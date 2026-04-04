১০ লাখ নিবনুৱাক ৫ লাখকৈ সাহায্য প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বিজেপিৰ
শনিবাৰে চৰকাৰৰ কামৰ খতিয়ান দাঙি ধৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই ৷ ১০ লাখ নিবনুৱাক উদ্যোগ গঢ়িবলৈ ৫ লাখকৈ সাহায্য দিয়াৰ ঘোষণা মন্ত্ৰী পীযুষৰ ৷
Published : April 4, 2026 at 4:10 PM IST
গুৱাহাটী : ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত পাঁচটা দিন ৷ ৭ এপ্ৰিলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিন ৷ ইফালে শনিবাৰে সংবাদমেল আয়োজন কৰি বিগত বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰ্যকালৰ কামৰ খতিয়ান দাঙি ধৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই ৷ বাজপেয়ী ভৱনত আয়োজিত সংবাদমেলত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই চৰকাৰৰ খতিয়ান দাঙি ধৰি কয়, "১.৬ লাখ যুৱক-যুৱতীক এটকাও পইচা নোলোৱাকৈ চৰকাৰী চাকৰি দিয়া হ'ল ৷ কংগ্ৰেছৰ দিনত চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যি ব্যাপক দুৰ্নীতি চলিছিল তাক বৰ্তমানৰ চৰকাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল কৰিছে ৷"
এপিএছচিৰ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি মন্ত্ৰী হাজৰীকাই কয়, "কংগ্ৰেছৰ দিনত চাকৰি মেধাতকৈ ধন আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰশীল আছিল ৷ কিন্তু এতিয়া সেই পৰিৱেশ সলনি হৈছে আৰু যোগ্যতাৰ ভিত্তিত প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰি লাভ কৰিছে ৷ বিজেপি পুনৰ শাসনলৈ আহিলে আৰু ২ লাখ চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান কৰা হ'ব ৷ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ জৰিয়তে যুৱক-যুৱতীক ২ লাখকৈ টকা প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ অনাগত দিনত ১০ লাখ নিবনুৱাক উদ্যোগ গঢ়িবলৈ ৫ লাখকৈ সাহায্য দিয়াৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে ৷"
এডভাণ্টেজ অসম'ৰ প্ৰসংগৰে তেওঁ কয়,"এডভাণ্টেজ অসমৰ জৰিয়তে ৫.৫০ লাখ কোটিৰ বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে ৷ ইয়াৰ জৰিয়তে টাটাৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পত ২৯ হাজাৰ দক্ষ যুৱক-যুৱতীয়ে চাকৰি লাভ কৰিব ৷ চাৰি হাজাৰে ইতিমধ্যে পৰোক্ষভাবে তাত কাম কৰিছে ৷ বিগত পাঁচ বছৰত ৫৭ লাখতকৈ অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া কিতাপ আৰু ১০ লাখ শিক্ষাৰ্থীক চাইকেল প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে 'নিযুত মইনা' আঁচনিৰ লগতে ছাত্ৰসকলৰ বাবে 'নিযুত বাবু' আঁচনিৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷"
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "অসমত ৩২খনলৈ বৃদ্ধি পালে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংখ্যা ৷ ৫০-৮০ কোটি খৰচ কৰি প্ৰতিখন জিলাত আটকধুনীয়া ষ্টেডিয়াম বনালো ৷ খেল মহাৰণ অনুষ্ঠিত কৰি ৫৩ লাখ খেলুৱৈক সুযোগ দিয়া হৈছে ৷ ১০০০ কিলোমিটাৰ নতুন মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ অসমত এইবাৰ মথাউৰি নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে বনাম, এনেকৈ বনালে ৫০ বছৰলৈ মথাউৰি নাভাগে ৷ অসমত মথাউৰি আছে ৪ হাজাৰ কিলোমিটাৰ ৷ ৭০ বছৰত হৈছিল ৪ হাজাৰ মথাউৰি আৰু আমি ১০ বছৰতে বনালো ১ হাজাৰ মথাউৰি ।"
বানপানীৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি মন্ত্ৰী হাজৰীকাই কয়,"ধেমাজিত বানপানী নাইকিয়া হৈ গ’ল ৷ মাজুলী, মৰিগাঁৱত বানপানী নাইকিয়া হৈ গ’ল ৷ পূৰ্বে এবছৰলৈকে মথাউৰিৰ মেৰামতি হোৱা নাছিল ৷ এতিয়া আমি বানপানীত মথাউৰি ভাগিলেই পিছদিনাৰ পৰাই মেৰামতি কৰো ৷ জিঅ’ মেগা টিউবৰ জৰিয়তে এমাহত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মথাউৰি বনাব পৰা হ'ল ৷ বিগত দহ বছৰত ৭০ শতাংশ বানপানী কমি গ’ল ৷ কাজিৰঙা বা পবিতৰাত আমি মথাউৰি বনাব নোৱাৰো ৷ সেইকাৰণে বানপানী হয় ৷"
গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ প্ৰসংগত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান পূৰ্বৰ তুলনাত বহুত কমিল ৷ পূৰ্বতে জু-ৰোডত তিনি-চাৰি দিন আৰু নবীন নগৰত এসপ্তাহলৈ পানী হৈছিল ৷ এতিয়া সেই পৰিৱেশ নাই, আমাৰ চৰকাৰে বহুত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷"
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছৰ গেৰাণ্টিবোৰ কপি-পেষ্ট ৷ তেওঁলোকৰ গেৰাণ্টিৰ কোনো নতুনত্ব নাই ৷ কংগ্ৰেছে জুবিন গাৰ্গক ৰাজনীতিৰ মাজলৈ টানি আনিছে ৷ জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালে জুবিনক ৰাজনীতিলৈ অহাটো বিচৰা নাই ৷ এতিয়া কংগ্ৰেছে ক্ষমা খুজিব লাগে জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত ৷ কংগ্ৰেছ দলৰ নৈতিকতা নাই, নৈতিকতা থকা হ’লে জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলেহেতেন ৷ গৌৰৱ গগৈ আৰু কুংকি চৌধুৰীয়ে সনাতন ধৰ্মক শেষ কৰিব বিচাৰিছে ৷"
ৰাজেন গোহাঁই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "এই সময়ত ৰাজেন গোহাঁইয়ে ভগৱানৰ নাম লোৱা উচিত । এই বয়সত আৰু নিৰ্বাচন খেলিব নালাগে। ডেকা ল’ৰাবোৰক নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আশীৰ্বাদ দিব লাগে ।
আছাদুদ্দিন ওৱেইছিক সমালোচনা কৰি মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে সপোনতে ভাবি থাকিব অসমত মিঞাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ’ব বুলি । অসমৰ পৰিৱেশ ভয়াৱহ, এয়া সত্য । চক্ৰান্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী বনাবলৈ । কিন্তু আমি থকালৈও হ’বলৈ নিদিওঁ।"
