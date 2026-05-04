বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা: অসম, পশ্চিম বংগ, কেৰালাম, তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীত কোনে মাৰিব বিজয়ৰ হাঁহি

বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা: অসম, পশ্চিম বংগ, কেৰালাম, তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীত কোনে মাৰিব বিজয়ৰ হাঁহি
পুৱা ৮ বজাত প্ৰথমেই পোষ্টেল বেলট গণনা কৰা হ’ব ৷ তাৰ পাছত ৮.৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ইভিএমৰ গণনা ৷
By ANI
Published : May 4, 2026 at 7:11 AM IST
নিউজ ডেস্ক: পাঁচ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰিয় শাসিত অঞ্চলৰ জনতাৰ উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পেলাই সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ’ব বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা ৷ তাৰ লগে লগে ঘোষণা হ’ব ফলাফল ৷ চাৰি ৰাজ্য ক্ৰমে অসম, পশ্চিমবংগ, কেৰালা আৰু তামিলনাডুৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীৰ ভোটগণনা সোমবাৰে পুৱা ৮ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ৷ ইতিমধ্যে ভোটগণনাৰ বাবে সাজু হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগ ৷
পুৱা ৮ বজাত প্ৰথমেই পোষ্টেল বেলট গণনা কৰা হ’ব ৷ তাৰ পাছত ৮.৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ইভিএমৰ গণনা ৷ প্ৰতিটো ৰাউণ্ডৰ ভোটগণনাৰ শেহতীয়া তথ্য উপলব্ধ হ’ব নিৰ্বাচন আয়োগৰ প’ৰ্টেলৰ লগতে ECINET ত ৷
অসমত ১২৬ খন আসনৰ ভোটগণনা
অসমত বিজেপি দলে তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসন অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছিল এগজিট প’লৰ সমীক্ষাত ৷ দলটোৰ নেতা-কৰ্মী সকলো পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰাত আত্মবিশ্বাসী হৈ থকা দেখা গৈছে ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে আত্মবিশ্বাসেৰে ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছিল, "অসম আৰু পুডুচেৰীত বিজেপি নিশ্চিতভাৱে জয়ী হ'ব ।" অৱশ্যে বিৰোধীৰ কণ্ঠও সমানেই আত্মবিশ্বাসী হৈয়ে আছে । বিধায়ক আমিনুল ইছলামে কয়, "কংগ্ৰেছে বৃহৎ জয় নিশ্চিত কৰিব বুলি আমি আশাবাদী... মানুহে দুৰ্নীতিক নস্যাৎ কৰি বিৰোধীৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিছে ।"
যোৱা 8 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত ভোটগ্ৰহণত ৰাজ্যখনত ভোটদানৰ হাৰ অধিক হোৱা দেখা গৈছিল ৷ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত মহিলাৰ সংখ্যা পুৰুষতকৈ বেছি আছিল ৷ এই ধাৰাটোৱে চূড়ান্ত ফলাফলত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল’ব পাৰে । বিজেপিৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে নিৰ্বাচনক স্থিতিশীলতা আৰু সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ আদেশ হিচাপে গণ্য কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে শাসন ব্যৱস্থা আৰু অভিযোগ উত্থাপন হোৱা দুৰ্নীতিৰ বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
পশ্চিম বংগত ২৯৪ খন আসনৰ ভোটগণনা
ইফালে আটাইতকৈ তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক যুদ্ধক্ষেত্ৰ হৈ পৰা পশ্চিম বংগত অন্তিম ঘণ্টালৈকে পৰিৱেশ সলনি হৈ আছিল । বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে ভোটগণনাৰ পূৰ্বে এটা আধ্যাত্মিক পোষ্ট লিখি কয়, "মই লক্ষ্মী নাৰায়ণ মন্দিৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ । ঈশ্বৰ আমাৰ লগত আছে । সনাতন ধৰ্মৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰা চৰকাৰ আহি আছে ।" বিজেপিয়ে শাসকীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছক ওফৰাই পেলোৱাৰ আস্থা প্ৰক্ষেপ কৰিছে, কেইবাজনো নেতাই পৰিৱৰ্তনৰ ঢৌ আগতীয়া বুলি দাবী কৰিছে ।
আনহাতে, মমতা বেনাৰ্জীয়ে অতি সহজভাৱে শাসন অব্যাহত ৰখাৰ দিশে আগবাঢ়িছে বুলি কোৱা কথাটোক তৃণমূল কংগ্ৰেছে দুগুণ উৎসাহেৰে প্ৰচাৰ কৰিছে । দলৰ নেতা কুণাল ঘোষে দাবী কৰে, “মমতা বেনাৰ্জীয়ে ২০০ৰো অধিক আসন লৈ জয়ী হ’ব,” লগতে গণনাৰ এজেণ্টৰ ব্যৱস্থাৰ বিষয়েও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি খাদ্য আৰু পানীৰ দৰে মৌলিক সুবিধাৰ অভাৱৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
নিৰাপত্তাজনিত ত্ৰুটিৰ বাবেও দলটোৱে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে পশ্চিম বংগৰ ষ্ট্ৰং ৰুমৰ ওচৰত বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন আৰু সন্দেহজনক কাৰ্যকলাপৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি দলৰ কৰ্মীসকলক সজাগ হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনায় । উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰি ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে “গুৰুতৰ নিৰ্বাচনী অপৰাধ আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াক বিধ্বস্ত কৰা” বুলি উল্লেখ কৰি ফাল্টা সমষ্টিৰ ২৮৫ টা বুথতে পুনৰ ভোটগ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে, যাৰ ফলত তীব্ৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় ।
তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে জবাবদিহিতাৰ দাবী কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ নেতাসকলে এই পদক্ষেপক বিৰোধীৰ “অহমিকা”ৰ চিন বুলি অভিহিত কৰে । কংগ্ৰেছ নেতাসকলেও সমালোচনাৰ কোৰাছত যোগ দিয়ে । সাংসদ ইমৰাণ প্ৰতাপগড়ীয়ে মন্তব্য কৰে, "যদি ২.৫ লাখৰো অধিক কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা বাহিনী নিয়োগ কৰাৰ পিছতো পুনৰ ভোটগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয়, তেন্তে নিৰ্বাচন আয়োগৰ বাবে ইয়াতকৈ লজ্জাজনক কি হ'ব পাৰে ?"
সমগ্ৰ কলকাতাত নিৰাপত্তা কটকটীয়া হৈ আছে, নেতাজী ইনড’ৰ ষ্টেডিয়ামত চি আৰ পি এফৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে ষ্ট্ৰং ৰুম পৰিদৰ্শন কৰে । বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে গণনা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত গোট খাই কয় যে তেওঁলোক “ইভিএমক সুৰক্ষিত” কৰিবলৈ আছে, যিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বী শিবিৰৰ মাজত গভীৰ অনাস্থাক প্ৰতিফলিত কৰে । অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতো নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে পুনৰ কয় যে গণনা “মুক্ত আৰু ন্যায্য” পদ্ধতিৰে ভোটগণনা কৰা হ’ব ।
তামিলনাডুত ২৩৪ খন আসনৰ ভোটগণনা
তামিলনাডুত ৰাজনৈতিক ধাৰাটো তুলনামূলকভাৱে ভৱিষ্যদ্বাণীযোগ্য যেন লাগে যদিও সমানেই তীব্ৰ । শাসকীয় ডি এম কে নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিব বুলি বহুলভাৱে আশা কৰা হৈছে, যাৰ সমৰ্থনত ভোটাৰৰ শক্তিশালী ভোটদান আৰু অনুকূল এগজিট প’ল দেখা গৈছে ।
তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰী কংগ্ৰেছৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰভাৰী গিৰীশ চোডাংকৰে দ্ৰাবিড় মুনেত্ৰ কাঝাগম (ডি এম কে) নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট তামিলনাডুত পুনৰ ক্ষমতালৈ আহিব বুলি আস্থা প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয় যে আমাৰ ডি এম কে মিত্ৰজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰি তামিলনাডুত ইতিহাস সৃষ্টি কৰিব বুলি আমি আত্মবিশ্বাসী । আমি অতি আত্মবিশ্বাসী যে আমি পুনৰ ক্ষমতালৈ আহিম ।
ৰাজ্যখনত প্ৰস্তুতি নিখুঁতভাৱে কৰা হৈছে । ৰানিপেট জিলাত অৰিগনাৰ আন্না চৰকাৰী মহিলা কলা মহাবিদ্যালয়ত গণনাৰ ব্যৱস্থা পৰ্যালোচনা কৰা হয়, ইভিএমসমূহ সমষ্টি অনুসৰি ভাগ কৰা হয় । নিৰ্বাচন আয়োগে তিনি স্তৰৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে কিউআৰ ক’ড ভিত্তিক পৰিচয় পৰীক্ষণৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে, যাৰ ফলত কেৱল অনুমোদিত কৰ্মীয়েহে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে ।
কেৰালামত ১৪০ খন আসনৰ ভোটগণনা
কেৰালামত এক বেলেগ ধৰণৰ যুঁজ দেখা গৈছে, য’ত শাসকীয় বাওঁ গণতান্ত্ৰিক মৰ্চাই (এল ডি এফ) একেৰাহে অভূতপূৰ্ব কাৰ্যকালৰ দাবী কৰিছে । ঐতিহাসিকভাৱে পৰ্যায়ক্ৰমে চৰকাৰৰ বাবে পৰিচিত কেৰালামৰ ভোটাৰসকলে আৰ্হি সলনি হোৱাৰ লক্ষণ দেখুৱাইছে ।
এগজিট প’ল বিভক্ত হৈ থকাৰ সময়তে কংগ্ৰেছ আৰু ইউনাইটেড ডেম’ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট (ইউডিএফ) পুনৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ আশাবাদী । ইমৰাণ প্ৰতাপগড়ীয়ে ৰাজ্যখনত বিজেপিয়ে আগ্ৰাসন নকৰে বুলি জোৰ দি কয় যে, "এই পাঁচখন ৰাজ্যৰ কোনো এখনতে বিজেপি চৰকাৰ গঠন নহয় ।"
কেৰালামত ভোটাৰৰ উচ্চ ভোটদানৰ লগতে মহিলা ভোটাৰৰ প্ৰবল অংশগ্ৰহণে ৰাজনৈতিকভাৱে নিয়োজিত ভোটাৰৰ ইংগিত দিয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰী পিনাৰায় বিজয়নে ভোটগ্ৰহণ সুকলমে চলোৱাৰ প্ৰশংসা কৰাৰ বিপৰীতে বিৰোধী নেতাসকলে নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাম-কাজক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি বহল ৰাষ্ট্ৰীয় বিতৰ্কৰ প্ৰতিফলন ঘটাইছে ।
পুডুচেৰীত ৩০ খন আসনৰ ভোটগণনা
পুডুচেৰী বিধানসভা যদিও সৰু, যুঁজখন উল্লেখযোগ্য দেখা গৈছে । বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এই নিজৰ স্থিতি সুদৃঢ় কৰিবলৈ বিচাৰিছে, আনহাতে কংগ্ৰেছ-ডি এম কেৰ মিত্ৰজোঁটে পুনৰ স্থান দখল কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে । দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক ভোটাৰৰ ভোটদানৰ শতকৰা হাৰসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হোৱাৰ বাবে ভোটাৰসকলে নিয়োজিত হোৱাৰ এক শক্তিশালী সংকেত প্ৰেৰণ কৰিছে ।
চাৰিওফালৰ পৰা অনিয়মৰ অভিযোগ আৰু বিজয়ৰ দাবী অব্যাহত থকাৰ সময়তে ৰাজনৈতিক ধাৰাটো তৰল হৈয়েই আছে । কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই বিৰোধীৰ স্থিতিৰ সাৰাংশ দাঙি ধৰি কয়, “আমি সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসী যে তেওঁলোকে চলাই থকা অত্যাচাৰী চৰকাৰসমূহৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্ণায়ক আদেশ আহি আছে ।”
একে সময়তে বিজেপিয়ে নিজৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ এক অনিবাৰ্যতাৰ বতাহ প্ৰক্ষেপ কৰিছে । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সঞ্জয় শেঠে মন্তব্য কৰি কয় যে, "দেশজুৰি পদুম ফুলিছে, আৰু ই আৰু অধিক দ্ৰুতগতিত বিয়পি পৰিছে," ফলাফলৰ আগত দলটোৰ আশাবাদক ধৰি ৰাখিছে ।
গণনা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে সকলোৰে দৃষ্টি এইটোৱেই যে বৰ্তমানৰ শাসকসকলে ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিব নে ভোটাৰসকলে পৰিৱৰ্তনৰ পথ বাছি লৈছে । মমতা বেনাৰ্জীয়ে পশ্চিম বংগত আন এক কাৰ্যভাৰ লাভ কৰিবনে, নে বিজেপি ক্ষমতাৰ ওচৰ চাপিব ? তামিলনাডুত ডি এম কেই আধিপত্য বজাই ৰাখিব পাৰিবনে ? অসমে বিজেপিৰ প্ৰতি সমৰ্থন পুনৰ দৃঢ় কৰিবনে, নে কংগ্ৰেছে মচনদ দখল কৰিব ? কেৰালাম আৰু পুডুচেৰীত পৰম্পৰাগত আৰ্হি চলি থাকিবনে বা সলনি হ’ব ? আগন্তুক কেইটামান ঘণ্টাত উত্তৰবোৰ উন্মোচিত হ’ব ৷
লগতে পঢ়ক: তৃতীয়বাৰৰ বাবে দিছপুৰ দখল কৰিব পাৰিবনে এনডিএই ? কি হ'ব বিৰোধীৰ ?