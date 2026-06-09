ৰাইজে বেয়া পোৱা কাম মোৰ ক্ষতি নহয়, এয়া বিজেপি দলৰ ক্ষতি : নীলিমা দেৱী
মঙলদৈ প্ৰেছ ক্লাবৰ ৩২ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত উপস্থিত হৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীৰ । জ্ঞাতভাৱে ভুল কেতিয়াও নকৰে বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
Published : June 9, 2026 at 11:20 PM IST
মঙলদৈ: ১৯৯৪ চনতে মঙলদৈৰ বেগা নৈৰ পাৰত স্থাপন হৈছিল মঙলদৈ প্ৰেছ ক্লাব । মঙলবাৰে ৩২ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ পুৱা পতাকা উত্তোলন, স্মৃতি তৰ্পণ সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত অনুষ্ঠিত হয় য়ুথ ক্লাব মঙলদৈৰ মুকলি সভা আৰু সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান । মুকলি সভাত পশুপালন, মীন আদি বিভাগৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱী উপস্থিত থাকি বক্তব্য প্ৰদান কৰে ।
মঙলদৈ প্ৰেছ ক্লাবে নৱনিযুক্ত মন্ত্ৰীগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন । সাংবাদিকৰ সন্মুখত মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীয়ে কয়, "সময় মতে চলিবৰ বাবে মই চেষ্টা কৰোঁ ৷ দহ-পাঁচ মিনিট ইফাল-সিফাল হোৱাতো বেলেগ কথা ৷ কিন্তু দুঘণ্টা দেৰি হ'লে দৰকাৰ হ'লে মই অনুষ্ঠানটোতে নাযাওঁ । ৰাইজে ৰজা, মই যদি প্ৰতিনিধি হৈছোঁ ৰাইজৰ কাৰণে হ'ব পাৰিছোঁ । ৰাইজে বেয়া পোৱা কাম কৰিলে সেইটো মোৰ ক্ষতি নহয়, মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা এজন, সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব । দলটোৰ ক্ষতি হ'ব ।"
তেওঁ পুনৰ কয় ,"আজি মই ইয়াৰে বিধায়িকা ৷ মোৰ পিছত আকৌ কোনোবা এজন আহিব ৷ মই কৰা বেয়া কামৰ বাবে মোৰ পিছত অহাজনৰ ৰাষ্টাটো কিয় বন্ধ কৰি থৈ যাওঁ ! জনপ্ৰতিনিধিবিলাক ঊলুৰ লগত বগৰী পোৰাৰ দৰে যাতে নহয় । জনপ্ৰতিনিধি সকলোৱে যে বেয়া এই কথাটো প্ৰতিপন্ন হ'ব নালাগে । পৰাপক্ষত জানি-বুজি মই কেতিয়াও ভুল নকৰোঁ । মোৰ কাৰণে যাতে কোনো লোক ৰৈ থাকিব নালাগে সেই চিন্তাটো মই বিচনাতে কৰোঁ । পুৱা সোনকালে শুই উঠা মানুহে দিনটোত বহু কাম কৰিব পাৰে, মই বুলিয়ে নহয় সকলোৱে ।"
মঙলদৈ প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি হোমেন কাকতিৰ সভাপতিত্বত আৰু উপ-সভাপতি মুকুটৰাজ শৰ্মা আৰু সম্পাদক লক্ষীনন্দন কলিতাই আঁত ধৰা মুকলি সভাৰ উদ্বোধন কৰে মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড৹ কমলাকান্ত বৰাই । মুকলি সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে অসম বাৰ্তাজীৱী সংঘৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ সহযোগী সম্পাদক অঞ্জন কুমাৰ শৰ্মাই ।