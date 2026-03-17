আৱেগিক সংখ্য়ালঘু মহিলাই ক'লে- মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিঞা মিঞা বুলি মৰমতে কয় !

আৱেগিক সংখ্য়ালঘু মহিলাই ক'লে- মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিঞা মিঞা বুলি মৰমতে কয় !
হিন্দু-মুছলমানৰ ভেদাভেদ নাৰিখি সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনি লাভ কৰি সুখী সংখ্যালঘু মহিলা ।
Published : March 17, 2026 at 1:45 PM IST
কলিয়াবৰ: বিগত কেইবামাহ ধৰি ৰাজ্য়ৰ ৰাজনীতিত 'মিঞা' প্ৰসংগই সৰ্বাধিক চৰ্চাৰ বিষয় হৈ আহিছে । মিঞাক লৈ যেন শাসক-বিৰোধীৰ অন্ত নাই । অৱশ্যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে মন্ত্ৰী, বিধায়ক, বিজেপিৰ নেতা-কৰ্মীৰ পূৰ্বৰ আক্ৰমণাত্মক সুৰ নৰম হ'বলৈ ধৰিছে । অৱশ্য়ে ইয়াৰ মাজতো একাংশ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মহিলাই ক'লে, "মিঞা মিঞা বুলি মৰমতে কয় নেকি ?"
সাধাৰণ সংখ্যালঘু জনতাক যেন মিঞা ৰাজনীতিয়ে স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই, তেনে কথাই ক'লে একাংশ মহিলাই । তেওঁলোকে উল্লেখ কৰা মতে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিঞা প্ৰসংগক লৈ মন্তব্য় কৰি থাকিলেও চৰকাৰী আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বৈষম্য কৰা নাই । প্ৰতিটো সংখ্যালঘু পৰিয়ালক এই আঁচনিয়ে স্পৰ্শ কৰিছে । সেয়ে মিঞা বুলি ক'লেও হিন্দু-মুছলমানৰ ভেদাভেদ নাৰাখি সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনি লাভ কৰি সুখী সংখ্যালঘু জনতা ।
সেই কথাৰ প্ৰমাণ পোৱা গ'ল কেইগৰাকীমান সংখ্যালঘু মহিলাৰ মুখত । এগৰাকী মহিলাই কয়, "মিঞা মিঞা বুলি মৰমতে কয় নেকি ? আমি এতিয়াও ধৰিব পৰা নাই ? মৰমত যদি নকয়, বস্তুখিনি কিয় সমান-সমানকৈ দিলে ? মৰমত যদি নকয় চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা কিয় সমান সমানকৈ দিলে ? বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকেই বিচাৰিছো । আকৌ এবাৰ তেখেতেই থাকক ।"
আন এগৰাকী মহিলাই কয়, "সকলোকে সমানেই দিছে । অৰুণোদয় দিছে, ম'বাইল দিছে, সকলোকে দিছে । আকৌ স্কুটী দিব বুলি কৈছে, সকলোকে দিব । বাচি বাচিতো কাকো দিয়া নাই । আমি মুছলিমক দিম, হিন্দুক নিদিওঁ বা হিন্দুক দিম মুছলিমক নিদিও বুলি কোৱা নাই । সকলোকে সমানেই দিছে । তেখেতে যি কৰি আছে ভালেই কৰি আছে । অহা নিৰ্বাচনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে বিচাৰিম, যাতে তেখেত নিৰ্বাচিত হৈ আমাক সকলোধৰণৰ সুবিধা দিব পাৰে । আমাক তেনেকুৱা এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লাগে । কিয় জানেনে– হিন্দু-মুছলমানৰ বুলি ভেদাভেদ কৰা নাই । সমানেই আঁচনিবিলাক ভগাই দিছে ।"
বৰ্তমান চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উন্নয়নমূলক পদক্ষেপত সুখী আন এগৰাকী মহিলাই কয়,"বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালসমূহক যি সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াইছে,সেই লৈ আমি বহুত সুখী ।" বিভিন্ন আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কামত সন্তুষ্ট মুছলমান মহিলাসকলে পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে বিচাৰে।
