Published : March 4, 2026 at 7:54 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ অন্যতম সন্মানীয় বিধানসভা সমষ্টি দিছপুৰৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ হৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী । মঙলবাৰে কংগ্ৰেছ দলে সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৪২ জনীয়া প্ৰথমখন তালিকা প্ৰকাশ কৰে । সেই তালিকাত দিছপুৰ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীক । ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাৰ মাজতে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পাছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী ।
বুধবাৰে মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে গুৱাহাটীৰ ঘোঁৰামৰাস্থিত বাসগৃহত ৰঙৰ উৎসৱটি উদযাপন কৰে । প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্রীৰ দায়িত্বত থকা এসময়ৰ বিজেপি নেত্রী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে কংগ্ৰেছৰ পৰা কেইবাবাৰো নিৰ্বাচনী ৰণত নামিছে । সফল হ'ব পৰা নাই যদিও প্ৰতিদ্বন্দ্বীক তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান দিবলৈ সক্ষম হৈছে । মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী এগৰাকী সাহসী আৰু সৰৱ ৰাজনীতিক হিচাপে পৰিচিত । ৰাইজৰ বিভিন্ন সমস্যাক লৈ তেওঁ সদায় সচেতন ।
উল্লেখ্য যে ২০২৪ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত দাখিল কৰা শপতনামা অনুসৰি মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে ২,৩৭,৪৪,৪৮১ টকা । প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা সন্দৰ্ভত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে কয়,"যথেষ্ট আনন্দিত । দলৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈকে প্ৰমুখ্য কৰি দলৰ সন্মানীয় প্ৰতিগৰাকী কেন্দ্ৰীয়, ৰাজ্যিক, জিলা, ৱাৰ্ড, বুথৰ নেতৃত্ব, সদস্যলৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । দলে মোৰ প্ৰতি ৰখা আস্থা, বিশ্বাস যাতে মই বাস্তৱত ৰুপায়িত কৰিব পাৰো, ৰাইজ আৰু ঈশ্বৰে শক্তি দিয়ক তাৰেই প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ ।"
২০২৪ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী:
২০২৪ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে কংগ্ৰেছৰ হৈ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হৈছিল । গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মুঠ আঠগৰাকী প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল যদিও মূল যুঁজখন বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজতে সীমাৱদ্ধ আছিল । ২০২৪ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বিজুলী কলিতা মেধিয়ে লাভ কৰিছিল ৮,৯৪,৮৮৭টা ভোট । ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে লাভ কৰিছিল ৬,৪৩,৭৯৭টা ভোট ।
২০২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী:
লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ হৈ পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হৈছিল । ২০২১ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰে মিত্রতাত থাকি অগপৰ ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই ১,৩৭,৫৩৩ টা (৬০ শতাংশ) ভোট লাভ কৰি জয়ী হৈছিল । আনহাতে কংগ্ৰেছৰ মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে ৫৯,০৮৪ টা (২৬ শতাংশ) ভোট লাভ কৰি দ্বিতীয় স্থানত আছিল । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বিলুপ্ত হোৱা পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ ঠাইত নতুনকৈ হ'ল চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী সমষ্টি । মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে এইবাৰ চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিপৰীতে বাচি ল'লে দিছপুৰ সমষ্টি । দলেও তেওঁক দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা টিকট দিলে ।
দিছপুৰ সমষ্টিৰ কোন হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী:
দিছপুৰ সমষ্টিত বিজেপিৰ অতুল বৰাই ২০১৬ চনৰ পৰা দুবাৰকৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে । কিন্তু এইবাৰ কি হ'ব ? পুনৰ টিকট পাব নে অতুল বৰাই ? কাৰণ এইবাৰ দিছপুৰৰ আছে বিজেপিৰ একাধিক টিকট প্ৰত্যাশী । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত দিছপুৰ সমষ্টিৰ ৰূপৰেখা সলনি হ'ল । দিছপুৰত অতুল বৰা থকাৰ পিছতো বিজেপিৰ জয়ন্ত কুমাৰ দাস আৰু মানস বৰাই টিকটৰ বাবে কুচকাৱাজ চলাইছে । সমষ্টিৰ ঠায়ে ঠায়ে দেখা গৈছে দুয়োজন প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ পোষ্টাৰ-বেনাৰ ।
২০২১ৰ নিৰ্বাচনত টিকট নাপাই জয়ন্ত কুমাৰ দাসে ব্যাপক ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি দল ত্যাগৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছিল । এইবাৰ কিন্তু তেওঁ টিকটৰ পাম বুলি সম্পূৰ্ণৰূপে নিশ্চিত হৈ আছে । ইতিমধ্যে জয়ন্ত কুমাৰ দাসে টিকটৰ বাবে বাজপেয়ী ভৱনত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াক সাক্ষাৎ কৰি দাখিল কৰিছে নিজৰ আৱেদন । ইফালে ২০২৪ চনত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিমুখী হোৱা এসময়ৰ গৌৰৱ গগৈৰ অতি ঘনিষ্ঠ মানস বৰাই এইবাৰ দিছপুৰৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ আশাৰে সমষ্টিৰ অলিয়ে-গলিয়ে প্ৰচাৰ অভিযানত নামিছে ।
পিতৃ অকণ বৰাৰ হেৰুওৱা সমষ্টি লাভৰ বাবে তেওঁ চলাইছে জোৰদাৰ কুচকাৱাজ । বিজেপিৰ দুই যুৱ নেতা এতিয়া সমষ্টিত ব্যস্ত । ঘৰে ঘৰে গৈ ৰাইজৰ সমস্যাৰ বুজ লৈ জনসম্পৰ্ক গঢ়াৰ অভিযানত ব্যস্ত হৈ আছে । আনহাতে বিজেপিৰ দুই যুৱ নেতাৰ এনে তৎপৰতাত অলপো বিচলিত হোৱা নাই বিধায়ক অতুল বৰা । তেওঁ নিশ্চিত হৈ আছে যে তেওঁৱেই টিকট লাভ কৰিব ।
বিজেপিৰ পৰা কোনে টিকট পাব সেয়া শীঘ্ৰেই স্পষ্ট হ'ব যদিও কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীৰে যুঁজিব লাগিব । উল্লেখ্য যে কংগ্ৰেছৰ হৈ দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা টিকট বিচাৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰামান্না বৰুৱা, প্ৰাক্তন সাংসদ কিৰিপ চলিহাৰ পুত্র অৰ্কাশীষ চলিহা, জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র গোপাল শৰ্মা, যুৱ নেত্রী যুগাস্মিতা তালুকদাৰ, ভৱ বৰা, ভাস্কৰণ গোঁহাই আৰু ত্রিদিপ বৰ্মনে আৱেদন কৰিছিল । কিন্তু দলে মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীক টিকট প্ৰদান কৰে ।
দিছপুৰ সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট:
নিৰ্বাচনী ইতিহাসৰ পৰা চালে দিছপুৰ সমষ্টিক জনতা পাৰ্টী, কংগ্ৰেছ, অগপ আৰু বিজেপিয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে । প্ৰতিষ্ঠাৰ পাছতে দিছপুৰ সমষ্টিত ১৯৭৮ চনত জনতা পাৰ্টীৰ হৈ আৰু ১৯৮৩ চনত কংগ্ৰেছৰ হৈ তাৰিণী মোহন বৰুৱাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল । ইয়াৰ পাছত ১৯৮৫ চনত নিৰ্দলীয় হিচাপে আৰু ১৯৯১ চনত আৰু ১৯৯৬ চনত অগপৰ হৈ সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে অতুল বৰাই ।
ইয়াৰ পিছত ২০০১ চনত কংগ্ৰেছৰ ৰবীন বৰদলৈয়ে দিছপুৰ সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । ইয়াৰ পিছত ২০০৬ চনত আৰু ২০১১ চনত দিছপুৰ সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে কংগ্ৰেছৰ অকন বৰাই । ইয়াৰ পিছত ২০১৬ চনৰ পৰা বিজেপিৰ অতুল বৰাই সমষ্টিটোত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে । ২০২১ৰ নিৰ্বাচনত অতুল বৰাই ১,৯৬,০৪৩ টা ভোট লাভ কৰি জয়ী হৈছিল। আনহাতে ৭৪,৩৮৬ টা ভোট লাভ কৰি দ্বিতীয় স্থানত আছিল কংগ্ৰেছৰ মনজিৎ মহন্ত । আনহাতে ২০১৬ চনৰ নিৰ্বাচনত অতুল বৰাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৱশালী নেতা অকণ বৰাক পৰাস্ত কৰিছিল ।
দিছপুৰ সমষ্টিৰ ৰূপৰেখা:
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত হোৱা ৩৩ নং দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিটোৰো সীমাৰ যথেষ্ট সালসলনি হয় । দিছপুৰ সমষ্টি কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত পূৰ্বৰ পশ্চিম গুৱাহাটী আৰু পূব গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ বহু অঞ্চল দিছপুৰ সমষ্টিৰ অধীনলৈ আহে । সেইদৰে দিছপুৰ সমষ্টিৰ পূৰ্বৰ বহু অঞ্চল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নতুনকৈ হোৱা ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত অন্তৰ্গত হয় । নতুনকৈ সীমা নিৰ্ধাৰণেৰে গঠিত দিছপুৰ সমষ্টিত পৌৰ নিগমৰ ১৩ টা ৱাৰ্ডক সামৰি লোৱা হৈছে ।
ইয়াৰ ভিতৰত পৌৰ নিগমৰ ১৬ নং ৱাৰ্ডৰ লালগণেশ, ওদালবাক্ৰা, জ্যোতিকুছি, ১৭ নং ৱাৰ্ডৰ সাউকুছি, ২২ নং ৱাৰ্ডৰ লুটুমা, কাহিলীপাৰা পাৱাৰ হাউছ, ২৪ নং ৱাৰ্ডৰ উদয়াচল, গণেশগুৰি, ২৬ নং ৱাৰ্ডৰ শ্ৰীমন্তপুৰ, ৪৩ নং ৱাৰ্ডৰ খ্ৰীষ্টানবস্তি, আনন্দনগৰ, ৪৪ নং ৱাৰ্ডৰ চিৰিয়াখানা, জাপৰিগোগৰ অংশবিশেষ, ৫৫ নং ৱাৰ্ডৰ বেলতলা, ছার্ভে, ৰুক্মিণীগাঁও, ৫৬ নং ৱাৰ্ডৰ বশিষ্ঠ, লতাকটা, ৫৭নং ৱাৰ্ডৰ ভেটাপাৰা, বশিষ্ঠ, ঘোঁৰামাৰা, ৫৮ নং ৱাৰ্ডৰ বেলতলা অঞ্চল, ৫৯ নং ৱাৰ্ডৰ কাহিলীপাৰা, হাতীগাঁও আৰু ৬০ নং ৱাৰ্ডৰ হাতীগাঁও, ভেটাপাৰাৰ বিস্তীর্ণ অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত হৈছে ।
২০২৪ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দিছপুৰ সমষ্টিৰ ভোটৰ ৰূপৰেখা:
২০২৪ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দিছপুৰ সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৬৯.৭৯ শতাংশ । সমষ্টিটোত বিজেপিৰ বিজুলী কলিতা মেধিয়ে ১,০৩,৯৩৩ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে লাভ কৰিছিল ৬৯৬৩১ টা ভোট । ভোটৰ ব্যৱধান আছিল ৩৪,৩০২ টা । বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল ৬৩ শতাংশ । সমষ্টিটোৰ ২,৪২,০৩১ গৰাকী ভোটাৰৰ বিপৰীতে ভোটদান কৰিছিল ১,৬৮,৯১০ গৰাকী ভোটাৰে ।
৩৩ নং দিছপুৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ ৰূপৰেখা:
নিৰ্বাচন আয়োগে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি দিছপুৰ সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২,৪৩,১৭৬ গৰাকী । ইয়াৰে ১,১৭,০২৭ জন পুৰুষ, ১,২৬,১৩৭ গৰাকী মহিলা আৰু ১২ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ । সমষ্টিটোত পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি । দিছপুৰ সমষ্টিৰ ভোটকেন্দ্ৰ সংখ্যা হৈছে ২৭২ টা । খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তুলনাত সমষ্টিটোত ভোটাৰৰ সংখ্যা ৬৫৭০ গৰাকী কমিল ।