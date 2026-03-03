ETV Bharat / politics

সমষ্টি উন্নয়নৰ কাম কৰিব লগা আছে, ৰাজ্যসভালৈ যোৱাৰ আগ্ৰহ নাইঃ মন্ত্ৰী যোগেন মহন

ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ । ৫ মাৰ্চত ৰাজ্যসভাৰ মনোনয়ন পত্র দাখিলৰ অন্তিমটো দিন ৷ ১৬ মাৰ্চত ৰাজ্যসভাৰ নির্বাচন ৷

Jogen Mohan reacted regarding his candidacy in the Rajya Sabha elections
ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 3, 2026 at 1:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰাণ : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনলৈ তৎপৰ হৈছে বিজেপি । অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ তিনিখন আসনৰ বাবে ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বই। বিজেপিৰ ৬ গৰাকী নেতাৰ নামত মনোনয়ন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে দলটোৱে ।

এই পৰ্যন্ত দলটোৰ হৈ মনোনয়ন সংগ্রহ কৰিছে ৰামেশ্বৰ তেলী, যোগেন মহন, তেৰছ গোৱালা, তপন গগৈ, পুলক গোহাঁই আৰু দীপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাই । লগতে, ইউ পিপিএলৰ মুৰব্বী প্রমোদ বড়োৰ নামতো মনোনয়ন পত্ৰ সংগ্রহ কৰিছে । কিয়নো ৫ মাৰ্চত ৰাজ্যসভাৰ মনোনয়ন পত্র দাখিলৰ অন্তিমটো দিন । অহা ১৬ মাৰ্চত অসমৰ তিনিখন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যসভাৰ নির্বাচন । মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ নামত মনোনয়ন পত্ৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্বই সংগ্ৰহ কৰা পাছত সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ ব্যাপক চৰ্চিত হৈছে ।

ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ (ETV Bharat Assam)

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্বই মনোনয়ন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে যদিও ৰাজ্যসভালৈ যোৱাৰ ইচ্ছা নাই যোগেন মহনৰ । সমষ্টিটোত বহু উন্নয়ন কৰিবলৈ আছে । তেনেস্থলত ৰাজ্যসভালৈ যোৱাৰ ইচ্ছা নাই বুলি ইতিমধ্যে দলৰ নেতৃত্বক জনোৱা বুলি কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।‌ এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰী মহনে কয়, "আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ ছীট তিনিটা । ছজনৰ বাবে মনোনয়য় পত্ৰ লৈছে । গতিকে এইটো চিন্তা কৰিব লগা বিষয় নহয় । ৰাজ্যিক সভাপতি আছে,মুখ্যমন্ত্ৰী আছে, তেওঁলোকে বিবেচনা কৰি মনোনয়ন পত্ৰ লৈছে । হাইকমাণ্ডৰ পৰা চূড়ান্ত হৈ নাম অহাৰ লগে লগে দিল্লীৰ পৰা নাম আহিব । সদ্যহতে মই ৰাজ্যসভাৰ বাবে আগ্ৰহী নহয় ।"

মন্ত্ৰী মহনে পুনৰ কয়, "সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ লগতে থকাটোৱেই মই বেছি গুৰুত্ব দিছো । মই হাইকমাণ্ডকো কৈছো যে সমষ্টিত ৰাইজৰ বহু কাম কৰিবলৈ বাকী আছে, সমষ্টিত থাকিবলৈ পালে ভাল‌ হয় । আজি চূড়ান্ত হ'ব কোন‌ দুজন প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দিব । গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মোৰ বিশেষ মন্তব্য দিবলগা নাই । দলে য'ত বহুৱাই সেইটো দলৰ‌ কথা । মই কৈছো সমষ্টিত কাম কৰি ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি সমূহ পূৰণ কৰিবহে‌ বিচিৰো ।"

লগতে পঢ়ক:ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ৩ খন আসনত বিজেপিৰ কোন কোন ? বিজেপিয়ে কাৰ কাৰ বাবে ল’লে মনোনয়ন পত্ৰ ?

ৰাজ্যসভালৈ যোৱাৰ মন বদৰুদ্দিন আজমলৰ : কংগ্ৰেছৰ পৰা সমৰ্থন বিচাৰি পত্র এ আই ইউ ডি এফৰ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম ৰাজ্য়সভা
ৰামেশ্বৰ তেলী ৰাজ্য়সভা
ৰাজ্য়সভালৈ তপন গগৈ
যোগেন মহনৰ মনোনয়য় পত্ৰ
ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.