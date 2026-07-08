বিধায়ক অখিল গগৈক পুনৰ তীব্ৰ কটাক্ষ মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাৰ

বিধায়ক অখিল গগৈক পুনৰ তীব্ৰ কটাক্ষ মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাৰ
অখিলৰ বিৰুদ্ধে পঞ্জীয়নভুক্ত গোচৰ সন্দৰ্ভত গগৈৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ মন্ত্ৰীগৰাকী ৷
Published : July 8, 2026 at 2:11 PM IST
গুৱাহাটী: বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ বুধবাৰে তৃতীয় দিনা বিধায়ক অখিল গগৈক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাই ৷ বিধানসভা চৌহদত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাই বিধায়ক অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে ৷
অখিল গগৈক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই কয়, "ইথানলৰ বিৰোধিতা কৰি অখিল গগৈয়ে কৃষকৰ পেটত গোৰ মাৰিব খুজিছে ৷ তথাকথিত কৃষক নেতাই কয় কৃষি মন্ত্রীজন গুৰুত্বহীন ৷ মই মানি লৈছো মই গুৰুত্বহীন ব্যক্তি ৷ কিন্তু তেওঁ কৃষকৰ নামত নাটক কৰি কৰি বিধানসভালৈ আহিল ৷ তেওঁ কৃষকৰ কথা পাহৰি গ'ল ৷ এইবাৰ তেওঁক পথাৰত যোৱা মই দেখাই নাই ৷ কৃষকৰ নামতে আন্দোলন কৰি তেওঁ নেতা হৈছে আৰু কৃষকৰ ভালপোৱা কাম তেওঁ বেয়া পোৱা হৈছে ৷ বিধানসভা চৌহদত তেওঁ সাংগোপাংগ লৈ নাটক কৰিছে ৷"
মন্ত্রীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "জিডি এণ্ট্ৰি মানে হৈছে যে থানাখনৰ পৰা কোনোবাই পেট্ৰলিঙত গ'লেও ওলাই যোৱাৰ সময়ত জিডি এণ্ট্ৰি কৰি থৈ যাব লাগিব ৷ কিন্তু অখিল গগৈয়ে বুজাব বিচাৰিছে সেইটোৱেই কেচৰ সংখ্যা ৷ তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে আমি কেচৰ সংখ্যা লুকুৱাইছো ৷ অখিল গগৈয়ে নিজকে বহুত পঢ়া-শুনা কৰা ব্যক্তি বুলি কয় ৷ আপোনাক যিজনে প্ৰশ্নটো লিখি দিছে তেওঁক আজি মাতি আনি এবাৰ সুধিব যে জেনেৰেল ডায়েৰী এণ্ট্ৰি কি ৷"
অখিল গগৈক কটাক্ষ কৰি মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "আমি কৈছিলো আপোনাৰ বিৰুদ্ধে ৩২ টা কেচ আছে ৷ তেওঁ ক'লে ১৬৫ টা আছে ৷ আমি তেওঁৰ নিৰ্বাচনী শপতনামাখন চাই দেখা পালো তাতে ২১ টা কেচ লিখা আছে ৷ এজন জনা-শুনা মানুহে এনেদৰে মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰে নেকি ৷ তেওঁ নিজে ক'লে ১৬৫ টা কেচ আছে বুলি আৰু চৰকাৰী তথ্যত আছে ৩২ টা কেচ ৷ আনহাতে শপতনামাত দিলে ২১ টা কেচ আছে বুলি ৷ তেওঁ ন্যায়ালয়ত গৈ ইয়াৰ উত্তৰ দিব লাগিব ৷"
নিৰ্বাচনত অখিল গগৈয়ে ধন ব্যয় কৰাৰ প্ৰসংগত মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "তেওঁ হয়তো কাৰোবাক ব্লেকমেইলিং কৰি ধন লৈছে ৷ খবৰ ল'লেই হ'ল কাৰ পৰা ল'লে, ক'ৰ পৰা ল'লে আৰু কাক ব্লেকমেইলিং কৰি ল'লে ৷ কাক মিছা কথা কৈ ল'লে ৷"