ETV Bharat / politics

২০২৯ ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে এতিয়াৰে পৰাই প্ৰস্তুতি চলাইছে: সুশান্ত বৰগোহাঁই

ন-পুৰণিৰ অংশগ্ৰহণেৰে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্ৰশিক্ষণ মহাঅভিযান ।

two-day Pandit Deendayal Upadhyaya Mega Training Campaign at Milan Mandir in Sivasagar
ন-পুৰণিৰ অংশগ্ৰহণেৰে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্ৰশিক্ষণ মহাঅভিযান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 15, 2026 at 3:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ: শিৱসাগৰৰ মিলন মন্দিৰত বিজেপিৰ মহাপ্ৰশিক্ষণ অভিযান আৰম্ভ হৈছে । ৰাজ্যত বিজেপি দলে ক্ৰমাগতভাৱে তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনভাৰ লাভ কৰাৰ পিছত দলটোৰ সাংগঠনিক স্থিতি অধিক শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে দলটোৰ নেতা-কৰ্মীসকলে বিভিন্ন সাংগঠনিক কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিছে ।

শিৱসাগৰ জিলাতো সাংগঠনিক কাম-কাজ অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য়ৰে দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্ৰশিক্ষণ মহাঅভিযান । শিৱসাগৰৰ মিলন মন্দিৰত আয়োজন কৰা এই প্ৰশিক্ষণ মহাঅভিযানৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ডিমৌ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা জলসম্পদ মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁই ।

ন-পুৰণিৰ অংশগ্ৰহণেৰে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্ৰশিক্ষণ মহাঅভিযান (ETV Bharat Assam)

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ,বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা উদ্বোধন কৰাৰ লগতে প্ৰদৰ্শনীৰো দ্বাৰ উন্মোচন কৰে । প্ৰশিক্ষণে কাৰ্যকৰ্তাসকলক দেশ আৰু দলক অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ, দেশৰ লগতে দলৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়াবলৈ অধিক প্ৰেৰণা দিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰী বৰগোহাঁইয়ে কয়, "এই প্ৰশিক্ষণে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিব । এইবাৰ ন-পুৰণি সামৰি প্ৰশিক্ষণ কৰিছো । যিসকলে বিগত সময়ত দলত যোগদান কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে মণ্ডল প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হয় । দলটোক আকৌ শক্তিশালী কৰিবলৈ জিলা পৰ্যায়ত এই প্ৰশিক্ষণৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।"

আনহাতে ২০২৯ ত হ'বলগীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা দল শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ কথা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰি কয়,"বিজেপিয়ে পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হ'বলৈ এইদৰে প্ৰশিক্ষণৰ আয়োজন কৰি সংগঠন শক্তশালী কৰা হৈছে ।" মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছে ৩৩ শতাংশ মহিলা সংৰক্ষণ মানি নোলোৱা বাবেই সমষ্টিৰ সংখ্যা বৃদ্ধিত বাধা অহা বুলি মন্তব্য কৰে ।

ইপিনে, বৰ্তমানৰ চৰকাৰে আগতীয়াকৈ পদক্ষেপ লোৱা বাবেই এনএইচপিচিয়ে যথেষ্ট পানী এৰি দিয়াৰ পিছতো নামনিত আগৰ দৰে বান হোৱা নাই বুলি জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাবী কৰে । এই অনুষ্ঠানটোত সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী দিপুৰঞ্জন মাক্ৰাৰী, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক লক্ষ্য কোঁৱৰ, চাহ নিগমৰ অধ্যক্ষ শিৱ প্ৰসাদ ভদ্ৰসহ বহু সংখ্যক বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক:বাৰে বাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক আমনি অখিলৰ: ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিগিল অধ্যক্ষৰ, দিনটোৰ বাবে উলিয়াই দিলে

গছৰ তলত বিচনী মাৰি শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে মৰাণত ক্ষোভ উজাৰিলে ৰাইজে

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
দীনদয়াল উপাধ্যায়
শিৱসাগৰ
MINISTER SUSHANTA BORGOHAIN
PANDIT DEENDAYAL UPADHYAYA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.