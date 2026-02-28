ETV Bharat / politics

বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ শাসকীয় বিজেপিৰ একাংশ বিধায়কৰ শংকাৰ কাৰণ কি?

বিজেপিৰ নেতৃত্বই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত নতুন মুখে প্ৰাধান্য লাভ কৰিব । এই ঘোষণাৰ পাছতে বিজেপিৰ একাংশ বিধায়কৰ নিদ্ৰা হৰণ হৈছে ।

BJP
সন্মুখত বিধানসভা নিৰ্বাচন : শংকিত শাসকীয় দলৰ বহু বিধায়ক, কিন্তু কিয় (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 28, 2026 at 3:48 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে টিকট প্ৰত্যাশীসকলৰ উৎকণ্ঠ‍া ক্ৰমাৎ অধিক বৃদ্ধি পাইছে । শাসক-বিৰোধী উভয়ৰে মিত্রদলৰ সৈতে আসন বুজাবুজি চূড়ান্ত হোৱা নাই যদিও প্ৰাৰ্থিত্বৰ তালিকা প্ৰায় সাজু কৰি তোলা হৈছে । কাৰণ নিৰ্বাচনলৈ মাজত আৰু বেছি দিন নাই । ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাৰ পাছতে শাসক আৰু বিৰোধী উভয়ে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । তেনেস্থলত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকল উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে ।

বিশেষকৈ শাসকীয় দল বিজেপিত এই উৎকণ্ঠা অধিক । বিজেপিৰ নেতৃত্বই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা অনুসৰি, এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত নতুন মুখে যথেষ্ট প্ৰাধান্য লাভ কৰিব । নেতৃত্বৰ এনে ঘোষণাৰ পাছতে বিজেপিৰ একাংশ বিধায়কৰ নিদ্ৰা হৰণ হৈছে । একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনৰ বাঘজৰী নিজৰ দখলত ৰখাৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতিৰে অতি পৰিকল্পিতভাৱে সাজু হৈছে বিজেপি । দলটোৱে কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি ৰাখিব বিচৰা নাই ।

এইবাৰ বিজেপিয়ে নিশ্চিত জয়ৰ সম্ভাৱনা থকা প্ৰাৰ্থীকহে টিকট দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যাৰবাবে কেইবাটাও স্তৰত সমীক্ষা চলোৱা হৈছিল । বিধায়কৰ টিকটৰ প্ৰসংগত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্টভাৱে কয়, "কোনো বিধায়কৰ কাম বেয়া বুলি আমি তেওঁক পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰোঁ । কিন্তু সমষ্টি পৰিৱৰ্তন হৈছে, এছ টি-এছ চি সমষ্টি পৰিৱৰ্তন হৈছে । গতিকে স্বাভাৱিকতে কিছু নতুন মুখ আহিব । গতিকে ৰিপ'ৰ্ট কাৰ্ডৰ কথা নাই ।"

BJP
বাজপেয়ী ভৱন (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্রীৰ বক্তব্যৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে এইবাৰ বহু বিধায়কে টিকট নোপোৱ‍াটো স্পষ্ট । যাৰবাবে শাসকীয় দলটোৰ বহু বিধায়ক স্বাভাৱিকতে শংকিত হৈ আছে । লক্ষণীয় বিষয় যে তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনলৈ অহাৰ বাবে বিজপেয়ে প্ৰতিটো সমষ্টিতে চলাইছে সমীক্ষা। ইফালে বিজেপিৰ উপৰি নিৰ্বাচনক লৈ আৰ এছ এছৰ ফালৰ পৰাও নিজাববীয়াকৈ সমীক্ষা চলাইছে ।

BJP
শংকিত শাসকীয় দলৰ এইসকল বিধায়ক (ETV Bharat Assam)

চৰ্চা অনুসৰি, আৰ এছ এছৰ সমীক্ষাত প্রায় একুৰি বিধায়কৰ পাৰদৰ্শিতাক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন হৈছে । যদিহে এই বিধায়কসকলক দলে পুনৰ প্রার্থিত্ব প্ৰদান কৰে তেনেহ'লে দলটো সমস্যাত পৰাটো নিশ্চিত । এনে পৰিস্থিতিত দলটোৱে নিৰ্বাচনলৈ মাজত প্ৰায় এটা মাহ বাকী থকাৰ সময়ত পুনৰ সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে সমীক্ষা চলাইছে । এইবাৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে দলীয় নেতাসকলৰ পৰা মতামত লোৱা হৈছে । প্ৰতিজন দলীয় নেতাকে তিনিজন সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থীৰ নাম লিখি নিৰ্ধাৰিত বন্ধ বাকচত দিবলৈ কোৱা হৈছে । উক্ত বাকচসমূহ গুৱাহাটীলৈ অনাৰ পাছত পৰীক্ষা কৰাৰ অন্ততহে ওলাব ভাগ্যৱানজনৰ নাম ।

BJP
শংকিত শাসকীয় দলৰ এইসকল বিধায়ক (ETV Bharat Assam)

নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক বাজপেয়ী ভৱনৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়া তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাই সদৰী কৰা অনুসৰি, জনপ্ৰিয় আৰু নিশ্চিত জয়ৰ সম্ভাৱনা থকা প্ৰাৰ্থীকহে দলে এইবাৰ প্রার্থিত্ব দিব । তেওঁ কয়, "সমীক্ষাত যিসকলৰ ফলাফল সন্তোষজনক নহয় তেনে লোকক প্রার্থিত্ব প্ৰদান কৰা নহয় । এইবাৰ নতুন মুখৰ লগতে যুৱ প্রার্থীক সর্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া হ'ব । উজনিৰ প্ৰায় আঠগৰাকী বিধায়কৰ লগতে নামনি, মধ্য আৰু বৰাকৰ প্ৰায় ১২ গৰাকী বিধায়কৰ টিকট এই মুহূৰ্তত অনিশ্চয়তাৰ গৰ্ভত সোমাই পৰিছে ।"

বাজপেয়ী ভৱনত চলা চৰ্চা অনুসৰি, উজনিৰ বিহপুৰীয়াৰ ড° অমিয় ভূঞা, তিনিচুকীয়াৰ সঞ্জয় কিষাণ, বিশ্বনাথৰ প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ, মাজুলীৰ ভুৱন গাম, দুলীয়াজানৰ তেৰছ গোৱালা, লাহোৱালৰ বিনোদ হাজৰিকা, ডিগবৈৰ সুৰেন ফুকন আৰু সোণাৰিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ অনিশ্চয়তাৰ তালিকাত আছে ।

BJP
শংকিত শাসকীয় দলৰ এইসকল বিধায়ক (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, মধ্য-নামনি আৰু বৰাকত অনিশ্চয়তাত থকা বিজেপিৰ বিধায়কসকল হৈছে ক্ৰমে পলাশবাৰীৰ বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়া, ছিপাঝাৰৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী, হোজাইৰ ৰামকৃষ্ণ ঘোষ, চামগুৰিৰ দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মা, দিছপুৰৰ অতুল বৰা, শিলচৰৰ দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী, উদাৰবন্দৰ মিহিৰকান্তি সোম, হাওৰাঘাটৰ দৰছিং ৰংহাং, বৈঠালাংছ'ৰ ৰূপসিং টেৰণ, ডিফুৰ বিদ্যাসিং ইংলে, বিজনীৰ অজয় ৰায় আৰু বৰছলাৰ গণেশ লিম্বু । এনে পৰিস্থিতিত সমীক্ষাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছে এইসকল নেতাৰ ভৱিষ্যৎ ।

লক্ষণীয় বিষয় যে অসমত বিজেপিক শাসনলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত আৰ এছ এছে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । এইবাৰো বিজেপিৰ স্থিতিক লৈ আভ্যন্তৰীণ সমীক্ষা চলোৱা আৰ এছ এছে প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ ক্ষেত্ৰতো আঁতৰত থাকি মুখ্য ভূমিকা লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইফালে আৰ এছ এছৰ ৰণকৌশল অনুসৰি, এইবাৰ বিজেপিয়ে নতুন মুখক প্রাধান্য দিয়াৰ বাবে অগ্ৰসৰ হৈছে । বিশেষকৈ এইবাৰ যুৱ আৰু মহিলাক অধিক প্রার্থিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব, যাতে ৰাইজৰ মাজত বিজেপিৰ জনপ্রিয়তা অটুট থাকে ।

ইতিমধ্যে আৰ এছ এছৰ স্বয়ংসেৱকসকলে গাঁৱে গাঁৱে নীৰৱে কাম কৰি আছে । সংঘৰ সদস্যসকলে তৃণমূল স্তৰলৈ গৈ ভোটাৰসকলৰ মাজত হিন্দুত্বৰ প্রয়োজনীতা তথা বিজেপিৰ চৰকাৰে হিন্দু সুৰক্ষাৰ বাবে কৰা কামৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ প্ৰচাৰ চলাইছে ।

উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে হিন্দু সমাৰোহ । ইফালে বিগত বিধানসভা আৰু লোকসভাৰ নিৰ্বাচনতো বিজেপিয়ে বহুকেইজন বিধায়ক আৰু সাংসদক টিকট নিদি নতুনক স্থান দিছিল । এইবাৰ নতুন মুখ বেছিকৈ দেখাৰ সম্ভাৱনা আছে । আনহাতে, এইবাৰ একো একোটা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ সংখ্যা ৮ৰ পৰা ১০ গৰাকীলৈ হৈছে ।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি কেইজনমান মন্ত্রীৰ সমষ্টিক বাদ দি বাকী সকলো সমষ্টিতে এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । সকলোৱে টিকটৰ আশাৰে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত কাম কৰি আছে । অৱশ্যে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ সংখ্যা যিমানেই নহওক কিয়, এইবাৰ বিজেপিৰ টিকট পোৱাৰ ক্ষেত্রত বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব বিভিন্ন পৰ্যায়ত চলোৱা সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ।

সমীক্ষাৰ ফলাফলৰ ভিত্তিতে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব । তেনেস্থলত এইবাৰ বহু বিধায়কে পুনৰ টিকট নাপাব । সেইদৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত বহু বিধায়কৰ সমষ্টি নোহোৱা হৈছে । অৱশ্যে কোনে টিকট পাব আৰু কোনে নাপাব সেই কথা আৰু কেইদিনমান পাছতে স্পষ্ট হ'ব যদিও বহু বিধায়ক এতিয়া শংকিত ।

আনকি গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰী সমষ্টিক বাদ দি বাকী তিনিটা সমষ্টিতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ তালিকাখন যথেষ্ট দীঘলীয়া । ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে নতুনে এইবাৰ প্ৰাধান্য পাব ।

লগতে পঢ়ক :

'পিঞ্জৰাত বন্দী অসমীয়া নাৰী': গৌৰৱ গগৈ

লগতে পঢ়ক :বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ তিনিটাকৈ গীত মুকলি; আজাৰৰ ঘটনাক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্রীৰ

TAGGED:

বিজেপিৰ বিধায়ক আৰু তালিকা
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
আৰ এছ এছৰ নিৰ্বাচনী তালিকা
ইটিভি ভাৰত অসম
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.