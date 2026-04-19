সংৰক্ষণৰ নামত ৰচা কু-অভিসন্ধিৰ বাবেই বিজেপিয়ে মুখথেকেচা খালে: মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী
মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক গৃহীত নোহোৱাক লৈ বিজেপিয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগ নসাৎ কৰিলে প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্রী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে ।
Published : April 19, 2026 at 3:14 PM IST
গুৱাহাটী: "মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কক লৈ ব্যাপক বিতৰ্ক আৰু চৰ্চা হৈছে । এইক্ষেত্রত বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত সকলো দোষ জাপি দি নিজে ধোৱা তুলসীৰ পাত হ'বলৈ গৈছে । মহিলাৰ ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্রত বিৰোধীয়ে মহিলাক সন্মান নকৰা বুলি বিজেপিয়ে এটা ৰং সানিব বিচাৰিছে । এই কথাটো আমি নসাৎ কৰিছোঁ ।"-এই মন্তব্য প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্রী তথা কংগ্ৰেছৰ দিছপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীৰ ।
দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ মানবেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছৰ নেত্রীগৰাকীয়ে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কৰ প্ৰসংগত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰদান কৰে ।
বিজেপি চৰকাৰ প্ৰকৃত মহিলা প্ৰীতিৰ প্ৰসংগৰে তেওঁ কয়, "২০২৩ চনৰ ছেপ্তেম্বৰত ৪৫৪ টা ভোটত কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধীয়ে তেওঁলোকক সমৰ্থন দি মহিলাৰ ৩৩ শতাংশ আসন সংৰক্ষণৰ গোটেই বিষয়টোত মোহৰ লগাইছিল । বিজেপিয়ে তাত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ এটা চৰ্ত ৰাখি গোটেই বিষয়টোকে মেৰপেছৰ মাজত ৰাখিছিল । আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে ২০২৩ চনত আইনত পৰিণত হোৱা ইয়াক কিয় বলৱৎ নকৰিলে ।"
তেওঁ কয়, "বিজেপি শাসনলৈ অহাৰ পিছত সংসদত বিজেপিৰ মহিলাৰ অংশীদাৰিত্ব হৈছে ১২.০৯ শতাংশ আৰু কংগ্ৰেছৰ হৈছে ১৪.৯ শতাংশ । এয়া বিজেপিৰ মহিলা প্ৰীতি । অসমৰ ক্ষেত্রত বিগত লোকসভা নিৰ্বাচত বিজেপিয়ে এগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী দিছিল আৰু কংগ্ৰেছে দুগৰাকী দিছিল । এইবাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে মাত্র ছয়গৰাকী মহিলাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু বিপৰীতে কংগ্ৰেছে ১৩ গৰাকী মহিলাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে । বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছক মহিলা বিদ্বেষী বুলি ক'বলৈ যায় । পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থাত ৫০ শতাংশ সংৰক্ষণৰ গোটেই ফচলটো কংগ্ৰেছৰ আছিল ।"
বৰঠাকুৰে কয়, "এই কথাবিলাক পাহৰি যাব নালাগে । ৩৩ শতাংশ সৰক্ষণৰ চিন্তাটো কংগ্ৰেছৰ । কালি প্ৰধানমন্ত্রীয়ে ২৯ মিনিটত ৫০ বাৰৰো বেছি কংগ্ৰেছৰ নাম লৈ দোষাৰোপ কৰিব বিচাৰিছে । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে নাৰীৰ শক্তিৰ কথা কৈছে যদিও নাৰীৰ প্ৰতি ভক্তি নাই । নিজৰ ঘৰতে তেওঁ নিজৰ গাত চিকুটি চালে গম পাব । সেই কাৰণে কৈছোঁ যে বিজেপিয়ে যি কথা কয় সেই কাম নকৰে । মণিপুৰত যেতিয়া মহিলাক উলংগ কৰি পেৰেড কৰোৱা হৈছিল তেতিয়া কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহৰ তাত গৈ খবৰ লোৱাৰ সময় হোৱা নাছিল । প্ৰতিবাদ কৰা দেশৰ মহিলা মল্লযোদ্ধাসকলক কিদৰে চোঁচৰাই নিয়া হৈছিল সেই কথা সকলোৱে মনত ৰাখিছে । এইবোৰ বিজেপিৰ মহিলা বন্দনা ।"
সংবাদমেলত তেওঁ মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হোৱা বিভিন্ন ঘটনাৰ আলমত বিজেপি চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি কয়, "মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কৰ কথা কৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কাম কৰিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে । বিজেপি নেত্রী ইন্দ্রাণী তহবিলদাৰৰ মৃত্যুৰ খবৰ ল’বলৈ কিয় সময় নহ’ল বিজেপিৰ ? বিজেপিৰ মহিলা প্রেম 'সাপ হৈ খোটা বেজ হৈ জৰাৰ দৰে'। ১২৫০ টকাত মহিলাক ক্রয় কৰিব বিচাৰে বিজেপিয়ে আৰু বিজেপিয়ে কংগ্রেছক মহিলা বিদ্বেশী বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।"
সংসদত শুকুৰবাৰে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কখন গৃহীত নোহোৱাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "এই বিধেয়কৰ আঁৰত বিজেপিৰ অভিসন্ধি আছিল আৰু সেইটো হৈছে যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আৰু লোকপিয়ল ২০১১ৰ মতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি ৮৫০ খন আসন বনাব আৰু তাৰ পিছত মহিলাক দিব । কেনেকৈ দিব ? বিজেপিৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব বিচাৰিছে । হিন্দী বলয়ৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাজ্যত আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি আৰু সৰু সৰু ৰাজ্যক নিশকটীয়া কৰি হিন্দী বলয়ৰ মাজত নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক চৰ্ত হিচাপে ৰাখি মহিলা সংৰক্ষণৰ কথা কৈছিল ।"
মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে কয়, "প্ৰকৃততে তেওঁলোকে মহিলা সংৰক্ষণৰ বিপৰীতে নিজৰ অধিপত্য বিস্তাৰৰ বাবে অভিসন্ধি কৰিছে । তেওঁলোকে মহিলা সংৰক্ষণ বিচৰা নাই । কু-অভিসন্ধিৰ বাবেই বিজেপিয়ে মুখথেকেচা খালে । ২০২৯ত বিজেপিৰ বাকী আৰু ফাঁকি ওলাই পৰিব । মহিলা সংৰক্ষণৰ নামত বিজেপিয়ে নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰিব বিচাৰিছিল । মহিলাৰ প্ৰতি কোনো ভক্তি নাই বিজেপিৰ । শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে দীঘলীয়া ভাষণত কংগ্ৰেছকে দোষাৰোপ কৰিলে । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে নিজৰ গাত চিকুটি চাওক ।"