গৌৰৱ-ৰকিবুল নহয়, আজমল কেনেকৈ শক্তিশালী হ’ল সেয়াহে মূল আলোচনাৰ বিষয় : জয়ন্ত মল্লবৰুৱা

গৌৰৱ-ৰকিবুল নহয়, আজমল কেনেকৈ শক্তিশালী হ’ল সেয়াহে মূল আলোচনাৰ বিষয় : জয়ন্ত মল্লবৰুৱা
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত কংগ্ৰেছতকৈ আইইউডিএফহে আগবাঢ়ি থাকিল ৷ কিয় আজমল আগবাঢ়িল সেই সন্দৰ্ভত বিজেপি আলোচনা কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ৷
Published : October 10, 2026 at 8:00 PM IST
নলবাৰী : ‘‘এতিয়া আৰু গৌৰৱ গগৈ বা ৰকিবুল হুছেইন আলোচনাৰ বিষয় হৈ থকা নাই ৷ এতিয়াৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল ৷ আজমল কেনেকৈ শক্তিশালী হ’ল, তাক লৈহে আমি আলোচনা কৰিব লাগে ৷’’ এই মন্তব্য মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ ৷
শুকুৰবাৰে ঘোষণা কৰা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত ১.৪ লাখৰো অধিক ভোটত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই জয়লাভ কৰে ৷ নিৰ্বাচন বিভাগৰ তথ্য মতে, বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই ৭,১১,৯১২ টা, আইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে ৫,৭১,৬৩৭ টা আৰু কংগ্ৰেছেৰ প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰাই ১,২৯,১৩৬ টা ভোট লাভ কৰে ৷
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পাছতে সৰ্বত্ৰে চৰ্চা মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰসংগ ৷ কেনেকৈ তেওঁ ৫,৭১,৬৩৭ টা ভোট লাভ কৰি দ্বিতীয় স্থানত থাকিব পাৰিলে ৷ আইইউডিএফতকৈ কংগ্ৰেছে দলটো ইমান কিয় পিছ পৰি থাকিল ?
Visited the ‘Seva Sankalp Abhiyan’ camps organised by Nalbari Municipal Board at Shri Shri Hari Mandir and Mugkuchi B.Ed. College, and interacted with citizens seeking assistance. The initiative bridges the gap between welfare schemes and eligible beneficiaries, ensuring that a lack of awareness or access does not deprive anyone of their rightful benefits. Through these camps, citizens can apply for key Central and State Government schemes, including 'Pradhan Mantri Awas Yojana', 'PM SVANidhi' and 'Orunodoi', bringing governance closer to the people and making welfare delivery more accessible and efficient. 📍 Shri Shri Hari Mandir & Mugkuchi B.Ed. College, Nalbari— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) October 10, 2026
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত নলবাৰীত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়, ‘‘কংগ্ৰেছ দলটো কিয় পিছ পৰি ৰ’ল, সেয়া বৰ্তমানৰ বিচাৰ্যৰ বিষয় নহয় ৷ বদৰুদ্দিন আজমল কেনেকৈ ইমান শক্তিশালী হ’ল, সেয়াহে মূল কথা ৷ বিজেপি দলে এই বিষয়ে আলোচনা নিশ্চয় কৰিব ৷’’
As part of the month-long ‘Seva Sankalp Abhiyan’, being observed across the country, including Assam, to mark 25 years of Hon’ble PM Shri @narendramodi ji’s public service and leadership, a career counselling programme was organised at Nalbari College. Visited the prestigious institution this afternoon and addressed students from various educational institutions across Nalbari. I believe such guidance and mentorship can inspire young minds to make informed career choices and move forward with confidence towards a brighter future. 📍Nalbari College, Nalbari— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) October 10, 2026
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘ৰাইজে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত হোৱা উন্নয়নৰ সৈতে মিলি গৈছে । এতিয়া আৰু কংগ্ৰেছৰ লগত ৰাইজ নাই । কাৰণ কংগ্ৰেছ কেতিয়াও ৰাইজৰ লগত নাছিলেই । সেইবোৰেই হৈছে আজি কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয়ৰ মূল কাৰণ ।’’
আনহাতে দিল্লীত চলি থকা ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদকো মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই সমালোচনা কৰে । ‘‘CJP ৰ পিছফালে কাৰ নেতৃত্ব আছে, সেই বিষয়ে যদি ৰাইজক সংবাদ মাধ্যমে দেখুৱাই দিয়ে, তেন্তে কোনেও প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ নাযায় ৷’’ এই বুলিও মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই মন্তব্য কৰে ।
উল্লেখ যে, শনিবাৰে নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে সেৱা সংকল্প সেতু অভিযান আৰম্ভ কৰা হয় । নলবাৰী সমষ্টিৰ টাউন মণ্ডলক সামৰি হৰি মন্দিৰত আৰু বিজেপিৰ বাহজানী আৰু উত্তৰ নলবাৰী মণ্ডল সামৰি বি.এড কলেজত এক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় ।
যি ঠাইত সমষ্টিটোৰ বহু আঁচনি বঞ্চিত ৰাইজে নিজৰ নিজৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া দাখিল কৰে । এই অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ লগতে দলীয় নেতা-কৰ্মীসহ বহু ৰাইজ উপস্থিত থাকে ৷