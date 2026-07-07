অসমত ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহ ৰূপ: সদনত তথ্য দিলে মন্ত্রী পীযুষ হাজৰীকাই

অসমত ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহ ৰূপ: সদনত তথ্য দিলে মন্ত্রী পীযুষ হাজৰীকাই
ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনা সদনত সামজিক ব্যাধি স্বৰূপ ড্ৰাগছৰ বিষয়ে আলোচনা ৷
Published : July 7, 2026 at 5:54 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যখনত ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ আৰু ব্যৱহাৰ । সামজিক ব্যাধি স্বৰূপ ড্ৰাগছৰ অবাধ প্ৰচলনে সমাজ ব্যৱস্থাটোক বাৰুকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে । ড্ৰাগছৰ এই চিন্তনীয় বিষয়টোৱে বিধানসভাতো উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে । সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ মঙলবাৰে দ্বিতীয় দিনা সদনত ড্ৰাগছৰ প্ৰসংগত আলোচনা হয় ।
শূণ্যকালীন ঘণ্টাত বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে অসম বিধানসভাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু কাৰ্য পৰিচালনাৰ নিয়মাৱলীৰ ৫৪ নং নিয়মৰ অধীনত ‘ড্ৰাগছ মুক্ত অসম’ বিষয়টো উত্থাপন কৰে । ৰাজ্যত কিদৰে ড্ৰাগছে সকলো অঞ্চল ছানি ধৰি একো একোটা প্ৰজন্মৰ লগতে বহু সুখৰ ঘৰ ধ্বংসৰ দিশলৈ ঠেলি দিছে তাৰ তথ্যসহ ব্যাখ্যা দাঙি ধৰে বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে । আনকি বিষয়টোৰ গুৰুত্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অধ্যক্ষ ৰণঞ্জিৎ কুমাৰ দাসে প্ৰতিটো দলৰ পৰা এজনকৈ সদস্যকো এই বিষয়ত বক্তব্য প্ৰদানৰ সুবিধা দিয়ে ।
সকলোৰে বক্তব্যৰ পাছত সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই গৃহ বিভাগৰ হৈ উত্তৰ দি সদনত কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে, তেতিয়াৰ পৰা অসম চৰকাৰ আৰু অসমৰ গৃহ বিভাগে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অতি দৃঢ়তা আৰু কঠোৰতাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ২০২১ চনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছৰ পৰা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান আৰম্ভ কৰে, সেয়া তীব্ৰতৰৰ পৰা তীব্ৰতৰ হৈ পৰে ।"
সদনত তথ্য দাঙি ধৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই কয়, "২০১১ চনত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসমত ১৯৫ টা গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল । সেই বছৰত ড্ৰাগছ সৰবৰাহত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ২১৭ জন লোক । ২০১২ চনত পঞ্জীয়ন হৈছিল ১৫৫ টা আৰু ২০১৫ চনত পঞ্জীয়ন হৈছিল ২০৬ টা গোচৰ । ২০১২ চনত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ২১৭ জন আৰু ২০১৫ চনত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ৩২৮ জন । একেদৰে ২০০১ চনত হিৰইন জব্দ কৰা হৈছিল এক কেজি । আনহাতে ২০১০ চনত দুই কেজি, ২০১৩ চনত ৮৩০ গ্ৰাম, ২০১৪ চনত এক কেজি, ২০১৫ চনত এক কেজি জব্দ কৰা হৈছিল ।"
|চন
|গোচৰ
|গ্ৰেপ্তাৰ
|২০১১
|১৯৫
|২১৭
|২০১২
|১৫৫
|২১৭
|২০১৫
|২০৬
|৩২৮
মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই লগতে কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লয় তেতিয়া ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান তীব্ৰতৰ হয় । ২০২১ চনত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত ২৮৭৮ টা গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল । সেইদৰে ২০২৩ চনত পঞ্জীয়ন হৈছিল ৩০৩৫ টা গোচৰ । ২০২৪ চনত গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল ৩৩২৩ টা আৰু ২০২৫ চনত পঞ্জীয়ন হৈছিল ৩৩৩৩ টা গোচৰ । য'ত আগতে দুশ গোচৰ ৰুজু হৈছিল আৰু এতিয়া প্ৰায় চাৰে তিনি হাজাৰ গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে ।"
|চন
|গোচৰ
|২০২১
|২৮৭৮
|২০২৩
|৩০৩৫
|২০২৫
|৩৩৩৩
মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "২০২১ চনত ড্ৰাগছ সংক্ৰান্তিয় গোচৰত ৪১৭৫ জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । আনহাতে ২০২৫ চনত ৪৯০১ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । আনহাতে ২০২১ চনত হিৰ’ইন জব্দ কৰা হৈছিল ৬৭ কেজি । ২০২২ চনত হিৰইন জব্দ কৰা হৈছিল ১৬৭ কেজি । সেইদৰে ২০২৩ চনত ১৬৭ কেজি আৰু ২০২৪ চনত ১৮৩ কেজি হিৰইন জব্দ কৰা হৈছিল । আগৰ চৰকাৰে কি কৰিছিল আৰু বৰ্তমানৰ চৰকাৰে কি কৰিছে এই তথ্যত স্পষ্ট হয় ।"
|চন
|গ্ৰেপ্তাৰ
|হিৰ’ইন জব্দ
|২০২১
|৪১৭৫
|৬৭ কেজি
|২০২২
|-
|১৬৭ কেজি
|২০২৩
|-
|১৬৭ কেজি
|২০২৪
|-
|১৮৩ কেজি
|২০২৫
|৪৯০১
|-
ড্ৰাগছৰ প্ৰসংগত বিধায়ক বদৰুদ্দিন আজমল আৱেগিক হৈ পৰা সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই কয়, "আজি বদৰুদ্দিন আজমলে সদনত ড্ৰাগছৰ কথা কৈ ইমান আৱেগিক হৈ পৰে যে কান্দি পেলাইছে । গতিকে এইটো এটা অতি গুৰুতৰ বিষয় । চৰকাৰখনো এই বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰু বহুখিনি কামো কৰিছে । আমি আনকি এটা প'ৰ্টেলো নিৰ্মাণ কৰিছো ।’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘জনসাধাৰণে নিজৰ পৰিচয় গোপন ৰাখি এন ডি পি এছ সম্পৰ্কীয় নিষিদ্ধ সামগ্ৰীৰ বিক্ৰী, সেৱন, মজুত আৰু সৰবৰাহৰ বিষয়ে আৰক্ষীক জনাব পাৰে । তথ্য দিওঁতাৰ নাম গোপনে ৰখা হ'ব । এই এপটোৰ জৰিয়তে এতিয়ালৈকে ৫৮৫ টা অভিযোগ পোৱা গৈছে । সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত ২.৯০ কোটি টকাৰো অধিক মূল্যৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে । লগতে এই এপটো আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে ১৬ টা এন ডি পি এছ সম্পৰ্কীয় গোচৰত ৩০ জন লোকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।’’
হাজৰীকাই আৰু কয়, ‘‘এটা কথা ক'ব বিচাৰো যে প্ৰত্যেক দিনাই অসম পুলিচ আৰু গৃহ বিভাগে ড্ৰাগছ কৰায়ত্ত আৰু জব্দ কৰি আছে । মই পুনৰ কৈছো যে আমাৰ চৰকাৰ আৰু গৃহ বিভাগে 'ড্ৰাগছ মুক্ত অসম' গঢ়াৰ অভিযান চলাই আছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰায়ে কৈছে যে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰাটো কিমান সম্ভৱ, কিন্তু চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টা অতি বেছি, অব্যাহত থাকিব । এই কাৰণেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যক্তিগতভাৱে গৈ ড্ৰাগছ জ্বলাই দিয়ে । আনকি অবৈধ মদৰ বটল ৰোলাৰ চলাই নষ্ট কৰিছে । গতিকে এই ড্ৰাগছৰ বিষয়টো আমি অতি গুৰুত্বসহকাৰে লৈছো । চৰকাৰে কোনো কাৰণতে সমাজৰ এনে ব্যাধি আগুৱাই যাব নিদিয়ে ।"
উল্লেখ্য যে, সদনত ড্ৰাগছমুক্ত অসমৰ আলোচনাত বিপিএফ দলৰ পৰা ৰূপম চন্দ্ৰ ৰয়, অগপৰ পৰা দীপক কুমাৰ দাস, বিজেপি দলৰ পৰা ভূপেন কুমাৰ বৰা, এ আই ইউ ডি এফ দলৰ পৰা বদৰুদ্দিন আজমল আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা শ্বেৰমান আলী আহমেদে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
কেইবাগৰাকী বিধায়কে ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহতাৰ লগতে এই ড্ৰাগছ নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰত বহু সময়ত আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰা সুবিধজনক স্থিতিৰো সমালোচনা কৰে । লগতে তেওঁলোকে যিকোনো প্ৰকাৰে এই ভয়াৱহ ড্ৰাগছৰ পৰা অসমক মুক্ত কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনায় ।