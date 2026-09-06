ঝাৰখণ্ডৰ মন্ত্ৰী সুদীব্য কুমাৰৰ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ
ঝাৰখণ্ড চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী সুদীব্য কুমাৰৰ হাৰ্ট এটেকত আক্ৰান্ত হৈ গিৰিডিহত ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় ।
Published : September 6, 2026 at 9:18 AM IST
ৰাঁচী (ঝাৰখণ্ড) : ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা চমুকৈ জে এম এমৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা ঝাৰখণ্ডৰ উচ্চ আৰু কাৰিকৰী শিক্ষা আৰু নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী সুদীব্য কুমাৰ সোণুৰ মৃত্যু হৈছে । ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাই দেওবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰে ৷
পৰ্যটন, কলা, সংস্কৃতি, ক্ৰীড়া, যুৱ পৰিক্ৰমাৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীও থকা গিৰিডিহৰ বিধায়কগৰাকীৰ গিৰিডিহৰ মাৰ্চি হাস্পতালত মৃত্যু হয় । শনিবাৰে মাজনিশা হঠাতে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে । ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাই দেওবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰে ৷ ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাই এক্সত এটা পোষ্টত কয়, "ঝাৰখণ্ড চৰকাৰৰ এগৰাকী নিষ্ঠাবান জে এম এম সহকৰ্মী তথা মন্ত্ৰী সুদীব্য কুমাৰৰ অকাল মৃত্যুত ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা পৰিয়াল স্তম্ভিত আৰু দুখী ।"
জে এম এমে লগতে কয়, "তেওঁৰ মৃত্যু দল, চৰকাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি । চিটি বাছ ষ্টেণ্ডৰ সমীপৰ এখন চিকিৎসালয়ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ বুকুৰ বিষৰ বাবেই তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ অনা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক : মমতা বেনাৰ্জীৰ ভতিজীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু: চিপ লোৱা অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ