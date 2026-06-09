ETV Bharat / politics

ৰাইজে বেয়া পোৱা কাম মোৰ ক্ষতি নহয়, এয়া বিজেপি দলৰ ক্ষতি : নীলিমা দেৱী

মঙলদৈ প্ৰেছ ক্লাবৰ ৩২ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত উপস্থিত হৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীৰ । জ্ঞাতভাৱে ভুল কেতিয়াও নকৰে বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

Minister Nilima Devi at 32nd foundation day of Mangaldoi Press Club
৩২ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত উপস্থিত মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 9, 2026 at 11:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মঙলদৈ: ১৯৯৪ চনতে মঙলদৈৰ বেগা নৈৰ পাৰত স্থাপন হৈছিল মঙলদৈ প্ৰেছ ক্লাব । মঙলবাৰে ৩২ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ পুৱা পতাকা উত্তোলন, স্মৃতি তৰ্পণ সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত অনুষ্ঠিত হয় য়ুথ ক্লাব মঙলদৈৰ মুকলি সভা আৰু সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান । মুকলি সভাত পশুপালন, মীন আদি বিভাগৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱী উপস্থিত থাকি বক্তব্য প্ৰদান কৰে ।

মঙলদৈ প্ৰেছ ক্লাবে নৱনিযুক্ত মন্ত্ৰীগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন । সাংবাদিকৰ সন্মুখত মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীয়ে কয়, "সময় মতে চলিবৰ বাবে মই চেষ্টা কৰোঁ ৷ দহ-পাঁচ মিনিট ইফাল-সিফাল হোৱাতো বেলেগ কথা ৷ কিন্তু দুঘণ্টা দেৰি হ'লে দৰকাৰ হ'লে মই অনুষ্ঠানটোতে নাযাওঁ । ৰাইজে ৰজা, মই যদি প্ৰতিনিধি হৈছোঁ ৰাইজৰ কাৰণে হ'ব পাৰিছোঁ । ৰাইজে বেয়া পোৱা কাম কৰিলে সেইটো মোৰ ক্ষতি নহয়, মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা এজন, সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব । দলটোৰ ক্ষতি হ'ব ।"

৩২ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত উপস্থিত মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয় ,"আজি মই ইয়াৰে বিধায়িকা ৷ মোৰ পিছত আকৌ কোনোবা এজন আহিব ৷ মই কৰা বেয়া কামৰ বাবে মোৰ পিছত অহাজনৰ ৰাষ্টাটো কিয় বন্ধ কৰি থৈ যাওঁ ! জনপ্ৰতিনিধিবিলাক ঊলুৰ লগত বগৰী পোৰাৰ দৰে যাতে নহয় । জনপ্ৰতিনিধি সকলোৱে যে বেয়া এই কথাটো প্ৰতিপন্ন হ'ব নালাগে । পৰাপক্ষত জানি-বুজি মই কেতিয়াও ভুল নকৰোঁ । মোৰ কাৰণে যাতে কোনো লোক ৰৈ থাকিব নালাগে সেই চিন্তাটো মই বিচনাতে কৰোঁ । পুৱা সোনকালে শুই উঠা মানুহে দিনটোত বহু কাম কৰিব পাৰে, মই বুলিয়ে নহয় সকলোৱে ।"

Minister Nilima Devi at 32nd foundation day of Mangaldoi Press Club
মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীক সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat Assam)

মঙলদৈ প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি হোমেন কাকতিৰ সভাপতিত্বত আৰু উপ-সভাপতি মুকুটৰাজ শৰ্মা আৰু সম্পাদক লক্ষীনন্দন কলিতাই আঁত ধৰা মুকলি সভাৰ উদ্বোধন কৰে মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড৹ কমলাকান্ত বৰাই । মুকলি সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে অসম বাৰ্তাজীৱী সংঘৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ সহযোগী সম্পাদক অঞ্জন কুমাৰ শৰ্মাই ।

লগতে পঢ়ক: অসম-ইউৰোপ অংশীদাৰিত্বত ৰাজ্যত নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা : গুৱাহাটীত ব্লু ভেলী ক্লাষ্টাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি

লোকপিয়লৰ বাবে অসমৰ মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰসকলৰ চাৰিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী

TAGGED:

মঙলদৈ প্ৰেছ ক্লাৱ
মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱী
প্ৰতিষ্ঠা দিৱস
ইটিভি ভাৰত অসম
MANGALDOI PRESS CLUB

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.