কংগ্ৰেছক হুংকাৰ দি বিজেপিৰ মন্ত্ৰীৰ পৰা কৰ্মীলৈকে দলে-বলে ওলাই আহিল যোৰহাটৰ ৰাজপথত
'দেশৰ হকে, অপশক্তিৰ বিৰুদ্ধে...' শ্ল'গানেৰে যোৰহাটত 'জন জাগৰণ সমদল' । কংগ্ৰেছক সকীয়নি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ ।
Published : October 14, 2026 at 4:27 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 4:58 PM IST
যোৰহাট: মঙলবাৰৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 'দেশৰ হকে, অপশক্তিৰ বিৰুদ্ধে...' শ্ল'গানেৰে 'জন জাগৰণ সমদল' আৰম্ভ কৰিছে । বুধবাৰে যোৰহাটত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । যোৰহাট জিলা বিজেপিৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই কাৰ্যসূচীত বিজেপিৰ হাজাৰ হাজাৰ নেতা-কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা, মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁই, ৰামেশ্বৰ তেলীকে আদি কৰি জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ নেতা-কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই জন জাগৰণ সমদল যোৰহাট ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আৰম্ভ হয় । ভাৰত মাতা কি জয়, বিজেপি জিন্দাবাদ, নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ, ৰাহুল গান্ধী গ'বেক, কংগ্ৰেছ গ'বেক ইত্যাদি শ্ল'গানেৰে চহৰখনৰ বিভিন্ন পথ অতিক্ৰম কৰি পুনৰ যোৰহাট ষ্টেডিয়ামলৈ উভতি আহে ।
এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই কয়, "একাংশই দেশখনক দুৰ্বল কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে । এই ষড়যন্ত্ৰ চলিবলৈ দিয়া নহব, এমুঠিমান মানুহে দিল্লীত নাটক কৰি ভাৰতীয় শাসন ব্যৱস্থা আৰু ভাৰতীয় ন্যায় ব্যৱস্থাক ভয় খুৱাবলৈ যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, তাৰ নিশ্চয় প্ৰতিবাদ কৰা হ'ব ।"
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"অসমৰ ৰাইজ, ভাৰতৰ ৰাইজ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত আছে । আমাক এছআৰ লাগে, বিদেশী নাগৰিক আমাৰ ভোটাৰ তালিকা পৰা কৰ্তন কৰা হ'বই লাগিব ।"
Zero compromise on Bharat's sovereignty - Assam stands vigilant and united ✊🏼 Marched with thousands of proud patriots in Jorhat in a massive Jan Jagaran Rally by @BJPJorhatDist against foreign-backed forces trying to disrupt our peace and integrity. Was joined by senior party leadership, colleagues and elected representatives. 📍 Jorhat #IndiaFirst #JanJagaran— Pijush Hazarika (@Pijush_hazarika) October 14, 2026
একেদৰে মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে কয়, "ভাৰতবৰ্ষক দুৰ্বল কৰিবৰ বাবে কংগ্ৰেছকে আদি কৰি অপশক্তিবিলাকে চেষ্টা কৰিছে আৰু গণতন্ত্ৰক দুৰ্বল কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে । তাৰ বাবে আমি ঠিয় হৈছোঁ ।"
We are always ready to fight for the nation and stand against anti-national forces. The spontaneous participation of the people reflects their trust in us. The opposition’s conspiracy to destabilise the country will never succeed. The people’s support and trust in us have always been there and will continue to be so. I extend my heartfelt thanks and gratitude to everyone who supported and joined our massive protest rally organised by the Bharatiya Janata Party, Jorhat District.— Susanta Borgohain (@borgohainSBG) October 14, 2026
তেওঁ লগতে কয়, "নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতবৰ্ষখনক পৃথিৱীৰ শক্তি হিচাপে নেতৃত্ব দিছে । তাৰ বাবে আমাৰ ঘৰ শত্ৰুৱে আমাক আজি বিৰোধিতা কৰিছে । মই ভাবো- ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সকলোখিনি কাৰ্যকৰ্তাই আজি ইয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শক্তিশালী নেতৃত্বক সমৰ্থন জনাই ওলাই আহিছে । এছআইআৰ আমাক লাগিবই, বিদেশীৰ নাম কৰ্তন হ'ব লাগিব ।"