কংগ্ৰেছক টা-টা, বাই-বাই দিবলৈ সংখ্যালঘু ভোটাৰক আহ্বান মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ
ধিঙত বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ ৷ কংগ্ৰেছৰ ২১জন পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ বিজেপিত যোগদান ৷
Published : September 10, 2026 at 4:39 PM IST
নগাঁও : ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে শাসক-বিৰোধীৰ মাজত তৎপৰতা বৃদ্ধি পাব ধৰিছে ৷ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ পাছতে বুধবাৰে নগাঁৱৰ ধিঙত প্ৰথমবাৰলৈ নিৰ্বাচনী ৰণশিঙা বজালে শাসকীয় দল বিজেপিয়ে । মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ ধুপুগুৰিত এক বিশাল নিৰ্বাচনী সভা সম্বোধন কৰে ৷
বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাক সম্বোধন কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই বিৰোধী কংগ্ৰেছক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে । কেইবা সহস্ৰাধিক লোকৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাখনত তেওঁ এইবাৰ উপ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰাবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায় ।
তেওঁ ভাষণ প্ৰসংগত বিজেপিৰ বিধায়ক থকা সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ দায়িত্ব বিজেপি বিধায়কে ল'ব বুলি সভাত মন্তব্য কৰি উপস্থিত ৰাইজক উপ-নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছক টা টা, বাই-বাই দিবলৈ আহ্বান জনায় ।
বিজেপিৰ ডুমডুমীয়া আৰু ধিং মণ্ডলৰ উদ্যোগত তথা নগাঁও জিলা বিজেপিৰ সহযোগত ঢোপগুৰি হাইস্কুল খেলপথাৰত আয়োজিত বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফৰ কেইবাগৰাকী নেতা-কৰ্মীয়ে দলটোত যোগদান কৰে ৷
নিৰ্বাচনী সভাত ধিং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ২১গৰাকী কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফ পঞ্চায়ত সভাপতি, ৪গৰাকী আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যৰ লগতে নগাঁও জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক ৰায়হান উদ্দিন চৌধুৰী তথা উপ-সভাপতি জেহৰুল ইছলামসহ বহুসংখ্যক লোকে বিজেপি দলত যোগদান কৰে ।
মন্ত্ৰী হাজৰীকাই সামাজিক মাধ্যম এক্সত কয়, "নগাঁৱৰ বিপুল সমৰ্থনে এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এক ব্যাপক শক্তি প্ৰদান কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত অব্যাহত ৰখা আন্তৰিক প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰতি অনুপ্ৰাণিত হৈ সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা কৰ্মীয়ে এতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰিছে ।"
ইফালে বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাক সম্বোধন কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই বিৰোধী কংগ্ৰেছক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে । কেইবা সহস্ৰাধিক লোকৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাখনত তেওঁ এইবাৰ উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰাবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায় ।
ভাষণ প্ৰসংগত মন্ত্ৰী হাজৰীকাই লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক আছিফ নাজাৰক পাংচাৰ বিধায়কক আখ্যা দিয়ে । উপ-নিৰ্বাচনত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ সাংসদ জয়ী কৰালে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত চামগুৰি ৰূপৰিহাট ধিং আৰু লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই ।
মন্ত্ৰী হাজৰীকাই ফেচবুকত কয়, "আমি সদায়েই সমাজৰ সৰ্বস্তৰৰ জনতাৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি আহিছোঁ । আমি কেতিয়াও জনকল্যাণমূলক আঁচনি তথা চৰকাৰী সা-সুবিধা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো যোগ্য ব্যক্তিকেই বঞ্চিত কৰা নাই । কিন্তু বিৰোধীয়ে একাংশ ভোটাৰ ৰাইজক কেৱল ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকে । আমি সেই দৃষ্টিভংগীৰ সৈতে কোনোপধ্যেই একমত নহয় । আমাৰ ধাৰণা স্পষ্ট : Justice for all, appeasement to none."
Nagaon’s overwhelming support has given this campaign tremendous strength. Leaders and workers from across the political spectrum are now joining hands with the @BJP4Assam, united by the development journey under the leadership of HCM Dr. @himantabiswa Dangoriya.— Pijush Hazarika (@Pijush_hazarika) September 9, 2026
The message… pic.twitter.com/MIlxQSSK4H
উল্লেখ্য যে, নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত ৬ অক্টোবৰত উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ হ’ব আৰু ৯ অক্টোবৰত ভোটগণনা হ’ব ৷ ১৬ ছেপ্টেম্বৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৷ আনহাতে ১৭ ছেপ্টেম্বৰত মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষা কৰা হ’ব ৷ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ অন্তিম দিন ১৯ ছেপ্টেম্বৰ ৷
সভাত নগাঁৱৰ প্রাক্তন সাংসদ তথা বৰ্তমানৰ বিজেপিৰ বিধায়ক প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, নগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা, জিলা আয়ুক্তৰ চাকৰিৰ পৰা স্বেচ্ছাই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাও উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক : নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা নিৰ্বাচন আয়োগৰ