যোগদানৰ পূৰ্বে ভূপেন বৰাৰ ঘৰলৈ বিজেপি মন্ত্ৰী, বিধায়কৰ সোঁত

যোগদানৰ পূৰ্বে ভূপেন বৰাৰ ঘৰলৈ বিজেপি মন্ত্ৰী, বিধায়কৰ সোঁত
বুধবাৰৰ দিনটোক প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী ভূপেন বৰাক সাক্ষাৎ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ লগতে বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ ৷
Published : February 18, 2026 at 6:08 PM IST
গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিছতে এইবাৰ ভূপেন বৰাক ঘৰলৈ গৈ সাক্ষাৎ বিজেপি মন্ত্ৰী-বিধায়কৰ । অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই মঙলবাৰে প্ৰাক্তন অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটী(APCC) ৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক তেওঁৰ গুৱাহাটীৰ বাসগৃহত সাক্ষাৎ কৰে ।
ভূপেন বৰাই ২২ ফেব্ৰুৱাৰীত আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি(BJP) ত যোগদান কৰিব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে । এই সাক্ষাতে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক পৰিসৰত বিশেষ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
সাংবাদিকৰ সৈতে কথা পাতি হাজৰীকাই কংগ্ৰেছ দলত পূৰ্বতে একেলগে কাম কৰা দিনসমূহৰ কথাসমূহ মনত পেলায় । তেওঁ কয়, ‘‘মই ভূপেন বৰাৰ সৈতে কংগ্ৰেছত আছিলোঁ । আমি NSUI ত একেলগে কাম কৰিছিলোঁ । প্ৰায় দহ বছৰ আগতে মই কংগ্ৰেছ এৰিছিলোঁ, কিন্তু ভূপেন বৰাই তেতিয়া দলটোত থাকিল । এতিয়া তেওঁ বিজেপিত যোগদানৰ সিদ্ধান্ত লোৱাত মই তেওঁক আদৰণি জনাবলৈ আহিছোঁ ।’’
‘‘কংগ্ৰেছ নেতাসকলে উত্থাপন কৰা অভিযোগ - মন্ত্ৰিত্ব বা পদ লাভৰ আশাত কিছুমান নেতাই বিজেপিত যোগ দিয়ে আৰু দেশপ্ৰেমী নেতাসকল কংগ্ৰেছত থাকে’’ - এই বক্তব্য মন্ত্ৰী হাজৰিকাই কঠোৰভাৱে খণ্ডন কৰি মন্তব্য কৰে । তেওঁৰ ভাষ্য, “বাস্তৱ দেশপ্ৰেমীসকল বিজেপিত যোগ দিয়ে, কংগ্ৰেছত নহয় ।” লগতে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ নীতি আৰু নেতৃত্বক সমালোচনা কৰি কয় যে দলটোৱে অসম আৰু দেশৰ স্বাৰ্থৰ পৰা বহুদূৰ আঁতৰি গৈছে ।
মন্ত্ৰী হাজৰীকাই কংগ্ৰেছ নেতা তথা এপিচিচিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ শেহতীয়া মন্তব্যকো লক্ষ্য কৰি সমালোচনা কৰে । ‘‘ভূপেন বৰাৰ পদত্যাগৰ দিনাই ক্ষমা বিচাৰি এতিয়া কয় ‘বেয়া উপাদান’ কংগ্ৰেছে এৰিছে আৰু ‘ভাল মানুহ’ ৰৈছে - এইটো ৰাজনৈতিক স্ব-বিৰোধিতাৰ দৃষ্টান্ত” - বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ৷
প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ আগন্তুক অসম ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভতো হাজৰীকাই মন্তব্য কৰি কয় যে উজনি অসম আৰু বৰাক উপত্যকাত কংগ্ৰেছৰ পক্ষে পুনৰ শক্তি ঘূৰাই অনা কঠিন হ’ব । ভূপেন বৰাৰ সম্ভাব্য বিজেপিত যোগদানে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত নতুন বিতৰ্ক আৰু তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে, যাৰ ফলত দুয়োটা দলৰ মাজত বাকযুদ্ধ অধিক জোৰদাৰ হোৱাৰ আভাস পোৱা গৈছে ।
