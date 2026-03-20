টিকট নাপায় বিজেপি এৰি আজি কংগ্ৰেছত যোগ দিব মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাই

টিকট নাপায় বিজেপি এৰি আজি কংগ্ৰেছত যোগ দিব মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাই
হাফলঙত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হ'ব নন্দিতা গাৰ্লোচা ৷ ৰূপালী লাংথাচাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াত ক্ষুব্ধ ৷
Published : March 20, 2026 at 11:03 AM IST
হাফলং: হাফলং সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ টিকট নাপাই বিজেপি দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বৰ্তমান বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাই । এইবাৰ ১১৩ নম্বৰ জনজাতি সংৰক্ষিত হাফলং সমষ্টিত বিজেপিৰ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে নন্দিতা গাৰ্লোচা । বিজেপি দলে নন্দিতাক প্ৰাৰ্থিত্ব নিদি বিজেপিৰ যুৱ নেত্ৰী ৰূপালী লাংথাচাক প্ৰাৰ্থী হিচাবে ঘোষণা কৰে বৃহস্পতিবাৰে নিশা ।
ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে তিনিখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে যদিও লক্ষণীয়ভাৱে হাফলং সমষ্টিৰ বাবে দলটোৱে কোনো প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা নাই । আজি নন্দিতা গাৰ্লোচাই কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰাৰ পিছতে হাফলং সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । আজি (শুকুৰবাৰ) দিনৰ ১২ বজাত গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত নন্দিতা গাৰ্লোচাই আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিব ।
জানিব পৰা মতে নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ লগতে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ আন কেইবাগৰাকীও বিজেপি সদস্যয়ো আজি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব । আজি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰাৰ পিছতে কংগ্ৰেছে হাফলং সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাবে নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইতিমধ্যে নন্দিতা গাৰ্লোচাক কংগ্ৰেছ দলত আদৰণি জনোৱাৰ বাবে ডিমা হাছাও জিলাৰ পৰা কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মী গুৱাহাটী অভিমুখে ৰওনা হৈছে ।
