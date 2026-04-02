অসমত মাত্ৰ ০.১ শতাংশ যুৱক-যুৱতীক চাকৰি দিছে : শিলচৰত চৰকাৰক কটাক্ষ মণিপুৰৰ সাংসদৰ

বৰাকত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মণিপুৰৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ অংগমচা বিমল আকোইজামৰ । অসমৰ ৰাইজক বিজেপিয়ে প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ ।

শিলচৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই চৰকাৰক কটাক্ষ মণিপুৰৰ সাংসদৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 2, 2026 at 12:18 PM IST

শিলচৰ : ৰাজ্যৰ চৌদিশে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অব্যাহত আছে । বহিঃৰাজ্যৰ নেতা তথা ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰো ৰাজ্যলৈ আগমন হৈছে । তাৰ মাজতে শিলচৰত মণিপুৰৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ অংগমচা বিমল আকোইজামে বৰাক উপত্যকাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীসকলৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে । শিলচৰত উপস্থিত হোৱাৰ কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিজেপি তথা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে । তেওঁ কয়, "বিজেপিৰ নেতৃবৃন্দই যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে সেইবোৰ তেওঁলোকে কেতিয়াও পূৰণ নকৰে । তেওঁলোকে 'এপ্ৰিল ফুল'ৰ দৰে ৰাইজক প্ৰবঞ্চনা কৰে । অসমত মাত্ৰ ০.১ শতাংশ যুৱক-যুৱতীক হে চাকৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছে ।"

শিলচৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত সংবাদমেলত তেওঁ লগতে কয়, "বিজেপি চৰকাৰে ২০১৬ চনৰ পৰা ২০১৯ চনলৈকে মুঠ ২,৫৬৬ টা বিদেশী নাগৰিকক দেশৰ পৰা বাংলাদেশলৈ পঠিয়াইছে । তাকো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন উলংঘা কৰি । আনহাতে ইউ পি এ চৰকাৰৰ দিনত ২০০৫ চনৰ পৰা ২০১৩ চনলৈকে মুঠ ৮৮,৭৯২ অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন অনুসৰি ভাৰতৰ ভূমিৰ পৰা বাংলাদেশলৈ পঠিওৱা হৈছে ।"

শিলচৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই চৰকাৰক কটাক্ষ মণিপুৰৰ সাংসদৰ (ETV Bharat)

মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ কৰি তেওঁ কয়, "দুৰ্নীতিমুক্ত অসমৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদানৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ কেইজনমান মন্ত্ৰীক লৈ অসমত এটা ডাঙৰ চিণ্ডিকেট চলাই আছে । তেওঁৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ নামত অবৈধভাৱে ১২,০০০ বিঘা মাটি দখল কৰিছে । নিবনুৱা সমস্যা অসমত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে । ২০২৪ চনৰ তথ্য অনুসৰি অসমত নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত ২৪ লাখ শিক্ষিত যুৱক-যুবতীৰ নাম আছে । লাখ লাখ চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদানৰ বিপৰীতে অসমত ০.১ শতাংশ যুবক-যুৱতীয়ে চাকৰি পাইছে ।"

সাংসদগৰাকীয়ে লগতে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছিল অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত এখনকৈ ৫০০ খন বিছনাযুক্ত ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতাল নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । কিন্তু বৰ্তমান অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ অন্তৰ্গত সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰবোৰত ৯৭ শতাংশ শৈল্য চিকিৎসকৰ পদ আৰু ৯৪ শতাংশ চিকিৎসকৰ পদ চৰকাৰে পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে । চিকিৎসক নোহোৱাকৈ এইবোৰ কেনেকৈ চলিব ? য'ত চৰকাৰে চিকিৎসকে নিয়োগ কৰিব নোৱাৰিলে তাত কৈছে ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতাল বনাব । অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ প্ৰকৃত অৱস্থা বিহাৰ, ছত্তীশগড়, মধ্যপ্ৰদেশতকৈও বেয়া ।"

ইফালে ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভতো তেওঁ চৰকাৰক সমালোচনা কৰে । তেওঁ কয়, "অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰা হ'ব বুলি ২০১৬ আৰু ২০২১ চনৰ সংকল্প পত্ৰত উল্লেখ কৰিলেও যোৱা ১০ টা বছৰত এই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰা নাই । ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনী সংকল্প পত্ৰত এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে একো কোৱা নাই ।" অসমৰ বান সমস্যা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "প্ৰতি বছৰে ৰাজ্যৰ ৮-১০ লাখ মানুহ বানৰ কাৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । যোৱা ২০১৬ চনৰ পৰা অসমত ২০০০ লোকৰ মৃত্যু হৈছে । কিন্তু ইয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই । ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ডৰ দৰে বৰাক ব'ৰ্ড গঠন কৰা হ'ব বুলি ২০১৬ চনত ঘোষণা কৰিছিল বিজেপি চৰকাৰে । কিন্তু যোৱা ১০ টা বছৰত বৰাক ব'ৰ্ডৰ বাস্তবায়ন নহ'ল । বছৰ বছৰ বৰাকৰ বানৰ সমস্যাৰো সমাধান নহ'ল ।"

চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যাৰ কথা উল্লেখ কৰি মণিপুৰৰ সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ দৈনিক মজুৰি ৩৫১ টকা কৰা হ'ব বুলি ২০১৬ চনত ঘোষণা কৰিছিল । কিন্তু আজিলৈকে সেই ঘোষণা বাস্তৱায়িত কৰা নাই । আনহাতে ২০২৬ চনৰ ঘোষণা পত্ৰত সেই একেই শ্ৰমিকসকলৰ দৈনিক মজুৰি ৫০০ টকা কৰা হ'ব বুলি পুনৰ ঘোষণা কৰিছে । ই অতি হাস্যকৰ ।"

কংগ্ৰেছ দলৰ লক্ষীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ডাঃ এম শান্তি কুমাৰ সিঙে কয়, "মণিপুৰী সম্প্ৰদায়ৰ উন্নয়নৰ বাবে ২০১১ চনত অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে মণিপুৰী উন্নয়ন পৰিষদ গঠন কৰিছিল । মণিপুৰী সম্প্ৰদায়ৰ নিজস্ব ভাষা আছে আৰু সেই ভাষাত শিক্ষা আৰু ভাষা, সংস্কৃতিৰ উন্নয়নৰ অধিকাৰ মণিপুৰী সমাজক প্ৰদান কৰিছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰে । কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৱা ২০২১ চনত ঘোষণা কৰিছিল যে ১৩ আগষ্টক মণিপুৰী সম্প্ৰদায়ৰ শ্বহীদ বীৰ টিকেন্দ্ৰজিৎ সিঙৰ নামেৰে শ্বহীদ দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব । কিন্তু আজিলৈকে সেই ঘোষণাৰ বাস্তবায়ন নহ'ল । অসমৰ মণিপুৰী সম্প্ৰদায়ৰ ৰাইজৰ বাবে স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদ গঠন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি সেই প্ৰতিশ্ৰুতিও পূৰণ নকৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । তেওঁ অকল ৰাইজক 'এপ্ৰিল ফুল' বনাইছে ।"

