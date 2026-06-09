ETV Bharat / politics

আঁচনি-উন্নয়নমূলক কাম দ্ৰুতগতিত কৰিবলৈ বিষয়াক আহ্বান মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ

শিৱসাগৰৰ মূল সমস্যাসমূহৰ পৰ্যালোচনা অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ ।

Minister Bimal Bora calls officers for swiftly completing scheme-development work in Sivasagar
বিষয়াক আঁচনি-উন্নয়নমূলক কাম দ্ৰুত গতিত সম্পন্ন কৰিবলৈ আহ্বান মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 9, 2026 at 7:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ: অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লাভ কৰিয়েই মন্ত্ৰী বিমল বড়াই শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ সৈতে জিলাখনৰ মূল সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে পৰ্যালোচনা কৰে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিৱসাগৰ জিলাৰ সমস্যা আৰু উন্নয়ন সন্দৰ্ভত বিভিন্ন বিভাগৰ পৰা খতিয়ান লয় । শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী বিমল বড়াই মঙলবাৰে শিৱসাগৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে ব্য়াখ্য়া কৰে ।

বিষয়াক দায়িত্বসহকাৰে কাৰ্য সম্পাদনৰ আহ্বান :

বিষয়াক আঁচনি-উন্নয়নমূলক কাম দ্ৰুত গতিত সম্পন্ন কৰিবলৈ আহ্বান মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ (ETV Bharat Assam)

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহ দায়িত্ব সহকাৰে পালন কৰিবৰ বাবে বিষয়াসকলক আহ্বান জনায় । লগতে লেহেমীয়া গতিত চলি থকা চৰকাৰী আঁচনি আৰু উন্নয়নমূলক কাম-কাজ দ্ৰুত গতিত কৰিবৰ বাবে প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলক পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী বড়াই কয়, "ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে যিবোৰ উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে, প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীক যাতে জনসাধাৰণৰ কাষলৈ লৈ যাবৰ বাবে প্ৰতিজন চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীয়ে আন্তৰিকতাৰে নিজৰ দায়িত্বসমূহ পালন কৰে তাৰ আমি আহ্বান জনাইছো । বিভিন্ন বিষয়ৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লৈছো । যিসমূহ আঁচনিৰ বিভিন্ন কাৰণত অগ্ৰগতি মন্থৰ হৈছে বা লেহেমীয়া গতিৰে সম্পন্ন হৈছে সেইবোৰ যাতে তড়িৎ গতিৰে সম্পন্ন হয় তাৰবাবে উদ্য়োগ গ্ৰহণৰ বাবে বিষয়াসকলক আহ্বান জনাইছো ।"

বিষয়াক আঁচনি-উন্নয়নমূলক কাম দ্ৰুত গতিত সম্পন্ন কৰিবলৈ আহ্বান মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ (ETV Bharat Assam)

প'ৰ্টেল খোলাৰ বাবে নিৰ্দেশ :

চৰকাৰী আঁচনিৰ জৰিয়তে কৃষকসকলৰ কেনেদৰে উন্নয়ন সাধন কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে জিলা কৃষি, জলসিঞ্চন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে পৰ্যালোচনা কৰে মন্ত্ৰী বড়াই । মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ জৰিয়তে উপকৃত হোৱা মহিলাসকল আৰু নিবনুৱা যুৱকসকলক চৰকাৰে প্ৰদান কৰা দুই লাখ টকাৰে পশুপালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱা যুৱক আৰু মহিলাসকলক পশু চিকিৎসা বিভাগে তৎকালীন সহায় আগবঢ়াব পৰাকৈ শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকীক এটা প'ৰ্টেল খোলাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

২১৬খন গাঁৱত বানপানীৰ আশংকা :

ইপিনে, বাৰিষা জিলাখনত সম্ভাব্য বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহত সাহাৰ্য আগবঢ়াব পৰাকৈ তেওঁ জিলা প্ৰশাসনক সাজু থাকিবৰ বাবে আহ্বান জনায় । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই প্ৰসংগত কয়, "জিলাখনৰ প্ৰায় ২১৬খন গাঁৱত বানপানী হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে । বিগত দিনবোৰৰ তথ্য বিশ্লেষণ কৰি দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে এই গাঁওবোৰত বানপানী হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্য়ক্ত কৰিছে । বানৰ সময়ত পশুৰ যাতে খাদ্য়ৰ অভাৱ নহয় তাৰবাবে পশুপালন বিভাগক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ কোৱা হৈছে ।"

চৰকাৰী গৃহ আসোঁৱাহ নথকাকৈ নিৰ্মাণৰ নিৰ্দেশ :

জিলাখনত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাইবা নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত থকা পথসমূহ আৰু চৰকাৰী আঁচনিৰ জৰিয়তে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা চৰকাৰী গৃহসমূহ আসোঁৱাহ নথকাকৈ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ বাবে প্ৰতি সপ্তাহে এখন পৰ্যালোচনা সভা কৰিবৰ বাবে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ গৃহ আৰু পথ দুয়োটা দপ্তৰকে নিৰ্দেশ দিয়ে ।

পৰ্ক প্ৰচেছিং ইউনিট :

নিজাববীয়াকৈ খাদ্য উদ্যোগৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱা ব্যক্তি বা মহিলাক এখন বজাৰ সাজু কৰি দিয়াৰ লগতে কোনো অসুবিধাত পৰিলে জিলা প্ৰশাসনক সহায় কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাই । নাজিৰাত বন্ধ হৈ পৰা পৰ্ক প্ৰচেছিং ইউনিট পুনৰ সক্ষম কৰি তুলিবৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰী বড়াই । সংবাদমেলত নাজিৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ময়ুৰ বৰগোঁহাইও উপস্থিত থাকে ।

শিক্ষিতৰ হাৰ বৃদ্ধিৰ পৰিকল্পনা :

শিক্ষা ক্ষেত্ৰখনত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কেনেদৰে জড়িত কৰিব পৰা যায়, শিক্ষিতৰ হাৰ কেনেদৰে বৃদ্ধি কৰিব পাৰি, শিক্ষাৰ প্ৰতি কেনেদৰে ধাউতি বৃদ্ধি কৰিব পাৰি তাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ ওপৰতো মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

লগতে পঢ়ক:ৰাজ্যৰ থলুৱা কৃষিখণ্ডক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ লক্ষ্য: কৃষি বিভাগক নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

বৰপেটাৰ আতচবাজী-কাঁহ শিল্পৰ বাবে আশাৰ বতৰা; কেন্দ্ৰীয় নীতি নিৰ্ধাৰণত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পদক্ষেপ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
শিৱসাগৰ
জলসিঞ্চন বিভাগ
পশুপালন
MINISTER BIMAL BORA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.