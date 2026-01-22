ETV Bharat / politics

মহাত্মা গান্ধীয়ে গাঁৱৰ ৰাইজক লৈ দেখা সপোন বাস্তৱায়িত কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে : পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা

গ্রামাঞ্চলৰ সকলো আঁচনিৰ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত নিৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ জৰিয়তে ।

Margaret addresses the press conference regarding Viksit Bharat Ji Ram Ji Act 2025
পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 22, 2026 at 8:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: "বিকশিত ভাৰত - জি ৰাম জি আইনৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হৈছে পানীৰ সুৰক্ষা, গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি সবল কৰি তোলা, জীৱিকাৰ সৈতে সংযুক্ত সম্পদ, আৰু জলবায়ু সহনশীলতাৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা । এটা সময় আছিল যেতিয়া গাঁওসমূহে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আশাৰে বাট চাই ৰ'বলগীয়া হৈছিল । কিন্তু বৰ্তমান গাঁওসমূহৰ উন্ময়ন সাধন হোৱাৰ লগতে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি টনকিয়াল হৈছে আৰু গাঁওসমূহ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে ।" বুধবাৰে যোৰহাটত এখন সংবাদমেলত ভাগ লৈ এই মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা তথা বস্ত্ৰ দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্রী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ।

যোৰহাট আৱৰ্ত ভৱনত আয়োজন কৰা এক সংবাদমেলখনত তেওঁ আৰু কয়,"আমি দেখা বিকশিত ভাৰতৰ সপোন ইয়াৰ জৰিয়তে বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'বলৈ ধাৱমান হৈছে । পূৰ্বৰ এম জি এনেৰেগাৰ স্থানত বৰ্তমান 'বিকশিত ভাৰত-জি ৰাম জি আইন ২০২৫' প্ৰণয়ন কৰা হৈছে । পূৰ্বতে ১০০ দিনৰ নিয়োগ নিশ্চিতি আছিল, কিন্তু বৰ্তমান এই সময়সীমা বৃদ্ধি কৰি ১২৫ দিন কৰা হৈছে । ১২৫ দিন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা । এটা সময় আছিল কংগ্ৰেছৰ দিনত গ্রামাঞ্চলত কেৱল দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ পোৱা গৈছিল । কিন্তু বৰ্তমান আৰু সেই দিন নাই ।"

পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

মাৰ্ঘেৰিটাই লগতে কয়,"কোনো ক্ষেত্ৰতে মধ্যভোগী দালাল নাই । সেই পূৰ্বৰ দালালৰাজৰ অৱসান ঘটিল সকলো ক্ষেত্ৰতে । তদুপৰি গ্রামাঞ্চলৰ সকলো আঁচনিৰ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত নিৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ জৰিয়তে । এতিয়াৰ পৰা গাঁও সভাসমূহক অধিক শক্তিশালী কৰি তোলা হৈছে । গাঁও অঞ্চলত হ'বলগীয়া প্ৰত্যেকটো উন্নয়নমূলক কামৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব গাঁওবাসী ৰাইজে । লগতে কামৰ তদাৰকো কৰিব ।"

কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, "এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ দিনত গাঁৱৰ উন্নয়নমূলক কামসমূহ ফাইলতে আৰম্ভ হৈ ফাইলতে সামৰণি পৰিছিল । বৰ্তমান কংগ্ৰেছ দলে সমালোচনা কৰিছে জি ৰাম জি আইনক । ১২৫ দিনৰ কামৰ যি নিয়োগ নিশ্চিতি, সেই কামত কংগ্ৰেছ দলে প্ৰশংসা কৰা উচিত । ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে ইয়াক সমালোচনা কৰিছে । কংগ্ৰেছ দলে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ কথা কয় । কিন্তু মহাত্মা গান্ধীয়ে যি সপোন গাঁৱৰ ৰাইজক লৈ দেখিছিল সেই সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শ, তেওঁৰ লক্ষ্য ,সপোন বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ এক উচিত পদক্ষেপ হৈছে জি ৰাম জি আইন ।"

এই সন্দৰ্ভতে পুনৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী কেৱল আঁচনিৰ নামত সীমিত থকা এক সত্বা নহয় । তেওঁৰ আদৰ্শ , নীতি কাৰ্যত ৰূপায়িত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে । গান্ধীজীৰ আত্মা, দৰ্শনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি জি ৰাম জি আইন প্ৰণয়ণ কৰা হৈছে । এখন ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ বাবে যি সমূহ গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হয়, সেইসমূহ ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৪০ শতাংশ ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু ৬০ শতাংশ কেন্দ্ৰই বহন কৰে । কিন্তু সেই হাৰ হিমালয়ান পাদদেশৰ ৰাজ্য আৰু অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ বাবে পৃথক কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে ১০ শতাংশ আৰু কেন্দ্ৰই ৯০ শতাংশ ধন বিনিয়োগ কৰাৰ নীতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এই নীতিয়ে প্ৰমাণ কৰে যে অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ বাবে কিমান চিন্তা কৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।"

আনহাতে আজিৰ সংগবাদমেলত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি কংগ্ৰেছ তথা কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰদলসমূহক সমালোচনা কৰি মন্ত্রী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কয়,"কংগ্ৰেছ আৰু তেওঁলোকৰ মিত্ৰজোঁটৰ দল সমূহৰ মূল প্ৰতিযোগিতা হৈছে নিজক লৈ । তেওঁলোকে মিঞা অধ্যুষিত ২২/২৩ টা সমষ্টিক লৈ চিন্তা চৰ্চা কৰাত ব্যস্ত হৈ থাকক । অখিল গগৈ, লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ নিজৰে স্থিতি স্পষ্ট নহয় । তেওঁলোকৰ নিজা লক্ষ্য একো নাই ।"

শেষত তেওঁ কয়,"তেওঁলোকৰ চিন্তা কেৱল গৌৰৱ গগৈ বা কংগ্ৰেছৰ হাতে ভৰিয়ে নিজৰ বাবে এখন আসন সংৰক্ষিত কৰি ৰখা । গৌৰৱ গগৈৰ কথা কেৱল ধূলি বালিক লৈ । তেওঁ এ চি ৰূমত বহি ইংৰাজীত কেৱল চিঠি লিখিব জানে যোৰহাট সমষ্টিক লৈ । কিন্তু তেওঁ জনা উচিত যে অসমৰ ৰাইজে ধূলি বালিৰেই অসম খন গঢ়ি তুলিছে । আমি মিঞাৰ আশীৰ্বাদ লোৱাও নাই আৰু নালাগেও ।" উক্ত সংবাদমেলত যোৰহাট জিলা বিজেপিৰ সভাপতি শান্তনু পূজাৰী উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক: বিধানসভা বৃত্তান্ত: নতুন ৰূপ লাভ কৰা উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ অৱলোকন

কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ পূৰ্বে চৰকাৰৰ সৰ্বদলীয় বৈঠক

TAGGED:

PABITRA MARGHERITA
BJP
PM NARENDRA MODI
ইটিভি ভাৰত অসম
VIKSIT BHARAT JI RAM JI ACT 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.