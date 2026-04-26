‘মই নেপোলিয়ন নহয় মই ৰণজিৎ হে’ : চিপৰাং ৰাজনীতিক লৈ বিস্ফোৰক পোষ্ট ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ

‘মই নেপোলিয়ন নহয় মই ৰণজিৎ হে’ : চিপৰাং ৰাজনীতিক লৈ বিস্ফোৰক পোষ্ট ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ
Published : April 26, 2026 at 9:14 PM IST
গুৱাহাটী: ফলাফলৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচনত হোৱা চিপৰাং ৰাজনীতিক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে মন্ত্রী তথা ভৱানীপুৰ-সৰভোগ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস । সামাজিক মাধ্যমযোগে এটাৰ পাছত আনটোকৈ বিস্ফোৰক পোষ্ট দি মন্ত্রী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ঘটাইছে বিস্ফোৰণ ।
লক্ষণীয় বিষয় যে এইবাৰৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত বহুকেইটা সমষ্টিত বিজেপিৰ বাবে বিজেপিয়েই প্ৰত্যাহ্বান হোৱা কথাটো বৰ্তমান স্পষ্ট হৈ পৰিছে । বহুকেইটা সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্রক্ষেপ কৰা প্ৰাৰ্থীক লৈ অসন্তুষ্ট দলীয় একাংশই ভিতৰি ভিতৰি আন দলক সহায় কৰাত এতিয়া নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে দলটোৰ বহুকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী ।
মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে চিপৰাং ৰাজনীতিৰ বলি হোৱাৰ কথা ৰাজহুৱা কৰি সামাজিক মাধ্যমযোগে ব্যক্ত কৰিছে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া । শনিবাৰে মন্ত্রী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে সামজিক মাধ্যমযোগে কয়, ‘‘মই কেৱল কমিউনিষ্টৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া নাই । মই যুঁজ দিবলগীয়া হৈছে আমাৰ মাজতে আপোনৰূপে ছদ্মবেশত লুকাই থকা কিছুমান গাড্ডাৰৰ বিপক্ষেও ।’’
তেওঁৰ মতে, ‘‘সন্মুখৰ শত্ৰুৰ প্ৰত্যাহ্বান নেওচা সহজ, কিন্তু ছদ্মবেশী গাড্ডাৰৰ কুটিল চক্রান্ত ওফৰাই ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি যোৱাটোৱেই এতিয়া মোৰ দৃঢ় সংকল্প’’ - শনিবাৰে প্ৰথম খণ্ডত তেওঁ এনেদৰে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।
দেওবাৰে সামাজিক মাধ্যমযোগে দ্বিতীয় খণ্ডত মন্ত্রী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে 'ৱাটাৰলু' যুদ্ধ (Battle of Waterloo) শিৰোনামেৰে কয়, ‘‘এই যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল ১৮১৫ চনত । ইউৰোপৰ ইতিহাসত এই যুদ্ধখন আছিল এক অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ যুদ্ধ । য'ত Napoleon Bonaparteৰ বিশাল সেনাবাহিনী পৰাজিত হৈছিল । Waterloo ত এফালে Wellington য়ে আগফালৰ পৰা প্ৰচণ্ড চাপ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু আনফালে Bluchier য়ে পিছফালৰ পৰা হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল । Waterloo ঠাইডোখৰ এতিয়া Belgium ত । এই যুদ্ধৰ পৰাই নেপোলিয়নৰ বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ অন্ত হোৱা আৰম্ভ হৈছিল বুলি কোৱা হয় । ঠিক সেইদৰে একাংশ কমিউনিষ্টে এইবাৰৰ ভৱানীপুৰ-সৰভোগ সমষ্টিৰ যুঁজখনকো সেই একেই Waterloo যুঁজ হিচাপে নামাকৰণ কৰিছে । তেওঁলোকৰো পৰিকল্পনা আছিল একেই - আমাক সন্মুখৰ পৰা বাধা দিয়াৰ লগতে 'গাদ্দাৰ' সকলক লগত লৈ পিছফালৰ পৰাও আক্ৰমণ চলোৱা । নেপোলিয়নক যিদৰে দুই দিশৰ পৰা ব্যস্ত ৰাখি হৰুওৱা হৈছিল, আমাৰ বিৰুদ্ধেও ঠিক তেনে এক ষড়যন্ত্ৰই ৰচনা কৰা হৈছিল । নেপোলিয়নক দুটা দিশৰ পৰাই ব্যস্ত ৰখাৰ বাবে তেওঁ হয়তো প্ৰস্তুত নাছিল, যাৰ বাবে তেওঁৰ পৰাজয় হৈছিল । কিন্তু যোৱা ৯ এপ্ৰিল তাৰিখে যিখন ৱাটাৰলু যুঁজ হ'ল, সেই যুঁজত কমিউনিষ্ট আৰু গাদ্দাৰসকলক আমি পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । তেওঁলোকে এটা কথা নাজানিলে যে, এই যুঁজৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে মই চোৰাংচোৱাৰ সূত্ৰে বহু আগতেই জ্ঞাত আছিলোঁ, যিটো সুবিধা হয়তো নেপোলিয়ন বোনাপাৰ্টৰ নাছিল । সেয়েহে কৈছোঁ, মই নেপোলিয়ন নহয় মই ৰণজিৎ হে । মই ৰণ জয় কৰিবলৈ জানো । তৃতীয় খণ্ডলৈ পুনৰ অপেক্ষা কৰক…।’’
ইয়াৰ দ্বাৰা এটা কথা স্পষ্ট যে নিৰ্বাচনত মন্ত্রী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে চিপৰাং ৰাজনীতিৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু যাৰ বাবে তেওঁ স্পষ্টকৈ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত এই কথা উল্লেখ কৰিছে । তৃতীয় খণ্ডত তেওঁ কি বিস্ফোৰণ ঘটাই সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।
লক্ষণীয় বিষয় যে সৰভোগ-ভৱানীপুৰৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস পূৰ্বে সৰভোগৰ বিধায়ক আছিল । যোৱাবাৰ তেওঁ পাটাছাৰকুছিৰ বিধায়ক হ'ল । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত এইবাৰ উভতি গৈ সৰভোগ-ভৱানীপুৰৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । এই সমষ্টিত এতিয়া মুছলমানতকৈ হিন্দুৰ ভোট যথেষ্ট বেছি । কিন্তু ইয়াৰ পাছতো ৰণজিৎ কুমাৰ দাসক হৰুৱাবলৈ কেইবাজনো বিজেপি নেতাই চেষ্টা কৰিছিল আৰু সেই কথা তেওঁ মুকলিকৈয়ে প্ৰকাশ কৰাটো লক্ষণীয় হৈ পৰিছে । ফলাফলৰ পাছত ওলাব কোন কাৰ চিপৰাং ৰাজনীতিৰ স্বীকাৰ হ'ল ।
