বিৰোধীৰ মিত্ৰতাত লাগিব আউল;আধাৰশিলা পৰ্ব সামৰি দুই মন্ত্ৰীৰ যুক্তি

মৰাণৰ চেপনত পূৰ্বাঞ্চল তাই সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয় আৰু অতিথিশালাৰ আধাৰশিলা স্থাপন । বিৰোধীৰ মিত্ৰতাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু আৰু যোগেন মহনৰ ।

Ranoj Pegu
বিৰোধীৰ মিত্ৰতাত লাগিব আউল : মন্ত্ৰীদ্বয়ৰ যুক্তি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 21, 2026 at 6:06 PM IST

4 Min Read
ডিব্ৰুগড় : শনিবাৰে মৰাণৰ চেপন তিনিআলিত পূৰ্বাঞ্চল তাই সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয় আৰু অতিথিশালাৰ আধাৰশিলা স্থাপন তথা ভূমি পূজন অনুষ্ঠানত ৰাজ্য় চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু আৰু যোগেন মহনে অংশ গ্ৰহণ কৰে ৷ অনুষ্ঠান শেষত দুই মন্ত্ৰীয়ে বিৰোধীৰ মিত্ৰতা সম্পৰ্কত গুৰুত্বপূৰণ মন্তব্য় আগবঢ়ায় ৷

"বিকশিত অসমৰ কাৰণে বিৰোধীৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই । অসমলৈ হৈ থকা প্ৰব্ৰজনক লৈ কোনো পলিচি প্ৰস্তুত কৰিব পৰা নাই । অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসকলৰ বাবে কি পলিচি আছে ? বিৰোধীৰ মিত্ৰতা হৈছে ৰাজনৈতিক সুবিধাবাদী মিত্ৰতা ।" এই অভিযোগ বিজেপি নেতা তথা অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ ।

বিৰোধীৰ মিত্ৰতাত লাগিব আউল : মন্ত্ৰীদ্বয়ৰ যুক্তি (ETV Bharat)

বিৰোধী আৰু শাসকীয় দলৰ মিত্ৰতাৰ পাৰ্থক্য উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "এন ডি এত ৰামধেনু সদৃশ মিত্ৰতা আছে । ইয়াত বিকশিত অসমৰ বাবে জাতি-জনগোষ্ঠীৰ দলসমূহে সহযোগিতা কৰিছে । কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে বিৰোধীৰ নেতাসকলে মিত্ৰতা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । বিৰোধী একত্ৰিত হ'লেও আকৌ বিজেপি চৰকাৰ হ'ব ।"

নিৰ্বাচন চমু চাপি আহিছে যদিও এতিয়ালৈ বিৰোধীৰ মিত্ৰতা সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই । যাক লৈ বিজেপিৰ নেতাসকলে বিৰোধীক আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে । এই মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ ।

Tai Sahitya sabha office and guest house
তাই সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয় আৰু অতিথিশালাৰ আধাৰশিলা স্থাপন (ETV Bharat)

একেটা অনুষ্ঠানতে উপস্থিত থকা অসমৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী যোগেন মহনেও বিৰোধীৰ মিত্ৰতাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয়, "আমি আগৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ বিৰোধীৰ মিত্ৰতা পাতৰ সূতাত আউল লগাৰ দৰে । যিটো ভাঙিব নোৱাৰা আউল । বিৰোধীক লৈ আমি চৰ্চা নকৰোঁ কাৰণ অসমৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই । অসমখন কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিব লাগে সেই বিষয়ত গুৰুত্ব নাই কেৱল বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিব লাগে তাত ব্যস্ত । তেনেকৈ হ'লে কোনে ভোট দিব ? অসমৰ ৰাইজে এইবিলাক কথা চাই আছে । বহু সমষ্টিত বিৰোধী অস্তিত্বহীন হৈ পৰিব ।"

Tai Sahitya sabha office and guest house
তাই সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয় আৰু অতিথিশালাৰ আধাৰশিলা স্থাপন (ETV Bharat)

পূৰ্বাঞ্চল তাই সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয় আৰু অতিথিশালা :

উল্লেখ্য যে মৰাণৰ চেপন তিনিআলিত নিৰ্মাণ হ'ব পূৰ্বাঞ্চল তাই সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয় আৰু অতিথিশালা । অসম চৰকাৰৰ ১ কোটি ৭ লাখ ৪৭ হাজাৰ ৫০০ টকা পুঁজিৰে নিৰ্মাণ হ'বলগা পূৰ্বাঞ্চল তাই সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয় আৰু অতিথিশালাৰ আধাৰশিলা স্থাপন আৰু ভূমি পূজন কৰে মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু আৰু মন্ত্ৰী যোগেন মহনে । অনুষ্ঠানত পূৰ্বাঞ্চল তাই সাহিত্য সভাৰ সভাপতি অতুল ফুকনৰ লগতে বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।‌

এই পূৰ্বাঞ্চল তাই সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয় আৰু অতিথিশালা নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত টাই আহোম উন্নয়ন পৰিষদে সহযোগিতা কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ।

তাই ভাষাৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "তাই ভাষাক এটা বিষয় হিচাপে আৰু ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষাত প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে এইখিনি কাম আগবাঢ়ি গৈছে । পূৰ্বাঞ্চল তাই সাহিত্য সভা আৰু টাই আহোম উন্নয়ন পৰিষদে আমাক সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় কৰিব এটা বুজাবুজি চুক্তিৰ ভিত্তিত । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে যাতে বিদ্যালয়তে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে তাৰো আমি ব্যৱস্থাক আগুৱাই নিছোঁ । তাৰোপৰি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত তাই ভাষাৰ গৱেষণা আৰু শিক্ষাৰ বাবে এক ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ প্ৰক্ৰিয়াও আগুৱাই নিছোঁ ।"

Tai Sahitya sabha office and guest house
তাই সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয় আৰু অতিথিশালাৰ আধাৰশিলা স্থাপন (ETV Bharat)

শিৱসাগৰৰ ৰাইজে কি কয় ডাঃ ৰণোজ পেগুক ?

শিৱসাগৰৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে সমষ্টিটোৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভত ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে কয়, "শিৱসাগৰ নগৰখনৰ যি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা আৰু মই শিৱসাগৰৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে আহি থাকো তেতিয়া সকলোৱে দুখ প্ৰকাশ কৰে যে 'যোৱা নিৰ্বাচনত আমাৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হ'ল । আমাক এজন বিধায়ক প্ৰয়োজন নে চৰকাৰখন প্ৰয়োজন ? সেই দৃষ্টিভংগীৰে আমি কথাখিনি নাচালোঁ । মই ভাবো যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত শিৱসাগৰ জিলাখনতে পট পৰিৱৰ্তন হ'ব ।"

