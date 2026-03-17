ETV Bharat / politics

আৱেগিক সংখ্য়ালঘু মহিলাই ক'লে- মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিঞা মিঞা বুলি মৰমতে কয় !

হিন্দু-মুছলমানৰ ভেদাভেদ নাৰিখি সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনি লাভ কৰি সুখী সংখ্যালঘু মহিলা ।

Minority women of Kaliabor reacted to CM Himanta Biswa Sarma’s recent comments on Miya Muslim
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সন্দৰ্ভত আৱেগিক সংখ্য়ালঘু মহিলাৰ মন্তব্য় (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 17, 2026 at 1:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ: বিগত কেইবামাহ ধৰি ৰাজ্য়ৰ ৰাজনীতিত 'মিঞা' প্ৰসংগই সৰ্বাধিক চৰ্চাৰ বিষয় হৈ আহিছে । মিঞাক লৈ যেন শাসক-বিৰোধীৰ অন্ত নাই । অৱশ্যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে মন্ত্ৰী, বিধায়ক, বিজেপিৰ নেতা-কৰ্মীৰ পূৰ্বৰ আক্ৰমণাত্মক সুৰ নৰম হ'বলৈ ধৰিছে । অৱশ্য়ে ইয়াৰ মাজতো একাংশ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মহিলাই ক'লে, "মিঞা মিঞা বুলি মৰমতে কয় নেকি ?"

সাধাৰণ সংখ্যালঘু জনতাক যেন মিঞা ৰাজনীতিয়ে স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই, তেনে কথাই ক'লে একাংশ মহিলাই । তেওঁলোকে উল্লেখ কৰা মতে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিঞা প্ৰসংগক লৈ মন্তব্য় কৰি থাকিলেও চৰকাৰী আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বৈষম্য কৰা নাই । প্ৰতিটো সংখ্যালঘু পৰিয়ালক এই আঁচনিয়ে স্পৰ্শ কৰিছে । সেয়ে মিঞা বুলি ক'লেও হিন্দু-মুছলমানৰ ভেদাভেদ নাৰাখি সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনি লাভ কৰি সুখী সংখ্যালঘু জনতা ।

সেই কথাৰ প্ৰমাণ পোৱা গ'ল কেইগৰাকীমান সংখ্যালঘু মহিলাৰ মুখত । এগৰাকী মহিলাই কয়, "মিঞা মিঞা বুলি মৰমতে কয় নেকি ? আমি এতিয়াও ধৰিব পৰা নাই ? মৰমত যদি নকয়, বস্তুখিনি কিয় সমান-সমানকৈ দিলে ? মৰমত যদি নকয় চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা কিয় সমান সমানকৈ দিলে ? বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকেই বিচাৰিছো । আকৌ এবাৰ তেখেতেই থাকক ।"

শিশুৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

আন এগৰাকী মহিলাই কয়, "সকলোকে সমানেই দিছে । অৰুণোদয় দিছে, ম'বাইল দিছে, সকলোকে দিছে । আকৌ স্কুটী দিব বুলি কৈছে, সকলোকে দিব । বাচি বাচিতো কাকো দিয়া নাই । আমি মুছলিমক দিম, হিন্দুক নিদিওঁ বা হিন্দুক দিম মুছলিমক নিদিও বুলি কোৱা নাই । সকলোকে সমানেই দিছে । তেখেতে যি কৰি আছে ভালেই কৰি আছে । অহা নিৰ্বাচনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে বিচাৰিম, যাতে তেখেত নিৰ্বাচিত হৈ আমাক সকলোধৰণৰ সুবিধা দিব পাৰে । আমাক তেনেকুৱা এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লাগে । কিয় জানেনে– হিন্দু-মুছলমানৰ বুলি ভেদাভেদ কৰা নাই । সমানেই আঁচনিবিলাক ভগাই দিছে ।"

বৰ্তমান চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উন্নয়নমূলক পদক্ষেপত সুখী আন এগৰাকী মহিলাই কয়,"বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালসমূহক যি সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াইছে,সেই লৈ আমি বহুত সুখী ।" বিভিন্ন আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কামত সন্তুষ্ট মুছলমান মহিলাসকলে পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে বিচাৰে।

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
মিঞা ৰাজনীতি
মিঞা
বিধানসভা নিৰ্বাচন
Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.