লিলি হোটেলৰ পৰা বিহালীৰ লাইন হোটেলত মিটিং কৰি কৰি এতিয়া তেওঁলোকৰ ফলাফল শূন্য হ’ল : মন্ত্ৰী পীযুষৰ কটাক্ষ

"আমি কংগ্ৰেছ দলত আছিলোঁ, গতিকে তেওঁলোকৰ ভিতৰুৱা খবৰ পাওঁ ।" ক'লে পীযুষ হাজৰীকাই ।

Minister Piyush Hazarika reacts over alliance of Congress and Raijor Dal
দুই বিৰোধী দলৰ মিত্ৰতাক লৈ কটাক্ষ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 11, 2026 at 7:31 PM IST

নগাঁও: ৰাইজৰ দলৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা প্ৰসংগত বুধবাৰে সামাজিক মাধ্যমযোগে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়াৰ পাছত দুই দলৰ মিত্ৰতাক লৈ কটাক্ষ কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই । বুধবাৰে নগাঁৱৰ বঢ়মপুৰত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা প্ৰসংগত প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ।

তেওঁ কয়, "লিলি হোটেলৰ পৰা বিহালীৰ লাইন হোটেলত মিটিং কৰি কৰি এতিয়া তেওঁলোকৰ ফলাফল শূন্য হ’ল । তেওঁলোকে ইজনে সিজনক সন্মান কৰিব নাজানে । মিত্ৰতাৰ নামত তেওঁলোকে ইজনে সিজনক অসন্মান কৰিলে । আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠীত এনেকুৱা হ’বলৈ নিদিওঁ । কিন্তু তেওঁলোকে এদিন বহি ভালকৈ আলোচনা কৰিব নোৱাৰে ।"

দুই বিৰোধী দলৰ মিত্ৰতাক লৈ কটাক্ষ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ (ETV Bharat Assam)

ৰকিবুল হুছেইনৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত অখিল গগৈয়ে কৰা অভিযোগ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই কয়, "মই বহুত আগৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ যে কংগ্ৰেছে ২৩ টা সমষ্টিত টিকট বিক্ৰী কৰিবই । আমি কংগ্ৰেছ দলত আছিলোঁ, গতিকে তেওঁলোকৰ ভিতৰুৱা খবৰ পাওঁ । টিকট বিক্ৰীৰ কাৰণে মিত্ৰতা নোহোৱা বুলি অখিল গগৈয়ে অনা অভিযোগ মোৰ মতে সত্য হ’ব ।"

অসমত উপস্থিত হৈ ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণে চাহ জনজাতিৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰে কোনো উন্নয়ন নকৰা বুলি উত্থাপন কৰা অভিযোগৰো প্ৰত্যুত্তৰ দি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই কয়, "দুশ বছৰে কোনেও নিদিয়া মাটি আমি চাহ জনগোষ্ঠী পৰিয়ালক দিলোঁ । শুকুৰবাৰে আৰু ৫ হাজাৰ পৰিয়ালক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজ হাতেৰে দিব । তেওঁ হয়তো নাজানে আমি চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ । হেমন্ত ছোৰেণে নাজানে অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ পৰিয়ালে বিজেপি চৰকাৰকে আৰ্শীবাদ কৰিব ।" বুধবাৰে নগাঁৱৰ বঢ়মপুৰত উপস্থিত হৈ স্থানীয় বিধায়ক জিতু গোস্বামীক লগত লৈ জুবিন উদ্যান, মামা বজাৰ আদি উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই ।

