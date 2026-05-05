নতুন চৰকাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা: অতুল-কেশৱ-হাগ্ৰামাৰে দিছপুৰৰ ঘৰত আলোচনাত বহিল হিমন্ত
আগন্তুক পাঁচটা বছৰৰ বাবে গঠন হ'বলগীয়া নতুন চৰকাৰখনত থাকিব দুই মিত্ৰদল অসম গণ পৰিষদ আৰু বি পি এফৰ প্ৰতিনিধিও ৷
Published : May 5, 2026 at 1:21 PM IST
হায়দৰাবাদ: আকৌ পাঁচটা বছৰ ৷ সাজু হ'বৰ হ'ল ৷ সেয়েহে সোমবাৰে ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে আজি (মঙলবাৰ) মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিছপুৰৰ বাসগৃহত একত্ৰিত হৈছে দুই মিত্ৰদলৰ নেতৃত্বৰ লগতে শাসক পক্ষৰ নেতৃত্বও ৷ পৰৱৰ্তী চৰকাৰ গঠনৰ বাবে আলোচনা কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীক শুভেচ্ছা জনাবলৈ আজি দুপৰীয়া ডঃ শৰ্মাৰ চৰকাৰী বাসগৃহত উপস্থিত হয় অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা, কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ লগতে বি পি এফৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ৷
পৰৱৰ্তী চৰকাৰ অসমত যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এৰেই হ'ব সেই কথা সোমবাৰৰ ফলাফলে নিশ্চিত কৰি দিয়াৰ পাছত এতিয়া অপেক্ষা কেৱল নতুন চৰকাৰখন গঠন হোৱালৈ ৷ নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক পাঁচটা বছৰৰ বাবে গঠন হ'বলগীয়া সেই চৰকাৰখনত থাকিব দুই মিত্ৰদল অসম গণ পৰিষদ আৰু বি পি এফৰ প্ৰতিনিধিও ৷
আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও ফলাফল ঘোষণাৰ পাছত যোৱানিশা প্ৰকাশ কৰিছে যে পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব পৰা নাছিল যদিও এইবাৰৰ তেওঁৰ উপস্থিতি শপত গ্ৰহণৰ দিনটোত অসমৰ বিজেপিয়ে বিচাৰিছে ৷ সেয়েহে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যিটো দিন দিব সেই দিনটোতে শপতগ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ৷
অৱশ্যে তাৰো পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক, যি বৈঠকত নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়কসকলে তেওঁলোকৰ নেতা নিৰ্বাচিত কৰিব আৰু তাৰ পাছতে সেই নতুন নেতাই সাংবিধানিক বিধি অনুসৰি চৰকাৰ গঠনৰ বাবে ৰাজ্যপালৰ ওচৰত দাবী জনাব ৷
