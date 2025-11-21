ETV Bharat / politics

নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱাৰ শতক কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে : মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পাল

অসম তথা দেশত আগন্তুক এশ বছৰলৈ বিজেপিৰ চৰকাৰেই হ’ব । কংগ্ৰেছে বাংলাদেশৰ পৰা ভোটাৰ আনি চৰকাৰ কৰিব বিচাৰে । নগাঁৱত মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পালৰ মন্তব্য ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 21, 2025 at 7:44 PM IST

নগাঁও : “এতিয়ালৈকে ৯৫ টা নিৰ্বাচনত পৰাজিত হৈছে ৰাহুল গান্ধী । অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনৰ পাছত ৰাহুল গান্ধীৰ পৰাজয়ৰ সংখ্যা হ’ব ৯৭ ।” এই মন্তব্য মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পালৰ ।

শুকুৰবাৰে নগাঁৱৰ বিভিন্ন বিভাগৰ সৈতে অনুষ্ঠিত পৰ্যালোচলনা সভাত অংশগ্ৰহণৰ অন্তত নগাঁৱত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰি এনেদৰে আৰু বহুকেইটা মন্তব্য কৰে নগাঁৱৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পালে । কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতা ৰাহুল গান্ধীকো কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পালে ।

নগাঁৱত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পালে কয়, “৯৫ টা নিৰ্বাচনত এতিয়ালৈকে ৰাহুল গান্ধীয়ে হাৰিছে, আৰু পাঁচটালৈ অপেক্ষা কৰি আছে । অহা ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৯৫ খনতকৈ অধিক আসন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব । ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পুনৰ দায়িত্ব ল’ব ।”

আনহাতে, ভোটাৰ তালিকা বিশেষ পুনৰীক্ষণ সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰি মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পালে কয়, “বাংলাদেশী মানুহৰ নাম ইয়াত ভোটাৰ তালিকাত থকাৰ কথা নাই । বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা ভোটাৰৰ নাম তাতো আছে ইয়াতো থাকিব, এইটো হ’ব নোৱাৰে । মৃত্যু হোৱা ভোটাৰৰ নাম তালিকাৰ পৰা কৰ্তন হ’ব । কংগ্ৰেছে বিচাৰে বাংলাদেশৰ মানুহ আহি তেওঁলোকৰ চৰকাৰ বনাই দিয়ক । কিন্তু অসম তথা ভাৰতত আগন্তুক এশ বছৰলৈ বিজেপিৰ চৰকাৰ থাকিব । লিখি ৰাখক ।"

কংগ্ৰেছৰ প্ৰসংগত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "কংগ্ৰেছ এতিয়া আৰু নাই । বিহাৰত এগজিট প'লত দেখুওৱাতকৈ ভাল ফলাফল ৰাইজে দেখুৱালে । ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ লগত আছে । অসমৰ ৰাইজে বিচৰা শান্তি আৰু উন্নতি কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইহে দিব ।”

ইপিনে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱাত নিৰ্মীয়মাণ বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ কামৰ শুভ উদ্বোধন কৰিবলৈ অহা ২১-২২ তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আহিব বুলিও উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পালে ।

উল্লেখ্য যে, শুকুৰবাৰে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত জিলাখনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বী বিষয়াৰ সৈতে হোৱা পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰতিটো বিভাগৰ কাম-কাজৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয় জিলাখনৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পালে । পৰ্যালোচনা বৈঠকত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে উপস্থিত থাকে নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা ।

