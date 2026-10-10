ETV Bharat / politics

গৌৰৱ-ৰকিবুল নহয়, আজমল কেনেকৈ শক্তিশালী হ’ল সেয়াহে মূল আলোচনাৰ বিষয় : জয়ন্ত মল্লবৰুৱা

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত কংগ্ৰেছতকৈ আইইউডিএফহে আগবাঢ়ি থাকিল ৷ কিয় আজমল আগবাঢ়িল সেই সন্দৰ্ভত বিজেপি আলোচনা কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ৷

Minister Jayanta MallaBaruah comment on Nagaon election result and CJP protest
মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 10, 2026 at 8:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী : ‘‘এতিয়া আৰু গৌৰৱ গগৈ বা ৰকিবুল হুছেইন আলোচনাৰ বিষয় হৈ থকা নাই ৷ এতিয়াৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল ৷ আজমল কেনেকৈ শক্তিশালী হ’ল, তাক লৈহে আমি আলোচনা কৰিব লাগে ৷’’ এই মন্তব্য মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ ৷

শুকুৰবাৰে ঘোষণা কৰা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত ১.৪ লাখৰো অধিক ভোটত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই জয়লাভ কৰে ৷ নিৰ্বাচন বিভাগৰ তথ্য মতে, বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই ৭,১১,৯১২ টা, আইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে ৫,৭১,৬৩৭ টা আৰু কংগ্ৰেছেৰ প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰাই ১,২৯,১৩৬ টা ভোট লাভ কৰে ৷

মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা (ETV Bharat Assam)

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পাছতে সৰ্বত্ৰে চৰ্চা মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰসংগ ৷ কেনেকৈ তেওঁ ৫,৭১,৬৩৭ টা ভোট লাভ কৰি দ্বিতীয় স্থানত থাকিব পাৰিলে ৷ আইইউডিএফতকৈ কংগ্ৰেছে দলটো ইমান কিয় পিছ পৰি থাকিল ?

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত নলবাৰীত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়, ‘‘কংগ্ৰেছ দলটো কিয় পিছ পৰি ৰ’ল, সেয়া বৰ্তমানৰ বিচাৰ্যৰ বিষয় নহয় ৷ বদৰুদ্দিন আজমল কেনেকৈ ইমান শক্তিশালী হ’ল, সেয়াহে মূল কথা ৷ বিজেপি দলে এই বিষয়ে আলোচনা নিশ্চয় কৰিব ৷’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘ৰাইজে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত হোৱা উন্নয়নৰ সৈতে মিলি গৈছে । এতিয়া আৰু কংগ্ৰেছৰ লগত ৰাইজ নাই । কাৰণ কংগ্ৰেছ কেতিয়াও ৰাইজৰ লগত নাছিলেই । সেইবোৰেই হৈছে আজি কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয়ৰ মূল কাৰণ ।’’

আনহাতে দিল্লীত চলি থকা ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদকো মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই সমালোচনা কৰে । ‘‘CJP ৰ পিছফালে কাৰ নেতৃত্ব আছে, সেই বিষয়ে যদি ৰাইজক সংবাদ মাধ্যমে দেখুৱাই দিয়ে, তেন্তে কোনেও প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ নাযায় ৷’’ এই বুলিও মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই মন্তব্য কৰে ।

উল্লেখ যে, শনিবাৰে নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে সেৱা সংকল্প সেতু অভিযান আৰম্ভ কৰা হয় । নলবাৰী সমষ্টিৰ টাউন মণ্ডলক সামৰি হৰি মন্দিৰত আৰু বিজেপিৰ বাহজানী আৰু উত্তৰ নলবাৰী মণ্ডল সামৰি বি.এড কলেজত এক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় ।

যি ঠাইত সমষ্টিটোৰ বহু আঁচনি বঞ্চিত ৰাইজে নিজৰ নিজৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া দাখিল কৰে । এই অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ লগতে দলীয় নেতা-কৰ্মীসহ বহু ৰাইজ উপস্থিত থাকে ৷

লগতে পঢ়ক : 'Love you, Nagaon !' : স্বকীয় শৈলীত নগাঁওবাসীক ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

লগতে পঢ়ক : বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাৰ বৃহৎ জয়, ধূলিসাৎ কংগ্ৰেছ

TAGGED:

মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা
আজমল কেনেকৈ শক্তিশালী হ’ল
নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন
সেৱা সংকল্প সেতু অভিযান
NAGAON ELECTION RESULT 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.