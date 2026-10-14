ETV Bharat / politics

কংগ্ৰেছক হুংকাৰ দি বিজেপিৰ মন্ত্ৰীৰ পৰা কৰ্মীলৈকে দলে-বলে ওলাই আহিল যোৰহাটৰ ৰাজপথত

'দেশৰ হকে, অপশক্তিৰ বিৰুদ্ধে...' শ্ল'গানেৰে যোৰহাটত 'জন জাগৰণ সমদল' । কংগ্ৰেছক সকীয়নি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ ।

Massive Jan Jagaran Rally in Jorhat by BJP against foreign-backed forces
যোৰহাটত 'জন জাগৰণ সমদল' (Etv Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 14, 2026 at 4:27 PM IST

|

Updated : October 14, 2026 at 4:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: মঙলবাৰৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 'দেশৰ হকে, অপশক্তিৰ বিৰুদ্ধে...' শ্ল'গানেৰে 'জন জাগৰণ সমদল' আৰম্ভ কৰিছে । বুধবাৰে যোৰহাটত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । যোৰহাট জিলা বিজেপিৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই কাৰ্যসূচীত বিজেপিৰ হাজাৰ হাজাৰ নেতা-কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা, মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁই, ৰামেশ্বৰ তেলীকে আদি কৰি জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ নেতা-কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই জন জাগৰণ সমদল যোৰহাট ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আৰম্ভ হয় । ভাৰত মাতা কি জয়, বিজেপি জিন্দাবাদ, নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ, ৰাহুল গান্ধী গ'বেক, কংগ্ৰেছ গ'বেক ইত্যাদি শ্ল'গানেৰে চহৰখনৰ বিভিন্ন পথ অতিক্ৰম কৰি পুনৰ যোৰহাট ষ্টেডিয়ামলৈ উভতি আহে ।

যোৰহাটত 'জন জাগৰণ সমদল' (Etv Bharat Assam)

এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই কয়, "একাংশই দেশখনক দুৰ্বল কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে । এই ষড়যন্ত্ৰ চলিবলৈ দিয়া নহব, এমুঠিমান মানুহে দিল্লীত নাটক কৰি ভাৰতীয় শাসন ব্যৱস্থা আৰু ভাৰতীয় ন্যায় ব্যৱস্থাক ভয় খুৱাবলৈ যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, তাৰ নিশ্চয় প্ৰতিবাদ কৰা হ'ব ।"

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"অসমৰ ৰাইজ, ভাৰতৰ ৰাইজ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত আছে । আমাক এছআৰ লাগে, বিদেশী নাগৰিক আমাৰ ভোটাৰ তালিকা পৰা কৰ্তন কৰা হ'বই লাগিব ।"

একেদৰে মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে কয়, "ভাৰতবৰ্ষক দুৰ্বল কৰিবৰ বাবে কংগ্ৰেছকে আদি কৰি অপশক্তিবিলাকে চেষ্টা কৰিছে আৰু গণতন্ত্ৰক দুৰ্বল কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে । তাৰ বাবে আমি ঠিয় হৈছোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতবৰ্ষখনক পৃথিৱীৰ শক্তি হিচাপে নেতৃত্ব দিছে । তাৰ বাবে আমাৰ ঘৰ শত্ৰুৱে আমাক আজি বিৰোধিতা কৰিছে । মই ভাবো- ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সকলোখিনি কাৰ্যকৰ্তাই আজি ইয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শক্তিশালী নেতৃত্বক সমৰ্থন জনাই ওলাই আহিছে । এছআইআৰ আমাক লাগিবই, বিদেশীৰ নাম কৰ্তন হ'ব লাগিব ।"

লগতে পঢ়ক: অসমবাসী সদায় দেশৰ কল্যাণৰ পক্ষত: 'জন জাগৰণ সমদল'ৰ প্ৰসংগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

৪২ বছৰত ভৰি দিলে অসম আন্দোলনৰ ফচল, আঞ্চলিক ৰাজনীতিৰ মানসপুত্ৰ অগপই

Last Updated : October 14, 2026 at 4:58 PM IST

TAGGED:

JAN JAGARAN RALLY
জন জাগৰণ সমদল
পীযুষ হাজৰিকা
যোৰহাট
BJP PROTESTS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.