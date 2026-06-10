উপ-নিৰ্বাচনত নগাঁও লোকসভা দখল কৰিব বিজেপি মিত্ৰজোঁটে: আত্মবিশ্বাসী পীযুষ-শশীকান্ত
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনক লৈ আত্মবিশ্বাসী মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা, বিধায়ক শশীকান্ত দাস । কি হ’ব কংগ্ৰেছৰ ৰণকৌশল ?
Published : June 10, 2026 at 2:53 PM IST
নগাঁও : নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ পদ ত্যাগ কৰি দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছৰ পৰাই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে শাসক-বিৰোধী উভয়ে ।
শাসকীয় দল বিজেপিয়ে ইতিমধ্যেই বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ নেতৃত্বত এখনি কমিটী গঠন কৰি নগাঁও লোকসভা সমষ্টি দখলৰ বাবে কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে । সংসদীয় সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন এলেকাত ইতিমধ্যেই সভা-সমিতি আৰম্ভ কৰিছে শাসকীয় বিজেপি দলৰ নেতা, মন্ত্ৰী, বিধায়কে ।
ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে গঠিত চৰকাৰৰ মন্ত্ৰিত্ব লাভৰ লগতে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি মঙলবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নগাঁৱত উপস্থিত হৈ নগাঁৱৰ বাবে বাবে বহু কাম কৰাৰ ইচ্ছা থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই কয়, “উপ-নিৰ্বাচনত নগাঁও লোকসভা সমষ্টি দখলৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু আমি জিকিম ।”
আনহাতে, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক নগাঁৱৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে পাই উৎফুল্লিত ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে কয়, “পীযুষ হাজৰিকাই নগাঁৱৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰাত আমি সৌভাগ্য অনুভৱ কৰিছোঁ । দায়িত্ব লাভ কৰি নগাঁৱত উপস্থিত হৈ আমাক যিখিনি উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগালে, আমি নিশ্চিত যে অসমৰ সৰ্বকালৰ দূৰদৰ্শী জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আগন্তুক সময়ত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে যি উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ বাবে কাম কৰিব, আমি ৰহা সমষ্টিৰ লগতে নগাঁৱকো যাতে আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰবাবে কাম কৰিম ।"
ইফালে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত বিধায়ক শশীকান্ত দাসে কয়, "উপ-নিৰ্বাচনতো আমি বৰ্তমান যিটো পৰিকল্পনা কৰিছোঁ, এইবাৰ উপ-নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত এনডিএৰ জয় নিশ্চিত । উপ-নিৰ্বাচনত নগাঁও লোকসভা সমষ্টি মিত্ৰদল অগপক এৰি দিয়ে নে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰে সেয়া দলে নিৰ্ধাৰণ কৰিব ।"
ইপিনে, কংগ্ৰেছ দলেও সমষ্টিটো নিজৰ দখলত ৰাখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো তৎপৰতা । লোকসভা সমষ্টিটোৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ’ব সেয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে দলে ঘোষণা কৰা নাই যদিও প্ৰাক্তন বিধায়িকা শিৱামণি বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলিও কংগ্ৰেছৰ এক বিশ্বস্ত সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত ফোনযোগে নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী ৰুণুমণি বৰাই কয়, “আমাৰ বুথ আৰু মণ্ডল পৰ্যায়ত সাংগঠনিক ভেটি দুৰ্বল হোৱা বাবে বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত ফলাফল ভাল হোৱা নাছিল । যাৰবাবে আমি এতিয়া বুথ আৰু মণ্ডল পৰ্যায়ত সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছোঁ ।”
আনহাতে, এগৰাকী সৎ, নিষ্ঠাৱান আৰু জনসম্পৰ্ক থকা লোকক বিজেপি দলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাটো বিচাৰিছে বিজেপিৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ লগতে সাধাৰণ ভোটাৰেও । আনকি নিষ্ঠাৱান লোকক বিজেপি দলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোটাৰেও বিজেপিক সমৰ্থন আগবঢ়াব বুলি সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ মাজতো চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা থকা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ জয়-পৰাজয় সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।