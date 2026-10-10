সঁচাকৈ এজন ভাল মানুহক সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে নগাঁওবাসীয়ে : কেশৱ মহন্ত
সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছতেই দেৱাশীষ শৰ্মাক অভিনন্দন মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ ।
Published : October 10, 2026 at 5:10 PM IST
নগাঁও: শুকুৰবাৰে ঘোষণা হোৱা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত বিজেপি-অগপৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই বৃহৎ জয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা সমষ্টিটো বিজেপিয়ে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাত বিজেপি-অগপৰ কৰ্মী-সমৰ্থকসকল উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ।
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই জয়লাভ কৰাৰ পাছত নিশাই দেৱাশীষ শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰি অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে ।
বিজয়ী প্ৰাৰ্থীগৰাকীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্ত্ৰী মহন্তই কয়, "পোনপ্ৰথমে মই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মনোনীত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মা এজন সঁচাকৈয়ে ভাল মানুহ । এজন ভাল ব্যক্তিক আমাৰ নগাঁওবাসী ৰাইজে অধিক অধিক মৰম-চেনেহ দি আশীৰ্বাদ দি সাংসদৰ মজিয়ালৈ পঠাইছে । তেখেতে ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা সংসদৰ মজিয়াত প্ৰতিফলিত কৰিব, এই আশাৰে তেখেতক অশেষ অভিনন্দন জনাইছোঁ ।"
কংগ্ৰেছৰ শোচনীয় পৰাজয় সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কয়, "আজি কংগ্ৰেছৰ বিষয়ে কথা পাতিবলগীয়া পৰিৱেশ নাই, কংগ্ৰেছ আজি সেইটো স্থিতিত নাই যে কংগ্ৰেছক আজি কিবা এটা ক'ব লাগিব । কংগ্ৰেছক মই আজি এই সময়ত আৰু একো কবলৈ নাযাওঁ, কংগ্ৰেছ নিজে নিজে ৰাইজৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছে ।"
উল্লেখ্য যে, ২০১৯ আৰু ২০২৪ চনত কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা সমষ্টিটো পুনৰ বিজেপিৰ দখললৈ যোৱাটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে ৷ এই উপ-নিৰ্বাচনত ৭,১১,৯১২ টা ভোট লাভ কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই ৷