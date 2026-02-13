ETV Bharat / politics

এনেকৈ আমাক নচুৱাই থকাটো ভাল কথা হোৱা নাই : কংগ্ৰেছৰ কাণ্ড-কাৰখানাত আমনি লাগিছে অখিল গগৈৰ

ৰাইজৰ দলৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত আজি আলোচনা হোৱাৰ কথা আছিল যদিও বিশেষ কাৰণত বাতিল হ'ল ।

Assam Oppositions unity
পুনৰ বাতিল কংগ্ৰেছ-ৰাইজৰ দলৰ বৈঠক (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 13, 2026 at 5:29 PM IST

কাজিৰঙা : নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপিছে কিন্তু বিৰোধীৰ মিত্ৰতাক লৈ এতিয়াও অনিশ্চয়তা আছে । ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত বৈঠক পুনৰ বাতিল কৰিলে কংগ্ৰেছে । আজি অখিল গগৈৰ সৈতে মিত্ৰতা আৰু আসন ভাগ বাটোৱাৰা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ আলোচনা হোৱাৰ কথা আছিল । প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰাৰ সৈতে অখিল গগৈৰ আলোচনা হোৱাৰ কথা আছিল ।

ভূপেন বৰাৰ লগতে ৰকিবুল হুছেইনকো বৈঠকৰ দায়িত্ব দিয়াৰ পিছতে আহিল স্থবিৰতা । বৈঠক বাতিল হোৱাৰ লগে লগে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে । গগৈয়ে কৈছে, "আমি বৰ আচৰিত হৈছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলে বুজাবুজিৰ কথা কৈ প্ৰত্যেকবাৰে কিবা এটা কথাত এনেকৈ পিছুৱাই পিছুৱাই গৈ আছে ৷"

পুনৰ বাতিল কংগ্ৰেছ-ৰাইজৰ দলৰ বৈঠক (ETV Bharat)

কাজিৰঙাৰ দুৰ্গাপুৰস্থিত অৰ্কিড উদ্যানত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অখিল গগৈয়ে কয়, "আমাক ১১ তাৰিখৰ দিনা নিশ্চিত কৰে যে ১৩ তাৰিখে মিটিং হ'ব ৷ সেয়ে ১২, ১৩ আৰু ১৪ তাৰিখৰ দলৰ সম্পূৰ্ণ কাৰ্যসূচী আমি বাতিল কৰিলোঁ আৰু মানসিকভাৱে আমি প্ৰস্তুত হৈ গলোঁ যে বুজাবুজি সম্পন্ন হ'ব আৰু একেলগত আমি আটাইকেইটা দলে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সক্ষম হম ৷ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কংগ্ৰেছে আকৌ এবাৰ পিছুৱালে ৷"

গগৈয়ে লগতে কয়, "কংগ্ৰেছৰ লগত যোৱা দুবছৰ আগৰ পৰাই আলোচনা চলি আছে ৷ কেতিয়াবা আলোচনাত বহে, কেতিয়াবা নবহে ৷ এনেকে টানি টানি আহি নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিবলৈ হ'ল ৷ আমি নতুন দল, পইচা-পাতিৰ অসুবিধা থাকে, বহু কষ্টৰে নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ ৷ কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে প্ৰত্যেকটো আলোচনাতে অকণমান সফল হয়, তাৰ পিছত আকৌ মানুহ কেইজন বদলি হয় । এবাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া হ'ল, আকৌ গৌৰৱ গগৈ হ'ল আকৌ ভূপেন বৰা হ'ল ৷ তাৰ পাছত আকৌ পেপাৰতহে দেখিলো ভূপেন বৰাৰ লগত আকৌ ৰকিবুল হুছেইন আহিল ৷ আকৌ প্ৰ'গ্ৰামটো কেঞ্চেল হ'ল ৷ কি কৰিম আমি বুজি পোৱা নাই ৷"

কংগ্ৰেছ দলক সঠিক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আহ্বান জনাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অখিল গগৈয়ে কয়, "আপোনালোকে এনেকৈ আমাক নচুৱাই থকাটো ভাল কথা হোৱা নাই ৷ এটা ৰাজনৈতিক দলে আলোচনাটো স্থিৰভাৱে কৰি সন্মান সহকাৰে বুজাবুজি কৰি দিয়াটো খুব ভাল ৷ আমাক বাৰম্বাৰ এনেকৈ আলোচনাত মাতে, আলোচনাটো হয়, আলোচনা আগবাঢ়ে তাৰ পাছত আকৌ মানুহ বদলি হয় ৷ আকৌ পিছুৱাই থাকে ৷ এতিয়াতো এনে লাগিছে যে এলায়েন্স হ'বনে নাই ? সেইটোৱেই অনিশ্চয়তা দেখা গৈছে ৷"

অখিল গগৈয়ে লগতে কয়, "প্ৰথমে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰাৰ সৈতে আলোচনা হোৱাৰ কথা আছিল ৷ কালি ৰাতি গৌৰৱ গগৈয়ে বাৰ্তা পঠিয়ালে যে আলোচনাত ৰকিবুল হুছেইনো থাকিব ৷ তাৰ পাছত আকৌ ভূপেন বৰাই জনালে আলোচনাটো নহয় ৷ আজি নিশ্চিত কৰি দিলে আলোচনা নহয় ৷ এতিয়া সঁচাকৈ আমি অস্বস্তিত পৰিছোঁ ৷ আমনি লাগিছে ৷ কংগ্ৰেছৰ এনেকুৱা হোঁহকা-পিছলাই আমাক অসন্তুষ্ট কৰিছে ৷ সকলোৰে আত্মসন্মান থাকে ৷"

আকৌ কেতিয়া আলোচনা হ'ব তাৰ নিশ্চয়তা নাই, একো খা-খবৰ নাই বুলি প্ৰকাশ কৰি গগৈয়ে কয়, "এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক ৷ এই দায়িত্ব হয় কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে লওঁক অথবা এ আই চি চিয়ে লৈ শেষ কৰি দিয়ক ৷ যদি নকৰে তেন্তে নকৰো বুলি কৈ দিয়ক ৷"

মিত্ৰতাৰ স্বাৰ্থত আমি সামান্য ১৫ খন আসন বিচাৰিছোঁ বুলি প্ৰকাশ কৰি গগৈয়ে কয়, "আমাৰ সংগঠন সকলোতে আছে ৷ আমি সকলোতে আসন বিচাৰিব পাৰো ৷ কিন্তু এলায়েন্সটো হওঁক বুলি, এই চৰকাৰখনক প্ৰতিহত কৰোঁ বুলিয়েই আমি কংগ্ৰেছৰ সৈতে কথা পাতি আছো ৷ কিন্তু কংগ্ৰেছে বাৰম্বাৰ এনে কৰি থকাটো আমি ভালপোৱা নাই কথাটো ৷"

