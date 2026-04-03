প্ৰাৰ্থীক জানো আহক : মঙলদৈ সমষ্টিত কাৰ কান্ধত থাকিব গুৰু দায়িত্ব ? নীলিমাক ৰুধিবলৈ ৰিজুমণিৰ কি পৰিকল্পনা ?

মঙলদৈ সমষ্টিত এইবাৰৰ বতাহ কোন দিশে বলিছে ? সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰিজুমনিৰ নে বিজেপি প্ৰাৰ্থী নীলিমাৰ ওজন বেছি ?

মঙলদৈ সমষ্টিত কাৰ কান্ধত থাকিব গুৰু দায়িত্ব ? (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 3, 2026 at 8:30 PM IST

মঙলদৈ : ঐতিহাসিক দৰং জিলাৰ প্ৰশাসনিক কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে মঙলদৈ ৷ যিহেতুকে ৰাজ্যত নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ বলিছে ৷ সমান্তৰালকৈ দৰঙৰ ৫০ নং মঙলদৈ সমষ্টিটোত ৰাজনৈতিক দলসমূহে দিনে-নিশাই চলাইছে মাৰাথন প্ৰচাৰ অভিযান । কিন্তু মঙলদৈ সমষ্টিত এইবাৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ কিছু সুকীয়া হৈ পৰিছে । সমষ্টিটোত বিৰোধী ঐক্য তথা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ৰিজুমণি তালুকদাৰে বিপৰীতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে নীলিমা দেৱী ৷ ৰিজুমণি-নীলিমাৰ যুঁজত কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি ?

কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰিজুমনি তালুকদাৰ কিছু তথ্য

মঙলদৈৰ বয়না ওজা পাৰাৰ আউলাচৌকাৰ বাসিন্দা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰিজুমণি তালুকদাৰ ৷

মঙলদৈ সমষ্টিৰ কিছু আভাষা

সুদীৰ্ঘ ৪৭ বছৰে মঙলদৈ সমষ্টিটোত অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰা আছিল ৷ ২০২৫ৰ সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ পাছতে মঙলদৈ সমষ্টিটো সংৰক্ষণমুক্ত হয় । সংৰক্ষণমুক্ত হোৱাৰ লগে লগে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকেও নিৰ্বাচনত অংশ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল । সমষ্টিটোত বিজেপি, কংগ্ৰেছৰ লগতে এইবাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু এইউআইডিএফ দলে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে ৷ পূৰ্বৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভুমিকা লোৱা মঙলদৈ সমষ্টিতো বৰ্তমান সংখ্যালঘু ভোটাৰ বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে ।

মঙলদৈত সমষ্টিৰ বৰ্তমান মুঠ ভোটাৰ ২,০১,৭৩২ গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ১,০১,৭৪০ গৰাকীৰ বিপৰীতে মহিলা ভোটাৰ ৯৯,৯৮৯ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ৩ গৰাকী । ইয়াৰে প্ৰায় ৭৭ হাজাৰ সংখ্যালঘু ভোটৰ বিপৰীতে প্ৰায় ১ লাখ ২৪ হাজাৰ সংখ্যাগুৰু ভোটৰ আছে ।

ৰিজুমণি তালুকদাৰৰ সমষ্টিক লৈ পৰিকল্পনা

১৯৭২ চনতে চৈয়দা আনোৱাৰা টাইমূৰে সমষ্টিটোৰ পৰা মহিলা প্ৰতিনিধি হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগঢ়োৱাৰ পাছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এইবাৰ কংগ্ৰেছে মহিলা প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াইছে সমষ্টিটোত ৷ এই সম্পৰ্কত তেওঁ কয়,"কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই মোৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিছে, বিশ্বাস ৰাখিছে সেয়েহে মোক মঙলদৈৰ নিচিনা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি এটাত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে । দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো । সকলোৱে নিজৰ নিজৰ দলৰ নীতি আদৰ্শ লৈ ৰাইজৰ ওচৰত গৈছে, একেদৰে মই কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শ লৈ ৰাইজৰ মাজত আহিছো ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"আজি বিজেপি দলে বিভিন্ন আঁচনিৰ নামত মহিলাসকলক ভয়-ভাবুকি দি ৰাখিছে ৷ কিন্তু এই ভয়-ভাবুকি ওফৰাই মহিলাসকলে স্বতস্ফূত ভাবে ওলাই আহিছে । মঙলদৈবাসী ৰাইজৰ মই আৰ্শীবাদ পাইছো ৷ তেখেতসকলে মোক আস্থা দিছে, মোক কথা দিছে তেখেতসকলে মোক বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত জয়যুক্ত কৰাব । সমগ্ৰ অসমতে যেনেকৈ নতুন বৰ অসম গঢ়া কথা চৰ্চা চলিছে ঠিক একেদৰে নতুন মঙলদৈ গঢ়াৰ সংকল্প লোৱা হৈছে ৷ মোৰ লগতো ৰাইজ ওলাই আহি আস্থা বিশ্বাস দিছে, আৰ্শীবাদ কৰিছে যাতে মই নতুন মঙলদৈ গঢ়িব পাৰো ।"

ৰিজুমণি তালুকদাৰক কিয় ভোট দিব সমষ্টিবাসীয়ে ?

এই সম্পৰ্কে ৰিজুমণি তালুকদাৰে কয়, "বিজেপি চৰকাৰখনৰ যিটো দুৰ্নীতিৰ দেখিছে, লাখ লাখ টকা ঋণ লৈ বিভিন্ন আঁচনিৰ নামত খৰচ কৰিছে ৷ মহিলাসকলে বুজি উঠিছে, এই আচঁনিসমূহ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পকেটৰ টকাৰে দিয়া নাই । ঋণৰ ওপৰত ঋণ অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত যে জাপি দি আছে সেইটো মহিলাসকলে বুজি উঠিছে ৷ আমাৰ মঙলদৈবাসী ৰাইজে বুজি পাইছে, সেইবাবেই গোটেই অসমৰ ৰাইজে এইবাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হোৱাটো বিচাৰিছে ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "মই ১২ শ টকাৰে এখন ঘৰ নচলে ৷ এখন ঘৰ সুস্থভাৱে চলাবলৈ যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেই ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হ'লে । দ্বিতীয়তে যুৱবন্ধুসকলৰ সংস্থাপন ব্যৱস্থা পৰা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওঁক, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতে থকা সমস্যাবোৰ ঠিক কৰিম বুলি মই প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছো ।"

উল্লেখ্য যে, ২০২১ ৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল যদিও সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ ফলত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে বিশেষ অনুকূল হৈ থকা নাই মঙলদৈ সমষ্টি । ৯ এপ্ৰিলত ভোটগ্ৰহণ আৰু ৪ মে' তাৰিখে জানিব পৰা যাব মঙলদৈৰ বিধায়ক হিচাপে কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব ।

