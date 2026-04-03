তপন দাসে ৰাইজৰ আশা-আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব: ডিমৰীয়াত প্ৰচাৰ চলাই ক'লে অতুল বৰাই

নৱগঠিত ডিমৰীয়া সমষ্টিত তুংগত উঠিছে এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী ডঃ তপন দাসৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তৰ ।

ডিমৰীয়াত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অগপৰ দুই মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 3, 2026 at 3:40 PM IST

Updated : April 3, 2026 at 3:54 PM IST

3 Min Read
গুৱাহাটী : নির্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে বলিছে নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ । প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা-কৰ্মীয়েই গাঁৱে-ভূঞে সোমাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ।

এইক্ষেত্ৰত নৱগঠিত ডিমৰীয়া সমষ্টিত এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী ডঃ তপন দাসৰ প্ৰচাৰে আকৰ্ষিত কৰিছে ভোটাৰ ৰাইজক । ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী ডঃ তপন দাসৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰে এক ব্যাপক গতি লাভ কৰা দেখা গৈছে ।

বৃহস্পতিবাৰে ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তেতেলিয়া ৰেবাঘুলি, বাগিচাবাদ, বিষ্ণুপুৰ, ২নং মঠঘৰীয়া আদিকে ধৰি কেইবাটাও স্থানত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় । পৰৱৰ্তী সময়ত ফৰেষ্ট গে'ট শান্তি নগৰৰ ৰাজহুৱা সভাত ভাগ লয় এন ডি এৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে । লগতে অঞ্চলটোৰ স্থানীয় লোকৰ অভাৱ-অভিযোগৰ বুজ লয় । বিধায়ক নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত সমষ্টিটোৰ যিসমূহ মূল সমস্যা আছে সেই সমস্যা সমাধানত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বুলি আশ্বাস দিয়ে ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।

এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তই । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই সাংবাদিকৰ আগত কয়, "এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ প্ৰতি ৰাইজৰ যি সঁহাৰি আমি দেখিছোঁ, আমি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ । এন ডি এৰ চৰকাৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছত ৰাজ্যত কেৱল বিকাশ হৈছে । ২০২১ চনৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যখন দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়ি গৈছে । ৰাইজ যথেষ্ট সন্তুষ্ট হৈছে । বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে পুৰুষ-মহিলা, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে উপকৃত হৈছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "এই চৰকাৰৰ দিনত ৰাজ্যৰ জি এছ টি পি ৪৫% বৃদ্ধি পাইছে । নৱগঠিত ডিমৰীয়া সমষ্টিত ৰাইজৰ আশা-প্ৰত্যাশা বহু আছে, কৰিবলগীয়া কাম বহু আছে । তপন দাসে সেয়া কৰি দেখুৱাব । ডিমৰীয়া সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ পিছতে সলনি হৈ গৈছে পৰিৱেশ । বৃহৎ অংকৰ ভোটৰ ব্যৱধানত ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত হৈছে ।"

ইপিনে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰা, ৫২নং গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ পাৰিষদ গকুল গোস্বামী, জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা সুজিত বিশ্বাস, প্ৰাগজ্যোতিষ মণ্ডলৰ সভাপতি ৰাতুল নাথ আদিকে ধৰি দলটোৰ কেইবাগৰাকীও কাৰ্যকৰ্তা উপস্থিত থাকে । সমষ্টিটোত মন্ত্রী দুগৰাকীয়ে নিশালৈকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ।

