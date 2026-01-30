ETV Bharat / politics

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নকয় কি, ছাগলীয়ে নাখায় কি : বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ

বিৰোধী ঐক্য গঠন আৰু আসন বুজাবুজিক লৈ আশাবাদী চি পি আই এমৰ জ্যেষ্ঠ নেতা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ । মুখ্যমন্ত্ৰীক তীব্ৰ সমালোচনা ।

Manoranjan Talukdar comments on the formation of opposition alliance and seat-sharing
চি পি আই এমৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 30, 2026 at 9:09 PM IST

3 Min Read
বৰপেটা: কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ জনবিৰোধী নীতিসমূহৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ চি পি আই এমৰ । এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি চি পি আই এমৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা সৰভোগ সমষ্টিৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে কৰিলে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য । বিৰোধী ঐক্যৰ আসন বুজাবুজিকে আদি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মিথ্যাচাৰৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰে চি পি আই এমৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে ৷

তালুকদাৰে কয়, "ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথমতে বিৰোধী ঐক্য গঠন হ'ব আৰু আসনৰ বুজাবুজি হ'ব । ১৪ খন আসনৰ বিপৰীতে চি পি আই এমে ৬ আসন বিচাৰিছে । বাকী দলসমূহেও নিজৰ নিজৰ আসনৰ প্ৰস্তাৱ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত দাখিল কৰিছে । আসনৰ বুজাবুজিক লৈ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত কোনো খামখেয়ালি বিচৰা নাই । বাট যেতিয়া খুলিছে, বৈঠক যেতিয়া বহিছে, আলোচনা হৈছে যেতিয়া, সমাধানো হ'ব ৷"

জ্যেষ্ঠ নেতা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ মন্তব্য (ETV Bharat Assam)

লগতে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে কয়, "বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ আসনৰ বুজাবুজি কৰিও নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব । আসনক লৈ বিৰোধী ঐক্য ভাঙি নিৰ্বাচন খেলাৰ মত কাৰো নাই । আনহাতে কংগ্ৰেছে বুজাবুজিত নাহিলে নিশ্চিতভাৱে ১৪ খন আসনত চি পি আই এমে নিৰ্বাচন খেলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব । কংগ্ৰেছে জানে, অকলে খেলিলে নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব নোৱাৰে ।"

আনহাতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছত তেওঁৰ মানুহ থকা বুলি কোৱা সন্দৰ্ভত চি পি আই এমৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকী কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নকয় কি, ছাগলীয়ে নাখায় কি ? তেওঁ নিজৰ মিত্ৰদলসমূহক চম্ভালি থাকক । মিত্ৰদলসমূহৰ লগত এতিয়ালৈকে কি বুজাবুজি হৈছে ক'ব পাৰিছে নেকি ?"

আনহাতে এ আই ইউ ডি এফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে এ আই ইউ ডি এফ দল বিৰোধী ঐক্যত নাথাকিলে কংগ্ৰেছৰ বিহাৰৰ দৰে অসমতো একে দশা হ'ব বুলি কোৱা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি তালুকদাৰে কয়, "আজমলে কোৱা কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা কথা একেই । আজমল আৰু হিমন্ত ভাল বন্ধু ।" অসমত এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষাপট অতি জটিল ৷ যাৰ বাবে যিকোনো ঘটনা ঘটিব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে ।

উল্লেখ্য যে চি পি আই(এম) বৰপেটা জিলা কমিটীৰ উদ্যোগত বৰপেটা চহৰৰ মিলেনিয়াম পাৰ্কত বৃহস্পতিবাৰে এক অৱস্থান বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । কাৰ্যসূচীত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ জনবিৰোধী নীতিসমূহৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় ।

অৱস্থান বিক্ষোভত অংশগ্ৰহণ কৰি চি পি আই(এম)-ৰ কৰ্মী-সমৰ্থকসকলে এম জি এনৰেগা আঁচনি বাহাল ৰাখিবলৈ দাবী জনায় । লগতে ভি বি-জি ৰাম(জি) জাপি দিয়া বন্ধ কৰি কৃষকৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । ধানৰ লগতে আলু, সৰিয়হ, মাহ, মৰাপাট আৰু মাকৈ আদি ৰবি শস্যসমূহৰ ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য(MSP) ঘোষণা কৰি ন্যায্য দাম নিশ্চিত কৰিবলৈও দাবী উত্থাপন কৰা হয় । তদুপৰি এছ আৰৰ নামত ভাৰতীয় নাগৰিকক হাৰাশাস্তি কৰা বন্ধ কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনোৱা হয় ।

উক্ত কাৰ্যসূচীত কাৰ্যসূচীত চি পি আই(এম)-ৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে অংশগ্ৰহণ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । তেওঁ কয় যে, চৰকাৰে শ্ৰমিক আৰু কৃষকৰ স্বাৰ্থ অৱহেলা কৰিছে আৰু জনবিৰোধী নীতিসমূহৰ বিৰুদ্ধে আগন্তুক দিনতো সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব ।

