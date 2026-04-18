মোৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিলেও মই ভয় কৰা মানুহ নহয়: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

মোৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিলেও মই ভয় কৰা মানুহ নহয়: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
By PTI
Published : April 18, 2026 at 6:43 PM IST
কলকাতা : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে 'সাম্প্ৰদায়িকভাৱে অভিযুক্ত, উচটনিমূলক আৰু বিভাজনমূলক' মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্ৰেছে শনিবাৰে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগক অভিযোগ দাখিল কৰে । ইয়াৰ পাছতেই তৃণমূল কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচন আয়োগক অভিযোগ দাখিল কৰাত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । কোচবিহাৰ জিলাৰ দিনহাটাত শনিবাৰে এখন নিৰ্বাচনী সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে মমতা বেনাৰ্জীৰ এই পদক্ষেপত তেওঁ ভয় খোৱা নাই ৷ বৰং মমতা বেনাৰ্জীৰ বক্তব্যক 'ভিত্তিহীন' বুলিহে অভিহিত কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "মমতা-দীয়ে মোৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিছে, কিন্তু মই ভয় কৰা নাই ।"
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সম্প্ৰতি পশ্চিমবংগত বিজেপি দলৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত । মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাই মমতা বেনাৰ্জী চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি আহিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই শনিবাৰে পুনৰ ৰাজ্যখনত প্ৰচাৰ চলাই মমতা বেনাৰ্জী চৰকাৰে ৰাজ্যৰ সম্পদসমূহ 'বাংলাদেশী মুছলমান অনুপ্ৰৱেশকাৰী'ৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে বেনাৰ্জীক ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগিব, 'নহ’লে আমি বংগ হেৰুৱাম' ।
কালিম্পঙত এখন সভাত ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "অসম আৰু ত্ৰিপুৰাত বিজেপি চৰকাৰে 'বাংলাদেশী মুছলমান'ক ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা দিছে, আনহাতে বংগলৈ অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ প্ৰৱাহ অব্যাহত আছে ।"
তেওঁ অভিযোগ কৰি কয়, "মমতা বেনাৰ্জীয়ে বংগৰ সমগ্ৰ কোষাগাৰ বাংলাদেশী মুছলমান অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে । তেওঁ এই মাটি বাংলাদেশী মুছলমানক ভোটৰ বিনিময়ত বিক্ৰী কৰিছে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছৰে পৰা টিএমচিৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে সমগ্ৰ বংগ ৰাজ্যখন ধ্বংস কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি শৰ্মাই কয় যে আমি মমতা বেনাৰ্জীক বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰিব লাগিব, নহ’লে এদিন বাংলাদেশী মুছলমানে আমাৰ পৰা এই ৰাজ্যখন কাঢ়ি ল’ব । মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই দাবী কৰে যে তেওঁৰ কাৰ্যকালত উত্তৰ বংগত কোনো উন্নয়ন হোৱা নাই । চৰকাৰ সলনিৰ পোষকতা কৰি তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দি কয়, "বংগত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিলে আমি এই অঞ্চলৰ পৰা সকলো বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক খেদি পঠিয়াম ।"
লগতে তেওঁ কয় যে যদি বিজেপি ক্ষমতালৈ আহে তেন্তে গোৰ্খালেণ্ড সমস্যাৰ সাংবিধানিক সমাধান বিচাৰি উলিয়াব আৰু গোৰ্খাসকলক ন্যায় প্ৰদান কৰিব ।
ইফালে দিনহাটাত জনসমাৱেশত টিএমচিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা আম জনতা উন্নয়ন পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হুমায়ুন কবীয়ে বংগত বাবৰি মছজিদ পুনৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰচেষ্টাৰ কথাও উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে অসমত যদি এনে চেষ্টা কৰা হ’লহেঁতেন তেন্তে তেওঁ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি তেনে লোকক কাৰাগাৰত ভৰাই থ’লোহেঁতেন ।