বৰক্ষেত্ৰীৰ কংগ্ৰেছত খহনীয়া,শতাধিক সংখ্যালঘুই পিন্ধিলে গেৰুৱা টুপী

বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী নাৰায়ণ ডেকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত । কংগ্ৰেছ এৰি বহু লোকে বিজেপিত যোগ দিছে ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 22, 2026 at 10:00 PM IST

নলবাৰী : নলবাৰী জিলাৰ অন্যতম বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলত খহনীয়া অব্যাহত আছে । প্ৰতিদিনে কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগ দিছে লোকসকলে । বিশেষকৈ সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ মাজত এই ধাৰা অব্যাহত আছে । যেন দিগন্ত বৰ্মনক আমুৱালে ! যাৰ বাবে কংগ্ৰেছ আৰু বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মনৰ পক্ষ এৰি বিজেপি তথা গেৰুৱা দলৰ প্ৰাৰ্থী নাৰায়ণ ডেকাৰ শৰণাপন্ন হৈছে একাংশ সংখ্যালঘু ভোটাৰ । বিগত ৫ বছৰত কংগ্ৰেছৰ পৰা বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত বিধায়ক হোৱা দিগন্ত বৰ্মনক ৰাইজে সুখে দুখে কোনোদিন ওচৰত নোপোৱাৰ অভিযোগ তুলি বিজেপি মুখী হোৱা দেখা গৈছে ।

বৰভাগৰ একাংশ সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ মতে তেওঁলোকে কোনো আঁচনিৰ সুবিধাও লাভ নকৰিলে । সেয়েহে সমূহীয়াকৈ চুবুৰীয়ে চুবুৰীয়ে এতিয়া কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপি মুখী হৈছে লোকসকল । ইফালে নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাত সমষ্টিটোত ক্ৰমাৎ সক্ৰিয় হৈ উঠিছে বিজেপি । নাৰায়ণ ডেকাই প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছতে দৈনিক ইখনৰ পিছত সিখন গাঁৱত কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপি মুখী হ'ব ধৰিছে ভোটাৰ ৰাইজ ।

বৰক্ষেত্ৰীত বিজেপি প্ৰাৰ্থী নাৰায়ণ ডেকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat)

তাৰ মাজতে বৰভাগৰ ক্ষুদ্ৰ ডিঙডিঙী, উখুৰা ফকিৰতোলা আদি গাঁৱত শতাধিক লোকে বিজেপি দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে । ইতিমধ্যে বৰভাগৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত বিগত দিনসমূহত কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপি মুখী হৈছে বহু লোক । নেতৃত্বহীন অনুভৱ লৈ ভিন্ন অভিযোগেৰে কংগ্ৰেছ এৰাৰ কথা সদৰী কৰিছে লোকসকলে । বিজেপি প্ৰাৰ্থী নাৰায়ণ ডেকাও সমষ্টিটোত চলাই আছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ।

তেনে এক যোগদান কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ নাৰায়ণ ডেকাই কয়, "সংখ্যালঘু বুলি নহয় বৰভাগত, বৰক্ষেত্ৰীত এতিয়া প্ৰায় মানুহেই কংগ্ৰেছ এৰিছে । যিমানে দিন চমু চাপি আহিছে এই ট্ৰেণ্ড বৃদ্ধি হৈছে । যোৱা দিনকেইটাত কেইবাখনো বুথ সমিতিয়ে কংগ্ৰেছ এৰিছে । এইবাৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত সমষ্টিটো মুখ্যমন্ত্ৰীক উপহাৰ দিব ।"

আনহাতে সোমবাৰে নলবাৰীত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীসকলে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব । বৰক্ষেত্ৰী বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত তেওঁৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব । লগতে নলবাৰী জিলাৰ তিনিওটা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ অহাৰো সম্ভাৱনা আছে ।

