ধিঙত যুঁজ হ'ব দ্বিপক্ষীয় : উমৈহতীয়া শত্ৰু বিজেপি

ধিঙত যুঁজ হ'ব দ্বিপক্ষীয় : উমৈহতীয়া শত্ৰু বিজেপি
ধিঙত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী মেহবুব মুক্তাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৷ ৰাইজে বিজেপিৰ একনায়কত্ববাদ শাসনৰ পৰা মুক্তি বিচাৰিছে বুলি দাবী মুক্তাৰৰ ৷
Published : March 27, 2026 at 8:17 PM IST
ধিং: ৰাজ্যত প্ৰতিটো দলৰ ৰথী-মহাৰথীয়ে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে চলাইছে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৷ ধিঙতো বিৰোধী ঐক্যৰ উমৈহতীয়া তথা ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী মেহবুব মুক্তাৰে শুকুৰবাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায়, লগতে নিৰ্বাচনী মুখ্য কাৰ্যালয় মুকলি কৰে ৷ মুখ্য কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰি মেহবুব মুক্তাৰে কয়, "অসমৰ ৰাইজে শান্তিৰ অসম বিচাৰিছে ৷ গৌৰৱ গগৈক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিবলৈ ৰাইজে আমাক ভোটদান কৰিব ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ একনায়কত্ববাদ শাসনৰ পৰা মুক্তি বিচাৰিছে ৰাইজে ৷"
ধিং ৰাজীৱ ভৱনৰ প্ৰাংগনত নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰি বেছামাৰীত আয়োজিত সভাত মেহবুব মুক্তাৰে কয়,"ধিং সমষ্টিৰ ৰাইজে এইবাৰ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ ৰাজনীতিৰ পৰা মুক্তি বিচাৰিছে ৷ ধিং সমষ্টিৰ ৰাইজে এইবাৰ এ আই ইউ ডি এফ দলক বিদায় দিয়াৰ সংকল্প লৈছে ৷ অত্যাচাৰী শাসক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰক ৰাইজে এইবাৰ বিদায় দিব ৷ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ ৰাইজৰ কণ্ঠ মুকলি হৈ গ'ল ৷ ইমান দিনে চৰকাৰী আচঁনি নোপোৱাৰ ভয়ত ৰাইজে একো কোৱা নাছিল ৷ এতিয়া আৰু হিমন্তক কোনেও ভয় নকৰে ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "বিজেপিয়ে ভবাৰ দৰে নিৰ্বাচন সহজ নহ'ব ৷ এইবাৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব ৷ গৌৰৱ গগৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ৷ গৌৰৱ গগৈক মুখ্যমন্ত্ৰী বনোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন দল একত্ৰিত হৈ মিত্ৰজোঁট হৈছে ৷ ধিং সমষ্টিৰ ভোট যাতে বিভাজন নহয় তাৰ কাৰণে সকলোকে নজৰ ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছো ৷" উল্লেখ্য যে ধিং সমষ্টিত ২ লাখ ৩৩ হেজাৰ ভোটাৰ আছে ৷ ইয়াৰে ৩৩ হেজাৰ হিন্দু ভোটাৰ আছে ৷ গতিকে ধিং সমষ্টিত কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী মেহবুব মুক্তাৰ আৰু এ আই ইউ ডি এফ দলৰ মাজতেই নিৰ্বাচনী যুঁজ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ৷
