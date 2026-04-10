আমাৰ দলীয় কৰ্মীৰ ওপৰত আক্ৰমণ হ'লে প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব : বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ
"আজিৰ ভিতৰতে আক্ৰমণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে কাইলৈৰ পৰা Low & order situation হ'ব" - জিলা আয়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষকক সকীয়নি মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ ৷
Published : April 10, 2026 at 10:04 PM IST
মৰাণ: ভোটগ্ৰহণ চলি থকাৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে নৱগঠিত খোৱাং সমষ্টিৰ কোটোহাত সংঘটিত ভয়ংকৰ হিংসাত্মক ঘটনাক লৈ অব্যাহত আছে তীব্ৰ উত্তেজনা । সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ খোৱাং সমষ্টিৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলাখনত অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া ।
সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ শুকুৰবাৰে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈৰ খোৱাঙৰ কোটোহাৰ বাসগৃহত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈৰ লগতে কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বড়া আৰু প্ৰশান্ত ফুকনে ।
উল্লেখ্য যে, খোৱাঙৰ কোটোহাত বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈৰ বাসগৃহৰ কাষতে বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত হৈছিল হিংসাত্মক ঘটনা । বিধায়কগৰাকীৰ বাসগৃহত কাষতে থকা এটা পৰিত্যক্ত গৃহত বহিঃৰাজ্যৰ কেইজনমান ব্যক্তি থকাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি অসম জাতীয় পৰিষদৰ এটা দল সোধ-পোছৰ বাবে যাওতে প্ৰথমে তৰ্কাতৰ্কি আৰু পিছত মাৰপিটত লিপ্ত হয় । এই আক্ৰমণ-প্ৰত্যাক্ৰমণত কেইবাজনো কম-বেচি পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল ।
তদুপৰি অসম জাতীয় পৰিষদৰ AS-06-R-4774 নম্বৰৰ এখন ব’লেৰ’ বাহন ভাঙি চূৰমাৰ কৰে বিজেপি কৰ্মীসকলে । এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈৰ বাসগৃহত সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ উঠে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈৰ লগতে মন্ত্ৰী বিমল বড়া আৰু প্ৰশান্ত ফুকন ৷
পৰাজয়ৰ আশংকাত লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ সমৰ্থকসকলে খোৱাং সমষ্টিত হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত কৰি অপসংস্কৃতি অনা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি চক্ৰধৰ গগৈয়ে কয়, "মোৰ বাসগৃহৰ কাষত আমাৰ দলীয় ডিজিটেল কাম পৰিচালনা কাৰ্যালয় আছিল । ভোটদানৰ হাৰ কিমান কেনেদৰে আগবাঢ়িছে, তাৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰাত ব্যস্ত আছিল দুজন বহিঃৰাজ্যৰ কৰ্মী আৰু কেইগৰাকীমান যুৱতী । সেই সময়ত বৃহৎ গুণ্ডা বাহিনীৰ দলে আহি তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন আচবাব ভাঙি দিছে, দুটা কম্পিউটাৰ লৈ গৈছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "আৰক্ষীক সমগ্ৰ ঘটনাৰ ফটো ভিডিঅ'সহ এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে । লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে যি অপসংস্কৃতি আৰম্ভ কৰিছে, অসমৰ ৰাইজে মানি নলয় ৷ বিশেষকৈ খোৱাং সমষ্টিৰ ৰাইজে আৰু মানি নলয় । আমাৰ দলীয় কৰ্মীৰ ওপৰত আক্ৰমণ হ'লে প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব ।"
আনহাতে লুৰীণজ্যোতি গগৈক কঠোৰ সমালোচনা কৰি কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বড়াই ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনক একপ্ৰকাৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰি কয়, "খোৱাং সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী চক্ৰধৰ গগৈয়ে জয়লাভ কৰিব । কালি যি ঘটনা হ'ল এই ঘটনাক লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত চৰ্চা হৈছে । কাৰণ এই ঘটনাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দুখন প্ৰদেশৰ দুজন কৰ্মী আহত হৈছে । তেওঁলোকে হিন্দীভাষী হোৱা বাবে তেওঁলোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে ।"
"তেওঁলোক যদি বংগৰ ভাষিক মিঞা হোৱা হ'লে লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ গুণ্ডাবাহিনীয়ে তেওঁলোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ নকৰিলে হয় । আজিৰ ভিতৰতে আক্ৰমণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে কাইলৈৰ পৰা Low & order situation হ'ব" - বুলি জিলা আয়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষকক সকীয়নি দিয়ে মন্ত্ৰী বিমল বড়াই ।
এই সংবাদমেলত মন্ত্ৰী বিমল বড়া, প্ৰশান্ত ফুকন, বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা আৰু জিলা বিজেপিৰ সভাপতি দুলাল বৰা উপস্থিত থাকে ।