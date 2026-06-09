দুই লাখ চাকৰিয়ে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান নকৰে: মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা

দুই লাখ চাকৰিয়ে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান নকৰে: মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা
নগাঁৱত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা ৷ জিলাখনত চলি থকা বিভিন্ন বিভাগৰ কাম-কাজৰ পৰ্যালোচনা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
Published : June 9, 2026 at 8:12 PM IST
নগাঁও: মঙলবাৰে নগাঁৱত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা ৷ নগাঁও জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাবে নিযুক্তি লাভ কৰাৰ পাছতে নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী ৷ তেওঁ জিলাখনত চলি থকা ভিন্ন বিভাগৰ কাম-কাজৰ পৰ্যালোচনা কৰে । কৃষি, জলসিঞ্চন আদি বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰীজনে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত এখন সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ সন্দৰ্ভতো বুজ লয় ৷
সংবাদমাধ্যমৰ সন্মুখত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"চৰকাৰে নতুনকৈ দুই লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে যদিও সেয়া নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ বাবে পৰ্যাপ্ত নহয়। তাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা স্ব-নিয়োজনৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে আত্মসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগিব । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান আঁচনিৰ অধীনত ১০ লাখ যুৱক-যুৱতীক স্ব-নিয়োজনৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ৷ এই আচঁনিৰ অধীনত ঋণ লাভ কৰা সকলে যাতে সঠিকভাৱে কাম কৰে সেইটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব ।"
জিলাখনৰ জলসিঞ্চন আঁচনিৰ জৰিয়তে অতি সামান্য মাত্ৰাৰ কৃষিক্ষেত্ৰ সামৰি লোৱা বিষয়টোত তেওঁ গভীৰ উদ্বেগ আৰু অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি বিকল বা অকাৰ্যক্ষম আঁচনিসমূহ পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে এখন আঁচনি প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে বিভাগীয় বিষয়াসকলক কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
তেওঁ কয়, "আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহৃত প্ৰায়ভাগ সামগ্ৰীয়েই বাহিৰৰ পৰা আহে । এই পৰ-নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰি উৎপাদনমুখী কামত আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকল জড়িত হ'লেহে ৰাজ্যখন আগবাঢ়িব পাৰিব ।" উল্লেখযোগ্য যে, নতুন মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্তিৰ পিছতে মঙলবাৰে প্ৰথমবাৰলৈ তেওঁ নগাঁও জিলাত উপস্থিত হৈ বিভাগীয় কাম-কাজৰ বুজ লয় ।
সভাত বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা, জিতু গোস্বামী, শশীকান্ত দাস, মেহবুব মুক্তাৰ, তাঞ্জিল হুছেইন, নুৰুল হুদাৰ লগতে অন্যান বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল ৷
লগতে পঢ়ক:মূল্যবৃদ্ধি আৰু নগৰীয়া বান: কি ক'লে নতুনকৈ দায়িত্ব পোৱা বিভাগীয় মন্ত্রী কৌশিক ৰায়ে ?