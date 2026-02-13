ETV Bharat / politics

ভোটাৰে কি কয় : মঙলদৈবাসীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অভাৱ কি ?

বিগত ৫ বছৰত মঙলদৈৰ ৰাইজৰ বহু সমস্যা সমাধান হৈছে । কিন্তু তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অভাৱ এতিয়াও পূৰণ হোৱা নাই । কি কয় ভোটাৰে ?

Mangaldoi Assembly constituency
ভোটাৰে কি কয় : মঙলদৈবাসীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অভাৱ কি ? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 13, 2026 at 3:38 PM IST

মঙলদৈ : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা নাই যদিও ইতিমধ্যে অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে নিৰ্বাচনী বতাহ বলিছে । প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে ভোটাৰৰ কাষ চাপিছে । ৫০ নং মঙলদৈ সমষ্টিৰ পৰিৱেশো একে । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত এই সমষ্টি প্ৰায় ৪ দশকৰ পিছত সংৰক্ষণমুক্ত হৈছে ।

ফলত সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলেও ৰণনীতি আৰম্ভ কৰিছে । কিন্তু বিগত সময়ছোৱাত চৰকাৰে ভোটাৰৰ অভাৱ-অভিযোগৰ পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছেনে ? ৰাইজ চৰকাৰৰ ওপৰত সন্তুষ্টনে ? এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে ভোটাৰৰ মনৰ কথা জনাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে ।

মঙলদৈৰ লগতে দৰং জিলাখনৰ এগৰাকী প্ৰভাৱশালী জাতীয়তাবাদী নেতা ভৱেশ কাকতিয়ে কয়, "৫০ নং মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিটো বৰ্তমান সংৰক্ষণ মুক্ত । বিগত প্ৰায় চাৰিটা দশকতকৈও অধিক কাল সংৰক্ষিত হৈ আছিল যাৰ কাৰণে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ নাগৰিকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ আশা কৰিব পৰা নাছিল । ২০২৫ চনৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে মঙলদৈ সমষ্টিক সংৰক্ষণমুক্ত কৰিলে, এতিয়া নিশ্চিতভাৱে ইয়াত সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকেও বিধায়ক হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব । আমি আশাবাদী যিহেতুকে সংৰক্ষণ মুক্ত হৈছে, সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ উপযুক্ত ব্যক্তিয়ে মঙলদৈ সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব, যাৰ জাতীয় দায়িত্ব থাকিব লাগিব, যাৰ আঞ্চলিক দায়িত্ব থাকিব, যাৰ মাটিৰ লগত সম্পৰ্ক আছে আৰু সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিব পাৰে, যিয়ে সাধাৰণ জনতাৰ দুখ দুৰ্গতিৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে । তেনে ব্যক্তিক এইবাৰ মঙলদৈৰ ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰিব বুলি ভাবো ।"

মঙলদৈ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় (ETV Bharat)

ইফালে বিশিষ্ট সমাজ সেৱক তথা ৰক্তদাতা শেখৰ মজুমদাৰে কয়, "এজন মঙলদৈবাসী হিচাপে বহু আশা আছে আৰু বহু আশা পূৰণ হৈছে । মঙলদৈত মেডিকেল কলেজ হ'বলৈ গৈ আছে, স্কীল ইউনিভাৰচিটী হৈ উঠিছে, হাইৱেৰ বাইপাচ হ'বলৈ গৈ আছে, কিন্তু বাইপাছ নিৰ্মাণ লেহেমীয়া হৈছে । আমাৰ দৰঙত ৰে'ল লাইন নাই, ৰে'ল লাইনৰ অভাৱ অনুভৱ কৰোঁ কাৰণ ৰে'ল লাইন হৈ গ'লে ব্যৱসায়-বাণিজ্যত পৰিৱৰ্তন আহিব বুলি আমি ভাবোঁ । প্ৰস্তাৱিত বোন্দা-কুৰুৱা সংযোগী দলংখন সোনকালে হোৱাতো বিচাৰোঁ । মঙলদৈৰ উন্নয়ন বুলি ক'লে চহৰখনৰ মাজৰ এল এম বি ৰোডৰ বিকল্প ৰাস্তা এটা আমি বিচাৰোঁ । কিয়নো বৰ্তমান থকা এল এম বি ৰাস্তাটো বহু ঠেক, নলা বনাইছে যদিও ৰাস্তা বহল হোৱা নাই, যিমান খিনি হ'ব লাগিছিল ।"

তেওঁ লগতে কয়, "চহৰৰ মাজেৰে যোৱা মৰা নদী আমি চহৰৰ বিকল্প ৰাস্তা হিচাপে বিচাৰোঁ । চহৰৰ মাজেৰে যোৱা বেগা নদীৰ পৰিষ্কাৰ আৰু খনন আমি বিচাৰোঁ, এয়া আৰম্ভ হৈছিল যদিও ক'ৰবাত যেন ৰৈ গৈছে বুলি ভাবোঁ । বিগত দুই বছৰ ধৰি স্থানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে যথেষ্ট কাম কৰিছে বুলি মোৰ অনুভৱ হৈছে । ঠায়ে ঠায়ে ৰাস্তা-ঘাটৰ কাম কৰিছে যদিও ভিতৰুৱা কিছুমান কাম ৰৈ গৈছে । চৰকাৰৰ কামত আমি সন্তুষ্ট বুলি ক'ব লাগিব । ঘোচ নিদিয়াকৈ উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰি পোৱাত আমি সন্তুষ্ট কিন্তু দৰিদ্ৰ লোক এজনে উপাৰ্জন চাৰ্টিফিকেট আদি বিচাৰি গ'লে অফিচাৰসকলে ঘূৰাই ফুৰাই । অফিচাৰসকলে এইক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিলে ভাল হয় । ভৱিষ্যতে থলুৱা শিক্ষিত যুৱক-যুৱতীক ব্যৱসায়-বাণিজ্যৰ জৰিয়তে কৰ্ম সংস্থাপন ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনালোঁ ।"

মঙলদৈ পৌৰসভা কাৰ্যালয় (ETV Bharat)

একেদৰে মঙলদৈৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ এগৰাকী কৰ্মী আব্দুল ৰৌফে কয়, "মঙলদৈ সমষ্টিটো এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত সমষ্টি । ইয়াৰ এক সুন্দৰ ইতিহাস আছে । আমাৰ ওচৰতে খটৰা সত্ৰ আছে । ঠিক একেদৰে কৃষকসকলে কিদৰে আত্মবলিদান দি সাহসৰ পৰিচয় দিছিল পথৰুঘাট ক্ষেত্ৰ আছে । আমাৰ ভাষা, সাহিত্য ক্ষেত্ৰত আমি যে আপোচবিহীন এই সমষ্টিত আমাৰ মোজাম্মিল আছে । ঠিক তেনেদৰে আমি সকলোৱে মিলা-মিচাকৈ থকাৰ দৰঙী ৰজাসকলৰ ঐতিহ্য আছে । এই সমষ্টিটো যি হাৰত উন্নয়ন হ'ব লাগিছিল, উন্নয়ন বহু আগতেই দেখিব লাগিছিল, সেই উন্নয়ন কিন্তু হোৱা নাই । তথাপিও এতিয়া মেডিকেল কলেজ এখন দিছে, ঠিক তেনেদৰে স্কীল ইউনিভাৰচিটী দিছে তাৰ বাবে চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।"

মঙলদৈ সদৰ আৰক্ষী থানা (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "ইয়াৰ উপৰিও আমাক আটাইতকৈ লগা বস্তুটো আছিল ৰে'ল লাইন । ৰে'ল লাইনটো গোটেই মঙলদৈবাসীয়ে বহু বছৰৰ পৰা আশা কৰি আহিছোঁ । ৰে'ল লাইনটো আহিলে আমাৰ ব্যৱসায়-বাণিজ্য উন্নত হ'লহেঁতেন । ঠিক একেদৰে বিভিন্ন উদ্যোগ আমি বিচাৰিছিলোঁ, মঙলদৈত উদ্যোগৰ প্ৰয়োজন আছে । আমাৰ বহু নিবনুৱা আছে আৰু এই নিবনুৱাক চৰকাৰে চাকৰিৰে কৰ্ম সংস্থাপন দিব নোৱাৰে । কৰ্ম সংস্থাপন নহ'লে বহু ল'ৰা-ছোৱালী বিপথে পৰিচালিত হ'ব ।"

দৰং আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় (ETV Bharat)

তেওঁ কয়, "আমি সুন্দৰ এখন মঙলদৈ চহৰ বিচাৰোঁ। চহৰৰ মাজৰ বেগা নদী মঙলদৈৰ প্ৰাণ, এই বেগা যাতে বৈ যাব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা বিধায়ক লাগে । আমি বিধায়ক হিচাপে নৱ প্ৰজন্মৰ শিক্ষিত ব্যক্তিক বিচাৰোঁ, যিয়ে মঙলদৈৰ মানুহক বুজে, মঙলদৈৰ মানুহৰ হৃদয় অধ্যয়ন কৰিব জানে । এজন সৎ কৰ্মপটু, মানুহৰ অন্তৰ পঢ়িব পৰা ব্যক্তি এজন বিধায়ক হিচাপে বিচাৰো । তেওঁ যি দলৰেই নহওঁক কিয়, আমাৰ ক'ব লগা নাই । গতিকে তেনে ব্যক্তিক প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ সকলো দলকে অনুৰোধ জনালোঁ ।"

অৱশ্যে মঙলদৈবাসীৰ এই দাবীবোৰক লৈ ৰাজনৈতিক দলৰ ৰণনীতি কেনেকুৱা হ'ব সেয়া সময়ে ক'ব ! মঙলদৈবাসীয়ে বিচৰা ধৰণে যুৱ, শিক্ষিত প্ৰাৰ্থীক দলসমূহে অগ্ৰাধিকাৰ দিব নে ?

